5 способов, как вывести лишнюю воду из организма

Спросили об этом эксперта.

Задержка лишней воды в организме с приходом жары усугубляется. Как избавиться от этой проблемы? Сертифицированный тренер и мастер спорта по художественной гимнастике, эксперт в области ликвидации отеков Виктория Качина поделилась проверенными способами.

Практически каждый хотя бы раз в жизни сталкивался с проблемой задержки жидкости в организме и, как следствие, отеками. Этому могут способствовать:

· плотный, насыщенный углеводами ужин;

· алкоголь;

· обилие молочных продуктов в рационе;

· длительное сидение за рулем автомобиля;

· малоподвижный образ жизни;

· недостаток или избыток питья;

· беременность;

· не говоря уже о каких-то патологиях и заболеваниях.

Но избавиться от отеков или свести задержку воды к минимуму вполне реально. Достаточно привести все процессы в вашем теле к гармонии. Однако, если задержка жидкости в вашем организме не связана с образом жизни и имеет постоянную тенденцию, незамедлительно обратитесь к врачу.

Как быстро избавиться от отечности и усталости ног?

Экспресс-вариантом снятия отеков в ногах после тяжелого трудового дня или долгой дороги будет такой способ:

· лечь на спину;

· закинуть ноги вверх, чтобы они были выше уровня сердца, например на стену;

· под таз положите валик или небольшую подушку;

· через 15 минут станет гораздо легче.

Этот буквально народный метод хорошо знаком каждому, и главное — он действительно работает и быстро избавляет от дискомфорта, тяжести и болей в ногах, отеки отступают. Минус — эффект облегчения краткосрочный, поэтому лучше бороться с причиной.

Контрастный душ в борьбе с отеками

Эффективным и достаточно быстрым способом снять усталость и отечность будет контрастный душ.

Даже если у вас нет возможности принять его полноценно, ополосните попеременно руки или ноги сначала горячей водой, затем холодной. Повторите несколько раз. Такой вариант тоже сработает и простимулирует работу сосудов, помогая разогнать кровь и лимфу.

Контрастный душ поможет снять отеки. Фото Global Look Press

Избавляемся от зажимов и спазмов

Лишняя жидкость может скапливаться в организме из-за:

· неправильной осанки и сутулости;

· всевозможных спазмов и зажимов;

· неправильного дыхания и работы диафрагмы.

Решив эти проблемы, вы забудете об отечности, общей и локальной.

«Если отекают веки, появились брыли и двойной подбородок, дело в осанке, — отмечает Виктория Качина. — Если колени — то зажим в области бедер и поясницы. Отечность и одутловатость многие девушки связывают с лишним весом и начинают худеть. Но стоит решить проблему с задержкой лишней воды, как тут же улучшается качество тела, осанка, уходит живот, исчезает отечность, а вместе с ней и лишние объемы».

Обеспечить постоянный активный лимфоток — единственный способ избавиться от задержки жидкости организмом, а не временно убрать симптомы.

Стрессы, малоподвижный образ жизни или экстремальные силовые нагрузки в тренажерном зале, неправильная осанка и дыхание способствуют образованию зажимов и спазмов. Устранить их поможет массаж.

Общий массаж принесет максимальную пользу. Но если такой возможности нет, то хотя бы регулярно обращайтесь к специалисту для проработки отдельных зон в зависимости от локализации отеков — спины, шейно-воротниковой зоны, поясничного отдела, ног и т. д.

Массаж может быть экстренным, «ленивым» или дополнительным вариантом активизации лимфы. Но важно избавиться от причин возникновения задержки жидкости, чтобы получить устойчивый эффект.

Как избавиться от отеков. Фото Global Look Press

Вода как способ избавиться от отеков

Первое, на что следует обратить внимание: достаточно ли вы пьете воды? Избыток или недостаток питья может привести к задержке жидкости.

Откажитесь от многократного потребления кофе, чая и сладких напитков, особенно газированных. Об алкоголе лучше вовсе забыть. Пейте, равномерно распределив в течение дня, чистую питьевую воду из расчета 30-40 г на кг веса, минимум 2,5 л в сутки. Утро начните с пары стаканов воды комнатной температуры, это поможет очистить организм, запустить работу ЖКТ и активизировать метаболизм.

Сертифицированный тренер, мастер спорта по художественной гимнастике и эксперт в области ликвидации отеков Виктория Качина рекомендует также обратить внимание на водно-электролитный баланс. В жару вместе с потом организм теряет и необходимые микроэлементы, такие как натрий, калий, магний, кальций, происходит нарушение минерального обмена. Включайте в свой питьевой режим минеральную воду, чередуя ее прием с питьевой.

Сбалансированное питание избавит от отечности

Ваш рацион оказывает прямое влияние на задержку воды. Обратите внимание на три аспекта: сколько белка, углеводов и соли вы едите.

Углеводы провоцируют задержку воды, а именно 1 г углеводов задерживает 4 г воды. Если вы едите много сладкого, отекам удивляться не стоит.

Недостаток белка также станет причиной задержки лишней воды. Норма — 1-2 г на кг веса. Наличие в организме белка в достаточном количестве поддерживает давление жидкости внутри сосудов. Как только уровень плазменных белков снижается, нарушается баланс жидкости внутри сосудов и вокруг них, жидкость уходит в межклеточное пространство.

Следить надо и за количеством потребляемой соли. Оно не должно превышать 4 г в сутки. Меньше — тоже нежелательно.

Арбуз помогает вывести лишнюю жидкость из организма. Фото Global Look Press

Виктория Качина рекомендует летом обратить внимание на арбузы: «Мочегонное действие, которым они обладают, увеличивает секрецию мочи, выводит воду и соли из почек». Мочегонным эффектом также обладают напитки из шиповника, клюква, свекла и капуста.

Сбалансированное питание не даст и шанса лишней жидкости задержаться в вашем теле.

Двигайтесь — и избавитесь от лишней воды в организме

Слабый мышечный тонус, отсутствие физической активности, малоподвижный образ жизни, длительное сохранение одного и того же положения, сидя или стоя, могут спровоцировать застой лимфы и крови; как следствие, ряд проблем, одна из которых — отечность. Решение в этом случае довольно простое: начните двигаться.

Если весь день вы проводите в одном и том же положении, периодически отрывайтесь и делайте небольшую разминку. Это поможет запустить движение крови и лимфы, избавит от застоев и минимизирует отеки. Будут полезны легкие нагрузки:

· йога;

· растяжка;

· зарядка;

· кардио;

· силовые упражнения по самочувствию.

Виктория Качина разработала даже специальную лимфодренажную гимнастику — комплекс упражнений, рассчитанный на активизацию всего лимфотока. «Лимфа помогает выводить лишнюю жидкость — поясняет специалист. — Движение лимфы происходит снизу вверх, но у нее нет «насоса», как, например, сердце у сосудов. Поэтому основа лимфотока — это активность наших мышц. Упражнения не должны вызывать зажимы, а, наоборот, должны снимать их, активируя ток лимфы и крови. Лимфодренажная гимнастика устраняет отеки, стимулирует вывод лишней жидкости».

Гимнастика. Фото Global Look Press

Примеры упражнений, первые два рассчитаны и на беременных:

· исходное положение — стоя, ноги на ширине плеч, руки вдоль тела. Плавно поднимаемся на носочки и одновременно поднимаем перед собой, а затем вверх руки. Так же синхронно и медленно возвращаемся в исходное положение. Повторить не спеша 8-10 раз в одном темпе;

· исходное положение — стоя, широкая постановка ног, стопы развернуты, руки в замке перед собой на уровне груди. Плавно опускаемся вниз, колени уходят в сторону движения (не сводить и не заваливать внутрь), при этом поднимаемся на носочки. Поясницу не прогибаем. Таз подкручен к себе. Возвращаемся в исходное положение. Повторяем 8-10 раз, не торопимся;

· исходное положение — лежа на спине. Поднимаем руки и ноги вертикально вверх, быстро-быстро сжимаем и разжимаем пальцы рук, натягиваем то пятку, то носок. Упражнение простое, но достаточно эффективное. Повторяем 8-10 раз с небольшими передышками;

· исходная поза — лежа. Поочередно сгибаем ногу и подтягиваем колено к груди, усиливая натяжение руками. Другая нога в этом момент остается лежать параллельно поверхности. В среднем темпе 6-8 раз на каждую ногу;

· исходное положение — стоя, опора на одну ногу, вторую выводим вперед, опираемся на пятку, носок подтягиваем на себя, руки вдоль тела, расслаблены. Делаем ритмичный наклон вниз, тянемся руками к носку и выпрямляемся, одновременно поднимая обе руки вверх. Возвращаемся в исходное положение и повторяем на другую ногу. По 6-8 раз на каждую сторону.

Разумеется, это не все упражнения, их гораздо больше. Но даже этот минимум при регулярном выполнении окажет благотворное действие на ваш лимфоток и избавит от лишней воды.