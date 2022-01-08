«Я продолжаю твердить: я больше чем Рокки». Как Сильвестр Сталлоне поддерживает форму в 75 лет

История голливудского актера, который до сих пор не бросает тренировки.

Сильвестр Сталлоне в свои 75 лет имеет завидную форму. Голливудский актер, несмотря на возраст, продолжает заниматься спортом и придерживаться здорового образа жизни. За всю свою успешную карьеру легенда боевиков 90-х пробовал самые разнообразные тренировки и диеты, подбирая идеальный вариант для себя. Сегодня номинант на премию «Оскар» продолжает активно сниматься. Расскажем, как он поддерживает свою форму и как изменились его тренировки.

Параметры идеальной физической формы Сильвестра Сталлоне.

Номинант на премию «Золотой глобус» признался:

«Я заинтересовался бодибилдингом еще в детстве из-за кино. Однажды я увидел Стива Ривза в «Освобожденном Геркулесе» и подумал: «Этот странный парень с бородой и широченными икрами может разрушить храм в одиночку и замочить всю римскую армию. Мне тоже так хочется». Я стал размышлять о том, как бы мне хотелось выглядеть. Не каждому нравится быть слишком накачанным, потому что ты становишься не похожим на человека. Ты похож на Геракла, что неплохо до тех пор, пока тебе не предложат роль бухгалтера».

Как актер готовился к своим легендарным ролям

Сильвестр Сталлоне — яркий пример того, что прийти в форму можно в любом возрасте. Когда актер начал сниматься в «Роки», ему было уже 30 лет. Его вес составлял 70 кг при росте 175 см.

Сталлоне признался:

«Каждое утро я выползаю из кровати и спрашиваю себя: «Мне действительно это нужно?» И тащусь в спортзал в гараже. Это невесело, и я это ненавижу. Я занимаюсь в одиночестве, поднимаю штангу. У меня 25 разных сложных аппаратов, я один, мне хочется спать, все тело болит, и ты смотришь на них, и в каждом — 160 килограммов, а самое тяжелое, что ты поднимал за последние восемь часов, — это подушка».

В 1981 году для съемок фильма «Бегство к победе», где Сильвестр сыграл военнопленного, актеру пришлось голодать, чтобы скинуть вес до 72 кг. Его рацион в день не превышал 200 калорий, что тяжело не только для мужского, но и для женского организма. Тогда его питание состояло только из протеина.

Но своей знаменитой форме он обязан Франко Коломбо — бодибилдеру, двукратному обладателю титула «мистер Олимпия».

Для своей легендарной роли Рэмбо у актера стояла задача — поднабрать мышечную массу. Большую часть времени составляли силовые тренировки в спортзале. Сталлоне делал упражнения на пресс каждые два дня по три раза в день с 500 повторениями. Также в тренировку входили: подъемы туловища, ног, боковые подъемы ног и боковые скручивания. Все упражнения по 50 повторений без пауз между подходами. Цикл повторялся пять раз. Еще один секрет — дневной сон, чтобы отдохнуть после тренировки. С помощью такого подхода актер смог набрать 4 кг сухой мышечной массы без излишков жира.

Подготовка к «Рокки» значительно отличалась: упор был на кардиоупражнения, бег и непосредственно бокс. Свою идеальную форму Сильвестр обрел к съемкам «Рокки 3». Его вес составлял 70 кг.

Питание было скудным в течение дня:

— 10 яичных белков

— 1 тост из белого хлеба

— 100 г фруктов (при головокружениях)

Тренировки шесть дней в неделю:

— Утро: бег (2 часа)

— День: спарринг (18 раундов)

— Вторая половина дня: силовая тренировка в спортзале (2 часа)

— Перед сном: плавание (2 часа)

Уровень его подкожного жира составлял критические 4,5%.

Соблюдение жесткого режима негативно сказалось на здоровье артиста. В «Рокки 4» герой Сильвестра тянет сани, в этом эпизоде он получил ушиб сердца. Но уже спустя 10 дней вернулся, чтобы доснять фильм.

Актер после съемок признался:

«Я продолжаю твердить: я больше чем Рокки. Но правда в том, что это не так. Я хотел бы быть хотя бы половиной его. Я был глуп. Рокки — одно из самых честных моих творений».

Сильвестр Сталлоне сейчас

Сейчас Сталлоне 75 лет. Он уже не может проводить столь интенсивные тренировки, поэтому его спортивный режим облегчен, но для своего возраста это сильные нагрузки.

Сегодняшний режим дня актера:

Утро:

— 7.30 — подъем, прием аминокислот;

— 7.45 — завтрак: 2 яйца, 4 инжира, поджаренный хлеб из грубой ржаной муки;

— 8.00-9.00 — отдых;

— 9.00 — тренировка: разминка — 10 минут, проработка мышц рук — 45 минут, дельты — 25 минут. Тренировка абдоминальных мышц — 25-30 минут. В конце — 500 поворотов с гимнастической палкой;

— 12.30 — обед: салат, жареная курица, обжаренные кабачки, фрукты.

День:

— Работа.

Ужин:

— 19.00 — прием пищи: рыба или курица, или телятина, салат из шпината, два кусочка поджаренного темного хлеба.

Неделя у него начинается с трех дней тренировок, на четвертый день — отдых. Если у Сильвестра съемки или много рабочих дел, то он сокращает количество тренировок до двух раз. Но при этом в два раза уменьшается количество еды.

Такой режим помогает ему чувствовать себя лучше. Был период, когда он питался хот-догами, что приводило к болезненным спазмам и судорогам. Поэтому актер решил больше не отступать от правильного питания и режима.

Сильвестр продолжает активно сниматься. Сейчас он начинает работу над сериалом «Канзас-Сити». Последние работы актера: «Самаритянин», «Неудержимые 4».