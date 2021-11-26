Беговые и горные лыжи: как встать на лыжи, как и где научиться кататься

Советы, как быстро научиться кататься на всех видах лыж.

Зима на носу, а значит, пора подумать о том, как поддерживать себя в форме в это время. Прекрасным вариантом является катание на лыжах. И выбор тут большой — классические, коньковые и горные. Расскажем, как начать кататься и что нужно знать новичку.

Как научиться кататься на беговых лыжах?

Для катания на лыжах вам понадобится удобный спортивный костюм, а также термобелье или что-то теплое из флиса. Обязательно нужны шапка и перчатки.

В первую очередь, нужно научиться правильно надевать лыжи и брать в руки палки. Перед тем как встать на лыжи, обязательно стряхивайте снег с ботинок и только потом вставляйте ботинки в крепления и замыкайте их. Дальше берем в руки палки, но так, чтобы петля осталась на запястье, рукоятку обхватите ладонью.

Как правильно брать палки. Фото wikihow.com

Затем вам нужно научиться правильно стоять на лыжах. Ноги вы должны поставить параллельно друг другу и согнуть их немного в коленях. Наклоните спину чуть вперед, но при этом голову не опускайте. Вы должны смотреть вперед.

Теперь вы готовы сделать первые шаги! Но прежде попробуйте пройтись в лыжах, проверьте, ничего ли вам не мешает. И следом выполните следующие упражнения:

переступая с ноги на ногу, передвигайтесь вбок. Сначала в одну сторону, потом в другую;

переступайте также с ноги на ноги, но уже вокруг себя. Сделайте это сначала в одну сторону, а затем в другую;

вернувшись в исходное положение, сделайте несколько махов ногами вперед и назад. Так вы прочувствуете равновесие. Во время этого упражнения, обязательно держитесь за палки, чтобы не упасть;

после этих заданий попробуйте проскользить сначала на одной ноге, затем на другой, но палки уже оставьте в стороне.

Эти упражнения помогут вам почувствовать уверенность и отработать минимальную технику.

А вот дальше вы должны определиться, каким стилем будете кататься: классическим (гонка на лыжне, где лыжи двигаются параллельно) или коньковым (разведение стоп в стороны так, как будто вы катаетесь на коньках).

Техника катания на лыжах классическим стилем

Главное для классического катания на лыжах — научиться переносить вес тела с одной ноги на другую. При этом, когда вы скользите на одной ноге, другую приподнимайте. Как работать с палками? Тут закон противоположностей: если впереди у вас идет правая нога, то впереди должна быть левая рука, если впереди левая нога, то с ней вместе и правая рука.

Техника катания на лыжах коньковым стилем

С катанием в коньковом стиле все немного сложнее. Вам нужно встать на лыжи, но поставить ноги буквой V (носки в стороны, пятки рядом). Начиная движение, сначала встаете на правую ногу, разворачивая плечи и корпус влево, затем так же сделайте с левой ногой. Двигаясь, помните, что сначала вам нужно присесть, выпрямиться и оттолкнуться. При этом палка должна вставать в снег под острым углом.

Тормозить в коньковом стиле нужно следующим образом: поставьте носки буквой V, но в обратную сторону (то есть уже носки внутрь, а пятки наружу). Колени также должны смотреть внутрь, затем наклоните стопы так, чтобы поставить лыжи на внутреннюю сторону ребра.

Где научиться кататься на беговых лыжах?

Лучше всего учиться не самостоятельно, а под присмотром инструктора, особенно это касается конькового стиля. Специалист укажет на ошибки и расскажет все нюансы. Можно выбрать индивидуальные занятия или групповые. Последние будут дешевле. Практически на всех крупных лыжных трассах есть услуги инструктора.

В Москве обратите внимание на следующие места:

Лыжня в Битцевском лесопарке. Там тренируются не только любители, но и профессиональные спортсмены. Тут же вы сможете арендовать и сами лыжи, и другой инвентарь. Спортивный клуб Goldfinch сможет также научить вас кататься на лыжах. А заниматься вы можете в любом месте: Мещерском парке, Измайловском парке, Крылатском, Воробьевых горах, Одинцове и других районах. Выбираете место, инструктор приедет туда. Клуб ProBiathlon поставит на лыжи и детей, и взрослых. Место вы также можете выбрать сами, от Москвы до Красногорска. На лыжной базе в парке Олимпийской деревни тоже можно нанять инструктора. В Олимпийском учебно-спортивном центре «Планерная» научат кататься и помогут разобраться во всем людей разного уровня подготовки. Лыжный клуб «Измайлово» в Измайловском парке отлично подходит начинающим.

Также можете выбрать лыжные трассы в парке «Красная Пресня», музеях-заповедниках «Коломенское», «Царицыно» или в усадьбе Воронцово. На территории России есть еще несколько крупных центров — это горнолыжный курорт «Газпром» на Красной Поляне, спортивная школа «Тея» в Удмуртии, лыжно-биатлонный стадион в Ханты-Мансийске, «Лыжные стрелы» в Санкт-Петербурге, «Жемчужина Сибири» в Тюмени, «Долина Уюта» в Мурманске и др.

Как научиться кататься на горных лыжах?

В последнее время популярность приобрели горные лыжи. И с ними все сложнее. В первую очередь, вам нужно подобрать специальную одежду и экипировку. Всем начинающим необходимы шлем, очки или маска, перчатки, балаклава (чтобы защититься от солнца), горнолыжные носки. Под верхнюю одежду наденьте термобелье или флисовый костюм.

Самое главное: нужно помнить и всегда соблюдать технику безопасности. Новички особенно часто не придают этому значения, но это самый ключевой момент, чтобы не травмировать людей вокруг и самого себя. Палки носите острыми наконечниками вниз, лыжи вы должны сцепить тормозами, расположить горизонтально и нести их в руках или на плече носками вперед.

Перед тем как вы встали на лыжи, проверьте, ничего ли не мешает и не давит.

В первую очередь, вам нужно научиться стоять на горных лыжах. Поставьте ноги на ширине плеч, немного согнув их в коленях. Корпус наклоните чуть вперед, но спину и голову держите прямо. Вы должны попробовать сначала постоять в таком положении, чтобы научиться держать равновесие.

После уже попробуйте синхронно двигать руками и ногами. Отталкивайтесь сначала правой рукой, потом левой, затем снова правой, а следом левой. Ноги и руки должны двигаться как и в беговых лыжах: правая рука и левая нога впереди, затем левая рука и правая нога. Старайтесь не отрывать лыжи от поверхности. Спускайтесь со спуска всегда на согнутых коленях, чтобы не упасть. Несколько раз попробуйте прокатиться в медленном темпе. Скорость увеличивайте постепенно.

Когда вы научитесь передвигаться на горных лыжах, только потом уже можете приступать к практике поворотов и разному стилю скольжения.

Также выбирайте сначала только зеленую трассу. Цвета означают уровень сложности: зеленый — самый легкий, синий — уже немного сложнее, красный — сложный, а черный — повышенной сложности (для профессионалов и опытных любителей).

Как группироваться при падении с горных лыж?

Уже на первых занятиях вас научат, как правильно падать. Ведь этого не избежать, и, чтобы не травмироваться, нужно уметь группироваться при падениях:

старайтесь приземлиться на бок вверх по склону. Точкой опоры должны стать бедро и ягодицы, не падайте на колени;

также при падении можете согнуть колени и присесть пониже, чтобы перенести центр тяжести для более мягкого приземления;

руки расположите перед грудью набок в согнутом виде;

при падении отведите палки вперед и от себя, чтобы не травмироваться острыми наконечниками;

не вскакивайте на ноги сразу же после падения, так как вы еще можете скользить по спуску;

старайтесь при падении максимально напрячь все мышцы тела.

Как тормозить на горных лыжах?

Стоит практиковать и несколько видов торможения. Самые распространенные:

Торможение плугом, когда лыжи образуют угол при разведении пяток в стороны. При этом важно держать корпус прямо, а концы палок развести в стороны.

Торможение плугом. Фото youtube

Торможение упором, когда вы только одну ногу ставите под углом к направлению движения. Вы должны ногу выдвинуть вперед, при этом отодвинув пятку в сторону, и встать на внутреннее ребро лыжи.

Боковое соскальзывание на параллельных лыжах, когда вы начинаете двигаться наискось, приседая при этом. Затем вам нужно снять нагрузку с лыж, для этого нужно резко выпрямиться. В сторону нужно направлять и туловище.

Боковое соскальзывание на параллельных лыжах. Фото youtube

Где научиться кататься на горных лыжах?

Лучше всего новичкам нанять специалиста, который покажет и расскажет все в деталях. В Москве есть несколько склонов для горнолыжников с услугами инструктора:

Воробьевы горы , где имеются три склона и подъемники. Там часто проходят официальные соревнования, следите за графиком работы. «Снеж.ком», расположенный в Красногорске, принимает гостей круглый год. Склон располагается под крышей. «Лата Трэк» , расположенный в Крылатском, имеет пять склонов. А также тут находится детский горнолыжный городок. На базе «Узкое» на юго-западе Москвы недалеко от знаменитой усадьбы имеется склон длиной 200 м, три трассы (при этом одна учебная), «беби-лифт». «Лисья Гора» в Балашихе считается одним из лучших мест для начинающих. Здесь имеется небольшой склон с одним подъемников. Спортивный комплекс «Кант» принимает любителей лыж круглое время года. Есть трассы не только для горных лыж, но и для беговых.

В России отличные склоны для горных лыж находятся на Красной Поляне, на горнолыжных курортах «Домбай» и «Архыз» (оба — в Карачаево-Черкесии), «Роза Хутор» на Красной Поляне, курорт «Белокуриха» в Горном Алтае, Солнечная долина в Миассе, «Абзаково» в Башкортостане и др.