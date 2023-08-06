Стиль жизни
Смотреть
Фильмы Сериалы Мультфильмы
Игры
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы

Сегодня, 20:00

Лучшие молодежные сериалы: 10 историй на любой вкус

Татьяна Беленкова
Киножурналист
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Кадр из сериала «Девчонки из Дерри»
Фото Кадр из сериала «Девчонки из Дерри»
Кадр из сериала «Мир! Дружба! Жвачка!»
Фото Кадр из сериала «Мир! Дружба! Жвачка!»
Кадр из сериала «Внешние отмели»
Фото Кадр из сериала «Внешние отмели»
Кадр из сериала «Конец ***го мира»
Фото Кадр из сериала «Конец ***го мира»
Кадр из сериала «Черная весна»
Фото Кадр из сериала «Черная весна»
Кадр из сериала «Рагнарек»
Фото Кадр из сериала «Рагнарек»
Кадр из сериала «Девчонки из Дерри»
Фото Кадр из сериала «Девчонки из Дерри»
Кадр из сериала «Псы резервации»
Фото Кадр из сериала «Псы резервации»
Кадр из сериала «Мы — Lady Parts»
Фото Кадр из сериала «Мы — Lady Parts»
Кадр из сериала «Американец китайского происхождения»
Фото Кадр из сериала «Американец китайского происхождения»
Кадр из сериала «Этим летом я стала красивой»
Фото Кадр из сериала «Этим летом я стала красивой»
1/11

В последние годы все только и говорят о «Сексуальном просвещении», «Эйфории», «Очень странных делах», «Ривердэйле» и «Элите», а до этого были «Молокососы», «Сплетница», «О.С. — Одинокие сердца» и «Сабрина — маленькая ведьма». Собрали еще несколько интересных молодежных сериалов на любой вкус: от трогательных мелодрам до экранизаций скандинавских и китайских мифов.

Мир! Дружба! Жвачка!

Год: 2020 — ...
Страна: Россия
В главных ролях: Егор Губарев, Егор Абрамов, Федор Рощин, Валентина Ляпина, Юра Борисов и другие
Рейтинг Кинопоиска: 7.9
Рейтинг IMDb: 7.3

Кадр из сериала «Мир! Дружба! Жвачка!»
Фото Кадр из сериала «Мир! Дружба! Жвачка!»

Отечественная драма посвящена взрослению в «лихие девяностые»: действие первых эпизодов разворачивается в 1993-м, а недавно вышедший третий сезон переносит зрителей в 1996-й. В центре сюжета — подросток Санька Рябинин из хорошей, но бедной семьи, его друзья Вовка и Илюша, соседская девчонка Женька, афганский ветеран Алик и другие яркие персонажи. Во второстепенных ролях в проекте засветились Алексей Маклаков, Александр Половцев, Лариса Удовиченко, Юрий Кузнецов, Виктор Сухоруков и другие.

Внешние отмели

Год: 2020 — ...
Страна: США
В главных ролях: Чейз Стоукс, Мэдлин Клайн, Мэдисон Бэйли, Джонатан Дэвисс и другие
Рейтинг Кинопоиска: 7.4
Рейтинг IMDb: 7.5

Кадр из сериала «Внешние отмели»
Фото Кадр из сериала «Внешние отмели»

Приключенческий сериал от Netflix повествует о четырех подростках, которые отправляются на поиски клада стоимостью в 400 миллионов долларов. События первого сезона происходят на побережье Северной Каролины, однако впоследствии герои отправляются на Багамы и на Карибы, а их новой целью становится затерянный город. Одну из ролей сыграла Элизабет Митчелл, знакомая зрителям по суперхиту «Остаться в живых».

Конец ***го мира

Год: 2017 — 2019
Страна: Великобритания
В главных ролях: Джессика Барден, Алекс Лоутер, Стив Орам, Наоми Аки и другие
Рейтинг Кинопоиска: 7.7
Рейтинг IMDb: 8.0

Кадр из сериала «Конец ***го мира»
Фото Кадр из сериала «Конец ***го мира»

История на стыке черной комедии и роуд-муви основана на одноименном графическом романе Чарльза С. Форсмана. Похождения 17-летнего Джеймса, который уверен, что он психопат, и его ровесницы Алисы, которая собирается разыскать своего отца, покорили не только зрителей, но и критиков. Сериал номинировали на несколько престижных премий, а в эпизодических ролях снялись Джонатан Арис («Шерлок»), Джемма Уилан («Игра престолов») и Адам Браун (трилогия «Хоббит»).

Рагнарек

Год: 2020 — ...
Страна: Дания, Норвегия
В главных ролях: Давид Александр Шохолт, Йонас Страндт Гравли, Герман Теммерос, Тереза Фростад Эггесбе и другие
Рейтинг Кинопоиска: 6.9
Рейтинг IMDb: 7.5

Кадр из сериала «Рагнарек»
Фото Кадр из сериала «Рагнарек»

Действие скандинавского сериала разворачивается в крошечном норвежском городке Эдда, где оживают древние легенды: среди жителей скрываются Тор и Локи, а также великаны, однажды уже проигравшие битву великим богам. В актерском составе — звезды популярного молодежного проекта «Стыд». А мифологическую составляющую разбавляют проблемы типичных школьников и такие актуальные темы, как защита окружающей среды и экоактивизм.

Черная весна

Год: 2022
Страна: Россия
В главных ролях: Глеб Калюжный, Артем Кошман, Ольга Цирсен, Олег Чугунов и другие
Рейтинг Кинопоиска: 7.8

Кадр из сериала «Черная весна»
Фото Кадр из сериала «Черная весна»

Еще один российский сериал в списке, но на сей раз это — авантюрная драма о клубе дуэлянтов. История начинается с необычной находки: пара дуэльных пистолетов подталкивает подростков к решению возродить старинную традицию. Критики отмечают бунтарский дух многосерийной драмы и то, как изображаются попытки молодежи вырваться из своего скучного мира. Во второстепенных ролях можно заметить Николая Фоменко, Артема Ткаченко, Анатолия Белого и других.

Мы — Lady Parts

Год: 2021
Страна: Великобритания
В главных ролях: Аньяна Васан, Сара Камила Импи, Джульетта Мотамед, Фейт Омол, Люси Шортхаус и другие
Рейтинг Кинопоиска: 8.1
Рейтинг IMDb: 8.2

Кадр из сериала «Мы — Lady Parts»
Фото Кадр из сериала «Мы — Lady Parts»

В центре ситкома — панк-группа, состоящая из пяти мусульманок. Девушки мечтают стать звездами и сосредоточиться на музыкальном творчестве, а параллельно пытаются разобраться с личной жизнью и карьерой. Сериал, разрушающий культурные и религиозные стереотипы, до сих пор удерживает 100%-ный рейтинг от критиков на сайте Rotten Tomatoes (зрительская оценка — 82%), а также имеет в копилке несколько значимых телевизионных наград.

Псы резервации

Год: 2021 — 2023
Страна: США
В главных ролях: Д'Фарао Ун-А-Тай, Девери Джейкобс, Паулина Алексис, Лэйн Фэктор, Элва Гуэрра и другие
Рейтинг Кинопоиска: 6.7
Рейтинг IMDb: 8.2

Кадр из сериала «Псы резервации»
Фото Кадр из сериала «Псы резервации»

Среди авторов криминальной драмы о четырех подростках-индейцах, мечтающих перебраться из сельской местности в Калифорнию, значится оскароносный режиссер Тайка Вайтити («Реальные упыри», «Кролик Джоджо»). «Псы резервации» — это первый в истории сериал, полностью созданный национальными меньшинствами: речь идет об актерах, режиссерах и сценаристах. Сам Вайтити родом из Новой Зеландии, а его предки со стороны отца были представителями коренного народа маори.

Американец китайского происхождения

Год: 2023
Страна: США
В главных ролях: Бен Ван, Ео Яннянн, Чинь Хань, Джими Лю и другие
Рейтинг Кинопоиска: 6.3
Рейтинг IMDb: 7.1

Кадр из сериала «Американец китайского происхождения»
Фото Кадр из сериала «Американец китайского происхождения»

Съемки комедийного фэнтези о войне китайских богов, в центре которой оказались самые обычные школьники, проходили задолго до триумфа ленты «Все везде и сразу» на «Оскаре», однако так совпало, что здесь засветились почти все звезды фильма: Мишель Йео, Ке Хюи Куан, Стефани Сюй и Джеймс Хун. Экранизация одноименного комикса Джин Луэнь Яна знакомит зрителей с такими героями китайской мифологии, как Царь Обезьян и богиня Гуаньинь.

Этим летом я стала красивой

Год: 2022 — ...
Страна: США
В главных ролях: Лола Тун, Кристофер Брини, Гэвин Касаленьо, Шон Кауфман и другие
Рейтинг Кинопоиска: 7.4
Рейтинг IMDb: 7.4

Кадр из сериала «Этим летом я стала красивой»
Фото Кадр из сериала «Этим летом я стала красивой»

Мелодрамы по роману Дженни Хан повествует о любовном треугольнике, главной участницей которого становится 16-летняя Белли. Девушке предстоит сделать выбор между двумя братьями, Конрадом и Джеремайей. Тем временем у второстепенных персонажей, среди которых старший брат Белли и родители подростков — свои проблемы и переживания.

Девчонки из Дерри

Год: 2018 — 2022
Страна: Великобритания
В главных ролях: Сирша-Моника Джексон, Луиза Харланд, Тара Линн О'Нил, Кэти Кира Кларк и другие
Рейтинг Кинопоиска: 7.7
Рейтинг IMDb: 8.5

Кадр из сериала «Девчонки из Дерри»
Фото Кадр из сериала «Девчонки из Дерри»

И вновь возвращаемся в девяностые! Эрин живет в Северной Ирландии, за окном — так называемая Смута (этнополитический конфликт между британскими властями и местными националистами). Но девушка мало чем отличается от школьников из других стран: она проводит время с друзьями, влюбляется и открывает для себя новые музыкальные группы. История о взрослении на фоне гражданской войны не оставила равнодушными ни критиков, ни зрителей (их оценки на сайте Rotten Tomatoes составляют 99% и 94%).

Сериалы
0
Читайте также
ВСУ повторно обстреляли Донецк кассетными боеприпасами
Владимир Путин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником
Директор Лады Дэнс рассказал о тяжелом состоянии певицы после ДТП
Как российская вакцина от Эболы поможет Африке в борьюе с новыми вспышками: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Корбэн Найт покидает «Авангард»
Петр Гуменник: Программа под песню Rammstein
Дэвис и Смолкин: произвольный танец под «Лебединое озеро»
Алина Загитова: Очень личный клип с танцем!
Мичков стал центрфорвардом
Роман Ротенберг отвечает на острые вопросы
Новая хитрость с гражданством
Жизнь «Динамо»: специальный репортаж Шевченко
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Судьи КХЛ снова играют в хоккей: специальный репортаж Шевченко
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Предсезонка «Салавата», запреты Козлова, уверенность Панина
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Новый контракт Ротенберга, Кузнецов отбыл дисквалификацию
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

9 фэнтези-экранизаций для семейного просмотра
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Новости
RSS RSS
Все новости