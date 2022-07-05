Как часто нужно мыть руки: советы экспертов

Спорим, вы делали это неправильно.

Почему нужно мыть руки часто?

Во-первых, мытье рук перед приемами пищей и после посещения уборной благотворно влияет на здоровье. Так снижается риск заболеваний ЖКТ и дыхательных органов. Кроме того, такая привычка защищает организм от бактерий — инфекционисты даже приравнивают мытье рук к вакцинации.

Мытье рук также важно для красоты лица. Касания грязными руками лица способствуют появлению покраснений и раздражений и даже могут привести к развитию кожных заболеваний.

Мытье рук. Фото Global Look Press

Сколько раз в день нужно мыть руки?

Эксперты рекомендуют мыть руки не менее 5-6 раз в день.

Существует наиболее эффективная техника для очищения рук:

— Вода должна быть слегка теплой. Холодная способствует возникновению спазмов капилляров, огрубению кожи и появлению шелушений и микротрещин. От горячей же воды кожа обезжиривается и сушится, становясь обезвоженной;

— Следует тщательно намылить всю поверхность рук — ладони, пальцы, межпальцевую зону, запястья и верхнюю часть рук. Особое внимание нужно уделять коже под ногтями — обычно там скапливаются самые опасные микробы;

— Руки стоит намыливать около 15-20 секунд для лучшей очистки;

— Средство стоит смывать под напором воды;

— Затем высушите руки полотенцем или при помощи сушилки;

— Регулярно меняйте полотенца для рук.

Мыло. Фото Global Look Press

Чем нужно мыть руки?

Ответ очевиден — мылом. Однако его следует выбирать правильно.

Несколько правил при покупке средств для рук:

— Ищите увлажняющие компоненты в составе. Особенно для склонных к сухости и чувствительности рук;

— Не стоит злоупотреблять антибактериальным мылом и использовать его на постоянной основе. Бактерии могут создать устойчивость к действующим компонентам, поэтому лучше чередовать антибактериальное мыло с обычным;

— Антибактериальные гели и спреи также должны содержать увлажняющие компоненты в составе.