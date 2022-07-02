Сколько воды нужно пить в жару? Советы эксперта

Врач-эндокринолог рассказала о водном балансе в жару.

Столбики термометров уже больше недели приближены к 30 градусам. Для человеческого организма трудно переоценить важность воды, особенно в жаркую погоду. Врач-эндокринолог Людмила Каракаева дала советы, как избежать обезвоживания в зной.

Новорожденные дети на 75% состоят из воды, человек среднего возраста — на 65%, а пожилые люди — на 55%. Кстати, одной из причин старения является как раз потеря влаги. Вода в организме человека выполняет ряд важных функций: регулирует давление и температуру, отвечает за передвижение по организму растворенных в ней веществ и выведение продуктов распада.

В жаркую погоду организм человека теряет много жидкости через кожу — так он охлаждается. Поэтому очень важно не допустить обезвоживания организма. В такую погоду, выходя из дома, обязательно возьмите с собой бутылочку воды, чтобы быстро избавиться от жажды.

Водный баланс в жару

Норма воды в сутки у каждого человека будет своя. Все люди имеют разный вес, пол, возраст, состояние здоровья и образ жизни. Чем больше вес человека, тем больше жидкости ему требуется. Так же и с образом жизни: активность, занятия спортом требуют увеличить количество выпиваемой жидкости.

Жара вносит свои коррективы. В обычные дни количество воды считается по схеме: на 1 кг веса требуется 30 мл жидкости в сутки. Например, человеку с весом 70 кг необходимо выпивать 2,1 л жидкости. Если человек активно занимается спортом, то в зависимости от типа нагрузки прибавляется примерно 600-1000 мл к норме. Летом в зной потребность организма в воде также увеличивается, прибавляйте около 1000 мл к норме. Слушайте свой организм, не подвергайте его обезвоживанию. В жару необходимо пить воду часто, но небольшими порциями, примерно по 50-100 мл. Важно сохранять баланс: пить не мало, но и не много. В противном случае вы рискуете сильно перегрузить работу почек, к тому же большие объемы воды сразу не усваиваются.

Еще один немаловажный критерий: жаркая сухая или жаркая влажная погода. В первом случае организм потребует больше воды, чем во влажный день. Это обусловлено тем, что жидкость через кожу будет испаряться медленнее.

Также, если вы ранее не соблюдали водный баланс, то в жару резко начинать много употреблять жидкости не стоит. Вводите воду постепенно. Так вы не перегрузить почки и сосуды. Если у вас есть склонность к отечности, то перестаньте пить воду за несколько часов до сна.

Главное правило, которое нужно соблюдать в жару, — пить тогда, когда вы испытываете жажду.

Сколько воды нужно пить детям? Shutterstock.com

Сколько воды нужно пить детям?

Дети даже больше взрослых нуждаются в воде. Это связано с тем, что у них обмен веществ работает активнее, также они подвижнее и энергичнее.

С четырех до шести лет ребенок должен выпивать в жару около двух литров воды, старше данного возраста — два с половиной литра, так как у детей нет активного потоотделения, из-за чего их организм охлаждается медленнее.

Грудному ребенку при искусственном вскармливании необходимо увеличить дозу воды. О нормах проконсультируйтесь со своим врачом. Если ребенок на грудном вскармливании, то матери самой нужно пить больше воды и увеличить частоту кормления малыша.

Сколько воды нужно пить пожилым людям?

Здесь главный критерий — состояние здоровья. Пожилым употреблять воду нужно аккуратно, чтобы избежать отечности. В основном ей подвержены люди с хроническими сердечными заболеваниями и почечными. Проконсультируйтесь с лечащим врачом, чтобы избежать нежелательной нагрузки на сердце, сосуды и почки. У пожилых, как и у детей, кожа испаряет жидкость активнее.

Первые признаки обезвоживания:

— усталость, уныние, раздражительность, тоска, вялость без причины;

— прилив крови к лицу;

— головная боль;

— плохой сон;

— низкая работоспособность;

— дефицит внимания;

— тахикардия;

— низкое давление.

Данные симптомы быстро уходят, если выпить два стакана воды.

Палящее солнце. Фото Global Look Press

Напитки в жару

Что можно пить в жару:

— овощные соки;

— артезианскую воду;

— натуральные лимонады;

— квас;

— травяной чай;

— морс.

Что нельзя пить в жару:

— алкоголь;

— сладкую газировку;

— кофе;

— крепкий черный чай;

— сладкие пакетированные соки.

Важно отметить, что при употреблении в жару разных напитков обязательное употребление чистой питьевой или минеральной воды без газа должно составлять около 70% дневной нормы жидкости.

Не рекомендуется употреблять очень холодную воду. Так вы еще больше спровоцируете потовые железы, усиливая обезвоживание организма. Лучше всего пить теплую воду или комнатной температуры, такая жидкость лучше усваивается и быстрее принесет результат.

Лучше отдать предпочтение фильтрованной или бутилированной воде, но в стеклянной бутылке. Рекомендуется пить минерализованную либо самим добавить в воду минеральную смесь для обогащения (можно просто слегка подсолить или использовать аптечный препарат регидрон).