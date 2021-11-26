Беговые и горные лыжи: как встать на лыжи, как и где научиться кататься
Зима на носу, а значит, пора подумать о том, как поддерживать себя в форме в это время. Прекрасным вариантом является катание на лыжах. И выбор тут большой — классические, коньковые и горные. Расскажем, как начать кататься и что нужно знать новичку.
- Как научиться кататься на беговых лыжах?
- Техника катания на лыжах классическим стилем
- Техника катания на лыжах коньковым стилем
- Где научиться кататься на беговых лыжах?
- Как научиться кататься на горных лыжах?
- Как группироваться при падении с горных лыж?
- Как тормозить на горных лыжах?
- Где научиться кататься на горных лыжах?
Как научиться кататься на беговых лыжах?
Для катания на лыжах вам понадобится удобный спортивный костюм, а также термобелье или что-то теплое из флиса. Обязательно нужны шапка и перчатки.
В первую очередь, нужно научиться правильно надевать лыжи и брать в руки палки. Перед тем как встать на лыжи, обязательно стряхивайте снег с ботинок и только потом вставляйте ботинки в крепления и замыкайте их. Дальше берем в руки палки, но так, чтобы петля осталась на запястье, рукоятку обхватите ладонью.
Затем вам нужно научиться правильно стоять на лыжах. Ноги вы должны поставить параллельно друг другу и согнуть их немного в коленях. Наклоните спину чуть вперед, но при этом голову не опускайте. Вы должны смотреть вперед.
Теперь вы готовы сделать первые шаги! Но прежде попробуйте пройтись в лыжах, проверьте, ничего ли вам не мешает. И следом выполните следующие упражнения:
- переступая с ноги на ногу, передвигайтесь вбок. Сначала в одну сторону, потом в другую;
- переступайте также с ноги на ноги, но уже вокруг себя. Сделайте это сначала в одну сторону, а затем в другую;
- вернувшись в исходное положение, сделайте несколько махов ногами вперед и назад. Так вы прочувствуете равновесие. Во время этого упражнения, обязательно держитесь за палки, чтобы не упасть;
- после этих заданий попробуйте проскользить сначала на одной ноге, затем на другой, но палки уже оставьте в стороне.
Эти упражнения помогут вам почувствовать уверенность и отработать минимальную технику.
А вот дальше вы должны определиться, каким стилем будете кататься: классическим (гонка на лыжне, где лыжи двигаются параллельно) или коньковым (разведение стоп в стороны так, как будто вы катаетесь на коньках).
Техника катания на лыжах классическим стилем
Главное для классического катания на лыжах — научиться переносить вес тела с одной ноги на другую. При этом, когда вы скользите на одной ноге, другую приподнимайте. Как работать с палками? Тут закон противоположностей: если впереди у вас идет правая нога, то впереди должна быть левая рука, если впереди левая нога, то с ней вместе и правая рука.
Техника катания на лыжах коньковым стилем
С катанием в коньковом стиле все немного сложнее. Вам нужно встать на лыжи, но поставить ноги буквой V (носки в стороны, пятки рядом). Начиная движение, сначала встаете на правую ногу, разворачивая плечи и корпус влево, затем так же сделайте с левой ногой. Двигаясь, помните, что сначала вам нужно присесть, выпрямиться и оттолкнуться. При этом палка должна вставать в снег под острым углом.
Тормозить в коньковом стиле нужно следующим образом: поставьте носки буквой V, но в обратную сторону (то есть уже носки внутрь, а пятки наружу). Колени также должны смотреть внутрь, затем наклоните стопы так, чтобы поставить лыжи на внутреннюю сторону ребра.
Где научиться кататься на беговых лыжах?
Лучше всего учиться не самостоятельно, а под присмотром инструктора, особенно это касается конькового стиля. Специалист укажет на ошибки и расскажет все нюансы. Можно выбрать индивидуальные занятия или групповые. Последние будут дешевле. Практически на всех крупных лыжных трассах есть услуги инструктора.
В Москве обратите внимание на следующие места:
- Лыжня в Битцевском лесопарке. Там тренируются не только любители, но и профессиональные спортсмены. Тут же вы сможете арендовать и сами лыжи, и другой инвентарь.
- Спортивный клуб Goldfinch сможет также научить вас кататься на лыжах. А заниматься вы можете в любом месте: Мещерском парке, Измайловском парке, Крылатском, Воробьевых горах, Одинцове и других районах. Выбираете место, инструктор приедет туда.
- Клуб ProBiathlon поставит на лыжи и детей, и взрослых. Место вы также можете выбрать сами, от Москвы до Красногорска.
- На лыжной базе в парке Олимпийской деревни тоже можно нанять инструктора.
- В Олимпийском учебно-спортивном центре «Планерная» научат кататься и помогут разобраться во всем людей разного уровня подготовки.
- Лыжный клуб «Измайлово» в Измайловском парке отлично подходит начинающим.
Также можете выбрать лыжные трассы в парке «Красная Пресня», музеях-заповедниках «Коломенское», «Царицыно» или в усадьбе Воронцово. На территории России есть еще несколько крупных центров — это горнолыжный курорт «Газпром» на Красной Поляне, спортивная школа «Тея» в Удмуртии, лыжно-биатлонный стадион в Ханты-Мансийске, «Лыжные стрелы» в Санкт-Петербурге, «Жемчужина Сибири» в Тюмени, «Долина Уюта» в Мурманске и др.
Как научиться кататься на горных лыжах?
В последнее время популярность приобрели горные лыжи. И с ними все сложнее. В первую очередь, вам нужно подобрать специальную одежду и экипировку. Всем начинающим необходимы шлем, очки или маска, перчатки, балаклава (чтобы защититься от солнца), горнолыжные носки. Под верхнюю одежду наденьте термобелье или флисовый костюм.
Самое главное: нужно помнить и всегда соблюдать технику безопасности. Новички особенно часто не придают этому значения, но это самый ключевой момент, чтобы не травмировать людей вокруг и самого себя. Палки носите острыми наконечниками вниз, лыжи вы должны сцепить тормозами, расположить горизонтально и нести их в руках или на плече носками вперед.
Перед тем как вы встали на лыжи, проверьте, ничего ли не мешает и не давит.
В первую очередь, вам нужно научиться стоять на горных лыжах. Поставьте ноги на ширине плеч, немного согнув их в коленях. Корпус наклоните чуть вперед, но спину и голову держите прямо. Вы должны попробовать сначала постоять в таком положении, чтобы научиться держать равновесие.
После уже попробуйте синхронно двигать руками и ногами. Отталкивайтесь сначала правой рукой, потом левой, затем снова правой, а следом левой. Ноги и руки должны двигаться как и в беговых лыжах: правая рука и левая нога впереди, затем левая рука и правая нога. Старайтесь не отрывать лыжи от поверхности. Спускайтесь со спуска всегда на согнутых коленях, чтобы не упасть. Несколько раз попробуйте прокатиться в медленном темпе. Скорость увеличивайте постепенно.
Когда вы научитесь передвигаться на горных лыжах, только потом уже можете приступать к практике поворотов и разному стилю скольжения.
Также выбирайте сначала только зеленую трассу. Цвета означают уровень сложности: зеленый — самый легкий, синий — уже немного сложнее, красный — сложный, а черный — повышенной сложности (для профессионалов и опытных любителей).
Как группироваться при падении с горных лыж?
Уже на первых занятиях вас научат, как правильно падать. Ведь этого не избежать, и, чтобы не травмироваться, нужно уметь группироваться при падениях:
- старайтесь приземлиться на бок вверх по склону. Точкой опоры должны стать бедро и ягодицы, не падайте на колени;
- также при падении можете согнуть колени и присесть пониже, чтобы перенести центр тяжести для более мягкого приземления;
- руки расположите перед грудью набок в согнутом виде;
- при падении отведите палки вперед и от себя, чтобы не травмироваться острыми наконечниками;
- не вскакивайте на ноги сразу же после падения, так как вы еще можете скользить по спуску;
- старайтесь при падении максимально напрячь все мышцы тела.
Как тормозить на горных лыжах?
Стоит практиковать и несколько видов торможения. Самые распространенные:
Торможение плугом, когда лыжи образуют угол при разведении пяток в стороны. При этом важно держать корпус прямо, а концы палок развести в стороны.
Торможение упором, когда вы только одну ногу ставите под углом к направлению движения. Вы должны ногу выдвинуть вперед, при этом отодвинув пятку в сторону, и встать на внутреннее ребро лыжи.
Боковое соскальзывание на параллельных лыжах, когда вы начинаете двигаться наискось, приседая при этом. Затем вам нужно снять нагрузку с лыж, для этого нужно резко выпрямиться. В сторону нужно направлять и туловище.
Где научиться кататься на горных лыжах?
Лучше всего новичкам нанять специалиста, который покажет и расскажет все в деталях. В Москве есть несколько склонов для горнолыжников с услугами инструктора:
- Воробьевы горы, где имеются три склона и подъемники. Там часто проходят официальные соревнования, следите за графиком работы.
- «Снеж.ком», расположенный в Красногорске, принимает гостей круглый год. Склон располагается под крышей.
- «Лата Трэк», расположенный в Крылатском, имеет пять склонов. А также тут находится детский горнолыжный городок.
- На базе «Узкое» на юго-западе Москвы недалеко от знаменитой усадьбы имеется склон длиной 200 м, три трассы (при этом одна учебная), «беби-лифт».
- «Лисья Гора» в Балашихе считается одним из лучших мест для начинающих. Здесь имеется небольшой склон с одним подъемников.
- Спортивный комплекс «Кант» принимает любителей лыж круглое время года. Есть трассы не только для горных лыж, но и для беговых.
В России отличные склоны для горных лыж находятся на Красной Поляне, на горнолыжных курортах «Домбай» и «Архыз» (оба — в Карачаево-Черкесии), «Роза Хутор» на Красной Поляне, курорт «Белокуриха» в Горном Алтае, Солнечная долина в Миассе, «Абзаково» в Башкортостане и др.
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