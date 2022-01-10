Дробное питание и растяжка: как Жан-Клод Ван Дамм поддерживает форму

История бельгийского актера, который в 61 год имеет прекрасную физическую форму.

Недавно Netflix представил фильм «Последний наемник» в главной роли с Жан-Клодом Ван Даммом. Актер в 61 год выглядит прекрасно, демонстрируя свой шпагат. Расскажем, как ему удается поддерживать форму.

Жан-Клод Ван Дамм

Бельгийский актер с детства любил спорт. В 11 лет он пошел на карате. Помимо этого вида спорта занимался кикбоксингом, муай тай, кунг-фу и тхэквондо. В это трудно поверить, но Жан-Клод пять лет посвятил классическому балету. В 1978 году взял 3-е место на любительском чемпионате Европы по бодибилдингу. В 16 лет вошел в состав сборной Бельгии по карате, где смог завоевать титул чемпиона Европы, тем самым получив черный пояс. Такой же пояс он имеет по кикбоксингу, в 1979-м выиграв и здесь ЧЕ. За свою спортивную карьеру актер провел 55 боев, 53 из них завершились победой. Покорялся ему и чемпионат мира, который он выигрывал три раза.

Сейчас актеру 61 год, но он остается в прекрасной физической форме. В этом ему помогает правильное питание, собственная диета и тренировки.

Жан-Клод признался: «Мое тело выглядит на тридцать, а лицо — на пятьдесят. Но не ходить же мне теперь по улицам голым, чтобы выглядеть моложе».

Тренировки актера

Самое главное правило для Ван Дамма — это регулярность тренировок. Он не разрешает себе расслабляться даже во время съемок фильма, тренируясь между дублями и перерывами. В стандартную тренировку Жан-Клода входят: кардиоупражнения, упражнения с весом, кикбоксинг и растяжка.

Как тренирует разные группы мышц Ван Дамм:

Грудь:

— жим штанги лежа от груди: 4 подхода, 10 повторений;

— жим штанги лежа под углом: 4 подхода, 10 повторений;

— разведение гантелей лежа: 3 подхода, 10 повторений;

— отжимания на брусьях: 3 подхода, 10 повторений;

— пуловер: 3 подхода, 12 повторений.

Спина:

— подтягивания обратным хватом: 4 подхода, 8 повторений;

— шаги со штангой за спиной: 4 подхода, 10 повторений;

— тяга штанги в наклоне: 4 подхода, 10 повторений.

Бедра:

— приседания: 5 подходов, 15 повторений;

— фронтальные приседы: 4 подхода, 8 повторений;

— приседания на ГАКК-тренажере: 3 подхода, 10 повторений;

— разгибание ног в упоре: 4 подхода, 10 повторений;

— сгибание ног в тренажере стоя: 4 подхода, 10 повторений;

— тяга штанги на прямых ногах: 3 подхода, 10 повторений.

Икры:

— подъем на носки стоя: 4 подхода, 15 повторений;

— подъем на носки в станке под углом: 4 подхода, 10 повторений.

Пресс:

— скручивания: 3 подхода, 25 повторений;

— «мельница»: 10 подходов, 10 повторений;

— скручивания на тренажере: 3 подхода, 25 повторений;

— полускручивания: 10 подходов, 10 повторений.

Плечи:

— жим штанги из-за головы сидя: 5 подходов, 15 повторений;

— отведение гантелей через стороны: 4 подхода, 8 повторений;

— разведение гантелей в наклоне: 4 подхода, 8 повторений;

— разведение гантелей в стороны стоя: 3 подхода, 10 повторений.

Ван Дамм считает: «Нет во мне ничего необычного. С вами говорит человек, который родился в простой стране среди простых людей. Во мне нет ни глубокомыслия, ни ума, ни глупости — просто чувак, у которого есть собаки и дом, который любит тренироваться и который рад, что жив».

Питание актера

В его рационе много овощей и фруктов, но употребляет он их очищенными от кожуры. Актер считает, что она собирает в себе вредные вещества, так как защищает мякоть. На завтрак он обязательно съедает горсть ягод: чернику, клубнику и голубику, так как они являются хорошими антиоксидантами.

«Древние люди по утрам шли в лес, чтобы собрать ягод. Это самый простой способ добыть пищу. Дичь они ели редко, так как для этого им приходилось охотиться. В понимании древних людей, чтобы съесть мясо, сперва его нужно заслужить. Так что возвращайтесь к истокам», — говорит актер.

Ван Дамм редко ест яйца, а если употребляет, то только отдельно от желтка.

«Все говорят о пользе яичного белка, но, поверьте, трудно найти более вредный продукт. Лучше съесть два или три желтка».

Актер также придерживается дробного питания.

«Я ем небольшими порциями от шести до восьми раз в день. Когда вы едите реже, организму приходится накапливать до 70 % употребляемого вами жира на случай голодания. Если вы будете питаться регулярно, со временем ваш метаболизм нормализуется и организм будет сохранять лишь 30 % жира. При таком рационе вы сможете позволить себе и кусочек шоколада, и немного жареной картошки».

Это позволяет улучшить метаболизм, и организм не успевает накопить лишний жир.

Также актер в последние годы сократил употребление мяса. Позволяет себе только два раза в месяц съесть стейк, когда много активной работы.

Актер не любит рыбу, но, чтобы не лишать организм омеги-3, он постоянно употребляет жирную кислоту в капсулах. Таким образом, снижается риск болезней сердца и сосудов, лучше работает кровоснабжение, память, концентрация.