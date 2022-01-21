Как тренировался Крис Хемсворт для новой части кинокомикса «Тор: любовь и гром»

История актера, который из серфингиста стал качком.

Киновселенная Marvel анонсировала еще в ноябре 2021 года новый фильм про сына Одина «Тор: любовь и гром», но премьеру пришлось перенести на 2022 год из-за эпидемиологической ситуации, связанной с COVID-19. Актер, сыгравший Бога грома, предстал перед зрителями в этой роли еще в 2011 году. С тех пор его форма только улучшалась. Поговаривают, что это вызывает недовольство его дублера, который не должен уступать в физической кондиции Крису. К предстоящей премьере Хемсворт смог набрать еще больше мышечной массы, придя в поистине божественную форму. Расскажем, как тренировался и питался австралийский актер.

Когда Хемсворт проходил кастинг на роль Тора, он был худым парнем и занимался серфингом. Для роли ему предстояло всего лишь за полгода набрать мышечную массу. Актеру пришлось ежедневно посещать тренажерный зал и употреблять много белка. И ему удалось набрать 18 кг. Также Хемсворт для достижения цели обратился за помощью к профессионалу: за его физическую форму отвечал тренер Люк Зокки. Он разработал для актера курс интенсивных тренировок из бокса, силовых тренировок и кардио.

Тренировки Криса Хемсворта

Хемсворт придерживался строгих правил:

разминка — важная часть каждой тренировки;

занятия включали в себя силовой тренинг и высокоинтервальные нагрузки;

обязательный выходной один раз в неделю.

Обязательная программа: отдельные упражнения по 10 повторений на ноги, спину, плечи, грудь, бицепс и трицепс. Тренировки включали также 40-минутные кардионагрузки, позволяющие снизить процент подкожного жира.

Актер вспоминает: «Я достаточно тренировался, и есть приходилось часто и много, но употреблял только полезную пищу. До начала официальных съемок я надел готовый костюм Тора и почувствовал, как стали сильно неметь руки. Тогда я и понял, что слегка переборщил с тренировками и стал больше, чем нужно было изначально».

По сценарию в фильме «Мстители: Финал» Тор впал в депрессию и располнел. Но уже в новом фильме «Тор: Любовь и гром» Бог грома и бури возвращает свою форму и становится мощнее, чем когда-либо.

Подготовка к последней части блокбастера заняла очень много времени. Актер активно делился тренировками со своими подписчиками в Instagram, показывая как катает колесо весом 100 кг.

В этот раз актер решил еще применить методику Джозефа Сакоды. Суть которой заключается в том, что при нагрузке используется вес самого человека, в дополнительных отягощениях нет необходимости.

Дублер Хемсворта Бобби Холланд Хэнтон признался: «Все сейчас говорят про его формы. А я понимаю, что теперь должен быть такого же размера! Я даже написал ему: «Спасибо большое, чувак, на этот раз будет еще сложнее». В этот раз Крис стал самым большим Тором за всю свою роль. Это означает, что мне нужно быть таким же. Каждые два часа мы едим. Это уже стало рутиной. Я не в восторге есть каждые два часа».

Мобильное приложение

Актер решил поделиться своим опытом, как он готовился к роли Тора. Совместно со своей женой Эльзой Патаки актер запустил мобильное приложение Centrfit. Помимо тренировок, оно включает полезные рецепты, медитации, секреты целеполагания, а также подкасты от психологов и коучей. Приложение платное, но в тестовом режиме первый месяц подписки бесплатный. Доступные тарифы: 1 месяц — 30 долларов, 3 месяца — 60 долларов и 1 год — 120 долларов.

Каждый пользователь выбирает конкретную цель для себя. Тренировки проходят от 20 до 40 минут. Вот некоторые из них:

«Медведь»

Способ выполнения: необходимо встать на четвереньки и начать ползти вперед, при этом левая рука должна двигаться совместно с правой ногой, затем наоборот — правая рука с левой ногой. Корпус нужно напрячь, движения выполняются медленно. Ползите вперед, пауза — и ползите назад.

Упражнение выполняется без перерывов в 4 подхода. Количество повторений составляет 5 метров вперед и 5 метров назад.

«Горилла»

Способ выполнения: сперва сядьте на корточки, при этом пятки оторвите от пола (опора на пальцы ног и ладони). Затем сделайте наклон вперед и «идите», важно, чтобы ваш вес удерживался на руках. Пройдите вперед и назад.

Упражнение выполняется без перерывов в 4 подхода. Количество повторений составляет 5 метров вперед и 5 метров назад.

«Приседания»

Способ выполнения: сначала опуститесь в присед так, чтобы бедра были параллельно полу, и слегка оттолкнитесь назад. Приседайте с эффектом «пружины», нельзя подниматься в исходное положение.

Упражнение выполняется с перерывом в 30 секунд в 4 подхода. Количество повторений составляет 10 раз.

«Подтягивания»

Способ выполнения: для начала схватите перекладину, при этом напрягая корпус и ягодицы. Пытайтесь поднять тело. Необходимо, чтобы грудь была на высоте ладоней. Пауза. Опуститесь в мертвый вис.

Упражнение выполняется без перерыва в 5 подходов. Количество повторений составляет 10 раз.

«Приседания с собственным весом»

Способ выполнения: сперва поставьте ноги на ширине плеч, затем необходимо отвести бедра назад и опуститься вниз, так чтобы бедра были выше уровня колен. Пауза. После быстро вернитесь назад, вес должен быть на пятках.

Упражнение выполняется без перерыва в 5 подходов. Количество повторений составляет 10 раз.

«Отжимания»

Способ выполнения: опуститесь вниз так, чтобы ладони оказались на ширине плеч, вес переносится на пальцы ног. Медленными движениями опуститесь, ваша грудь должна касаться пола. Пауза. Резко поднимитесь.

Упражнение выполняется без перерыва в 5 подходов. Количество повторений составляет 10 раз.

Питание

Конечно, одними тренировками не набрать нужную форму. Питание дополнит и поможет быстро добиться цели. Хемсворт уделяет большое внимание тому, что употребляет. По его мнению, еда влияет больше, чем упражнения. Актер следует советам своего тренера Люка Зокки.

Для набора массы: стейк, коричневый рис или батат, много овощей.

Для набора веса: курица на гриле с рукколой или рыбой, томаты с пармезаном и бальзамическим уксусом.

В день Крис съедает больше трех тысяч килокалорий. Актер придерживается дробного питания: 6-8 приемов пищи. В перерывах употребляет протеиновые коктейли. Он признается, что иногда срывается и съедает пиццу или бургер, но после такой еды ощущает тяжесть. Его самочувствие портится.

Также Крис соблюдает режим сна, ведь полноценный отдых — залог отличного самочувствия и энергии.

Обращаем ваше внимание, что жесткие упражнения опасно выполнять самостоятельно, обязательно проконсультируйтесь с врачом и занимайтесь с профессиональным тренером.