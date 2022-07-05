Как часто нужно мыть руки: советы экспертов
Почему нужно мыть руки часто?
Во-первых, мытье рук перед приемами пищей и после посещения уборной благотворно влияет на здоровье. Так снижается риск заболеваний ЖКТ и дыхательных органов. Кроме того, такая привычка защищает организм от бактерий — инфекционисты даже приравнивают мытье рук к вакцинации.
Мытье рук также важно для красоты лица. Касания грязными руками лица способствуют появлению покраснений и раздражений и даже могут привести к развитию кожных заболеваний.
Сколько раз в день нужно мыть руки?
Эксперты рекомендуют мыть руки не менее 5-6 раз в день.
Существует наиболее эффективная техника для очищения рук:
— Вода должна быть слегка теплой. Холодная способствует возникновению спазмов капилляров, огрубению кожи и появлению шелушений и микротрещин. От горячей же воды кожа обезжиривается и сушится, становясь обезвоженной;
— Следует тщательно намылить всю поверхность рук — ладони, пальцы, межпальцевую зону, запястья и верхнюю часть рук. Особое внимание нужно уделять коже под ногтями — обычно там скапливаются самые опасные микробы;
— Руки стоит намыливать около 15-20 секунд для лучшей очистки;
— Средство стоит смывать под напором воды;
— Затем высушите руки полотенцем или при помощи сушилки;
— Регулярно меняйте полотенца для рук.
Чем нужно мыть руки?
Ответ очевиден — мылом. Однако его следует выбирать правильно.
Несколько правил при покупке средств для рук:
— Ищите увлажняющие компоненты в составе. Особенно для склонных к сухости и чувствительности рук;
— Не стоит злоупотреблять антибактериальным мылом и использовать его на постоянной основе. Бактерии могут создать устойчивость к действующим компонентам, поэтому лучше чередовать антибактериальное мыло с обычным;
— Антибактериальные гели и спреи также должны содержать увлажняющие компоненты в составе.