Охранник Сильвестра Сергеева из «Универа» был звездой баскетбола и мог стать игроком сборной

История Андрея Свиридова.

Андрей Свиридов, наиболее известный как охранник Гена из ситкома «Универ» на ТНТ, мог и не стать популярным актером, а заиграть за сборную Белоруссии по баскетболу. Расскажем, почему актер закончил спортивную карьеру, не пошел в тренерскую работу и как решил покорять кинематограф.

Спортивная карьера

Андрей Свиридов — мастер спорта по баскетболу, член молодежной национальной сборной Белоруссии, двукратный чемпион СССР среди молодежи, чемпион СНГ среди молодежи, чемпион Белоруссии, чемпион Европы среди молодежи.

История успеха в спорте началась, когда Андрей учился в пятом классе, где его заметил тренер местной ДЮСШ.

Андрей вспоминает, как попал в баскетбол:

«Баскетбол был предначертан судьбой, ведь как я ни упирался в детстве, видно было, что вырасту высоким. Тренер по баскетболу заметил меня на уроке физкультуры и долгое время боролся за то, чтобы я начал посещать тренировки. Мне было поначалу неинтересно, потому что играть надо было с ребятами старше на три года. Они уже умели многое, а я только пришел, мне дали мяч, но что с ним делать я не знал. Сначала ничего не получалось, и я пытался избегать тренировок всеми правдами и неправдами».

Изнурительные тренировки не прошли даром, уже в 14 лет он представлял молодежную сборную Белоруссии. В 20 лет Андрей уезжает в Америку учиться и выступать за баскетбольную команду университета Джорджа Вашингтона.

Однако не все пошло так, как планировалось. Андрею в 25 лет пришлось закончить спортивную карьеру из-за травмы, которую он не сразу стал лечить:

«У меня была травма спины, после рентгена стало понятно, что не единожды. Нас же учили как — болит, значит нужно терпеть. Оказалось, что не всегда. Казалось, все рухнуло, потому что ничего, кроме этого, я не умел».

Как и многие спортсмены после большого спорта, пробовал себя на тренерской позиции, однако популярный артист не нашел себя там.

«В свое время немного тренировал детей в «Лос-Анджелес Лейкерс». Поделиться опытом — возможно, но заниматься тренерской деятельностью неинтересно».

Сейчас актер старается следить за НБА. В Единой лиге ВТБ болеет за ЦСКА. А о кумире всегда говорит с гордостью:

«Мой кумир, конечно, Майкл Джордан. Представитель первой легендарной Дрим-тим, созданной к Олимпиаде в Барселоне 1992 года. Вот там были собраны все лучшие. Безусловно, легенд много, но бренд НБА, человек-лига, человек-баскетбол — это Майкл Джордан».

Свиридов признается, что актерская карьера отнимает очень много времени, которого не хватает, чтобы проводить его на площадке, но посетить игры иногда получается:

«Друзья вытягивают иногда посмотреть, окунуться в атмосферу, в которой я провел большую часть жизни. И это чувство возвращается, когда ты хочешь схватить мяч, выйти на площадку и сделать все, что умеешь. Но уже понимаешь, что форма совсем не та. А по телевизору иногда приятно пересмотреть «Чикаго» в звездные года, когда Майкл Джордан блистал».

Актерская карьера

Актерская карьера у Андрея Свиридова сложилась лучше, чем спортивная. Он обучался актерскому мастерству в Лос-Анджелесе. Что помогло ему попасть в клипы таких мировых звезд, как Энрике Иглесиас в «Addicted», Робби Уильямс в «Tripping». Также он успел сняться в рекламе Макдоналдс и Холлс.

Актер рассказал, как ему работалось с Робби Уильямсом:

«Как-то позвонил мне агент и говорит, что у через 15 минут — пробы на клип Робби Уильямса. Нужно быстро сорваться и приехать. Я успел. На следующий день уже были съемки, где я познакомился с ним. Меня поразило, что он очень хорошо понимает в баскетболе. Настолько, что когда я сказал, что из России, подумал, что он не знает про Белоруссию. Когда разговорились про баскетбол, он спросил о моем опыте. Я, конечно, гордо заявил, что я — чемпион Европы по молодежке в 1994 году. А он говорит: «Врешь, в 1994-м белорусы выиграли!»

Андрей вспоминает о первых шагах в актерской карьере:

«Чтобы начать сниматься в кино в Лос-Анджелесе, у тебя должен быть агент. А чтобы у тебя был агент, ты уже должен сниматься в кино. И я попал в этот замкнутый круг. Но на одном кастинге, меня заметили и предложили съемки. Так началась моя работа в Голливуде. У меня были все — и менеджер, и агент. Не было только актерского образования».

Успеха он добился и в России, ведь уже много лет снимается в популярных ситкомах на ТНТ «Универ», «СашаТаня». Недавно вышла премьера нового сериала с его участием — «Полярный».

В последние пару лет актер театра и кино пробует себя в любительском хоккее. Его зачастую можно увидеть на играх КХЛ в качестве зрителя. Еще Свиридов занимается боксом. Также принимает участие в мерприятиях, популяризирующих спорт среди детей.