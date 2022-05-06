Здоровая пища: когда и как правильно сажать картофель?

Расскажем о способах посадки картофеля.

Картофель — один из наиболее часто употребляемых корнеплодов. Издавна его применяют для приготовления первых блюд, гарниров и салатов. Овощ принято использовать в кулинарии в разном виде. Его можно варить, жарить, запекать.

Польза картофеля для организма человека

От способа приготовления картофеля зависит то, какое влияние он оказывает на организм человека. При определенной термической обработке, например запекании, овощ сохранит в себе полезные витамины и макроэлемены. В таком виде он не навредит фигуре и здоровью в целом. Важно отметить, что картофель не следует употреблять в пищу с продуктами, имеющими высокую калорийность, например с соусами и майонезом.

Корнеплод на 100 г веса содержит 350 мг калия. Этот элемент опосредованно участвует во многих жизненно важных процессах организма. Калий в содружестве с другими минералами регулирует работу сердечно-сосудистой системы.

Магния на 100 г овоща приходится 20 мг. Макроэлемент предотвращает возникновение судорог и спазмов. Оказывает положительное влияние на работу мышц всего тела.

Следует отметить, что в картофеле велико содержание витамина С, который способствует скорейшему восстановлению после вирусной инфекции. На 100 г продукта его приходится 13 мг.

Когда сажать картофель

Для многих дачников и огородников майские праздники — подходящее время для посадки картошки. Этот процесс во многом зависит от погодных условий. Если весенними заморозками окажутся повреждены зеленые листья, это может навредить образованию плодов. В связи с этим в разных регионах страны время посадки этой культуры может отличаться.

В Краснодарском крае картофель высаживают в грунт, как правило, в конце марта или в апреле.

В средней полосе России наиболее подходящий период для такого рода огородных работ — первая половина мая.

Урал, Дальний Восток и Сибирь к процессу посадки картофеля приступают не ранее второй половины мая, иногда даже в начале июня.

Подготовка клубней к посадке

Для наиболее высокой урожайности важны не только температурные условия, но еще и процесс подготовки к посадке.

Отбор

Подготовленный для выращивания картофель внимательно осмотрите.

На его поверхности не должно быть следов повреждений, заболеваний и пятен. Картофель с дефектами, подгнивший и испорченный не подходит для посадки. Наиболее оптимальными будут клубни картофеля среднего размера, вес которых составляет 50-80 г. Взвешивать каждую картофелину неудобно, поэтому можно ориентироваться при отборе на размер куриного яйца. Более мелкие клубни не дадут хорошего урожая.

Проращивание

Проращивание картофеля. Фото Global Look Press

За 2-4 недели до планируемой посадки следует достать картошку из погреба. Разложите ее в ящики с отверстиями для вентиляции. В течение этого времени семенной картофель прогревается. Это часть процесса яровизации — мероприятия по подготовке корнеплода к посадке с целью повышения урожайности. При расположении семенного материала на освещенном месте он немного позеленеет. Плоды, изменившие цвет, непригодны в пищу. В них накапливается соланин — вещество, которое впоследствии предохраняет клубни от вредителей, так как токсично для них. Проращивание необходимо для ускорения сроков всходов.

Обращайте внимание на ростки. Они должны быть не очень длинными, иначе могут поломаться. Короткие и крепкие ростки оптимальны для того, чтобы высаживать картофель в грунт. Корневая система начнет быстро развиваться, в отличие от тех клубней, которые сажают без этапа проращивания.

Некоторые дачники используют другой метод проращивания — замачивание.

В этом варианте клубни помещают в питательный раствор из воды и золы.

Также можно периодически опрыскивать этой смесью овощи, подготовленные для посадки.

Существует еще один способ. Для того чтобы картофель пустил ростки, его помещают в пакеты. В них предварительно делают небольшие отверстия для поступления воздуха. При создании парникового эффекта процесс проращивания проходит быстрее.

Выращивание картофеля из семян

После завершения этапа цветения у картофеля появляются зеленые ягоды,

в которых есть семена. Из этих семян можно вырастить корнеплод. Этот способ подходит для тех огородников, которые не спешат получить урожай.

Полноценно плодоносить эти растения станут не сразу, а только на второй год. В первый год посадки семян клубни будут небольшого размера.

Выращивание картофеля из резаных клубней

На две или более частей иногда разрезают клубни перед посадкой.

Это можно сделать, если посадочный материал достаточно большого размера и превышает величину куриного яйца. Однако стоит отметить, что в таком случае повышается вероятность гниения разделенных на части клубней. Для того чтобы это предотвратить, срезы необходимо перед посадкой припудрить в золе. После разрезания не спешите сразу высаживать картофель. Подождите пару дней, чтобы срезы немного заветрились. Это защитит их от гниения в открытом грунте.

Выращивание картофеля из рассады

Подобный метод, как правило, используется специалистами овощеводства для разведения наиболее ценных видов картофеля. Клубни проращивают, затем выкладывают в ящики, засыпая торфом. Ящики оставляют в теплом и светлом месте до появления зеленых листьев.

Спустя 3-4 недели клубни высаживают в грунт. Полученный урожай потом используется для семенного материала.

Или можно росток, достигший 4-6 см в длину, отделить от клубня и высадить в горшок или ящик. При этом заглубляя его в землю примерно на 2/3. Это и послужит рассадой картофеля. А оставшиеся клубни, которые также являются посевным материалом, высаживаются в грунт.

Как выбрать и подготовить участок для посадки

Для посадки картофеля выбирайте ровное и открытое место. Оно должно хорошо освещаться. Следует ежегодно чередовать размещение разных культур на однородном участке. Для плодородия почвы имеет значение, что росло на ней ранее.

Картофель относится к семейству пасленовых. Его не рекомендуется высаживать туда, где раньше росли его «родственники». После помидоров, например, или баклажанов лучше картошку не сажать. Горох, фасоль, арахис обогащают почву азотом. Если в прошлом году на участке росли бобовые, то на следующий год можно посадить туда картофель. Также подходит почва после злаковых.

Заранее следует подготовить землю для огородных работ. Еще осенью участок необходимо вскопать лопатой или использовать для этого культиватор.

За месяц перед посадкой картофеля еще раз обработайте почву и разровняйте ее.

Как правильно сажать картофель

В открытом грунте

По окончании заморозков и установлении теплой погоды можно приступать к посадке картофеля в открытый грунт. Его температура в среднем должна составлять около 8-9 градусов, по словам опытного садовода-огородника и создателя газеты «Ваши 6 соток» Андрея Туманова. В подготовленной почве необходимо выкопать лунки глубиной 10-15 см. Также удобно использовать для этих целей автоматизированную технику, при помощи которой можно сделать борозды. Расстояние между рядами оставляйте 65-70 см. Если оно будет слишком велико, то зеленые листья не будут смыкаться и препятствовать иссушению почвы.

Как правильно сажать картофель. Фото Global Look Press

В лунки или борозды аккуратно нужно разложить картофельные клубни на расстоянии около 15-20 см друг от друга, не повреждая при этом ростки. В процессе высаживания можно использовать удобрения — компост или древесную золу, рассыпая ее на клубни. Затем картофель необходимо засыпать грунтом.

В теплице

Для выращивания картофеля подходит теплица. За счет других температурных условий в ней можно раньше заняться этим процессом, не дожидаясь наступления весеннего тепла. Урожай в теплице огородники получают раньше, чем те, кто высадил клубни в открытый грунт.

Под пленкой

Для тех, кто хочет получить урожай картофеля раньше, но не имеет теплицы, подойдет другой способ. Участок с посаженной картошкой накрывают пленкой или специальным материалом с отверстиями для появления всходов. Если использовать темную пленку, то она будет притягивать солнечное тепло и прогревать почву. Корневая система будет активно формироваться. Этот метод удобен тем, что почти не появляются сорняки. Кроме того, пленка защитит картофель от возможных морозов. Но есть и недостаток — существенно затрудняется полив.

Как правильно ухаживать за картофелем

Соблюдая ряд несложных условий, можно повысить урожайность картофеля.

Полив

Картофель не требует постоянного увлажнения почвы. Обычно его поливают несколько раз, особенно это нужно в засушливый период. Как правило, эта культура поливается после появления всходов и во время начала цветения. Чрезмерная влага в почве может привести к гниению клубней.

Окучивание

Картофель. Фото Global Look Press

Окучивание спасает ранние сорта картофеля от заморозков. Землю подсыпают к стеблям при помощи агротехники или вручную. Также этот процесс необходим, если картофель был посажен неглубоко. Некоторые клубни могут оказаться на поверхности. Под воздействием солнечных лучей в нем образуется токсичное для человека вещество — соланин. За летний период окучивание производят два-три раза. Высота образовавшейся насыпи будет составлять 15-20 см.

Прополка и рыхление почвы

Прополка избавляет участок от сорняков. Рыхление способствует процессу аэрации почвы, то есть обогащает ее кислородом. Это благоприятно воздействует на формирование корневой системы и повышает урожайность.

Сбор и хранение урожая

Конец лета или начало осени — наиболее подходящее время для сбора урожая. Если ботва картофеля начала желтеть и усыхать, то пора выкапывать плоды. Для этого дождитесь ясной погоды, чтобы почва была не слишком влажной из-за осадков. Для выкапывания используйте лопату или вилы, если посадили совсем немного картофеля и сможете справиться вручную. Если большой участок засажен, то лучше использовать агротехнику.

Клубни картофеля необходимо немного просушить, очистив их от остатков грунта. Далее его следует сортировать. Убираются поврежденные корнеплоды. Также сразу отбирается посевной материал на следующий год. Хранить картофель следует в темном сухом месте. Подойдёт для этого погреб с хорошей вентиляцией.