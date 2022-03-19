5 продуктов, которые восстанавливают печень. Советы врача

Советы специалиста о поддержании печени.

Печень играет огромную роль в организме человека. Он не только участвует в пищеварении, но также в обмене веществ и борется с токсинами. Именно поэтому важно следить за ее работой. Врач-гастроэнтеролог и гепатолог Нурия Дианова рассказала «СЭ» о продуктах, которые помогают восстановить печень.

Функции печени

У печени есть несколько важных функций:

— нейтрализация и вывод токсинов;

— синтез желчи и ферментов;

— регулировка метаболизма;

— хранение гликогена и прочее.

Чтобы понять, есть ли у вас проблемы с печенью, обратите внимание на следующие симптомы. К первым признакам болезней этого органа относятся боль в правом подреберье, тошнота, слабость, кожный зуд и пожелтение глазных склер. Также иногда появляются сухость слизистых и отеки нижних конечностей. При сильном повреждении печени можно наблюдать горечь во рту и темный цвет стула.

Функции печени.

Нарушения в работе с печенью происходят по разным причинам. Основной является злоупотребление алкоголем. Также сбой в работе может произойти из-за неправильного и жирного питания, вирусной атаки, действия токсических веществ и прочее.

5 самых полезных продуктов для печени

Гепатолог Нурия Дианова назвала топ-5 самых доступных продуктов для восстановления печени.

Овсянка

Пищевая ценность на 100 г:

Жиры — 6,90 г,

Белки — 16,89 г,

Углеводы — 66,27 г,

Калорийность — 389 кКал.

В овсяной крупе содержится метионин. Это аминокислота, участвующая в синтезе холина, фосфолипидов и реализации липотропного эффекта. Метионин хорошо обеззараживает печень от жира. Существует неалкогольная жировая болезнь печени, которая в медицине называется жировой гепатоз. И именно эта аминокислота обязательно должна входить в рацион питания всех пациентов, у кого диагностировано заболевание печени любого характера.

Помимо всего прочего знакомая и доступная всем овсянка снижает уровень плохого холестерина, нормализует деятельность ЖКТ, выводит шлаки и очищает кишечник.

Расторопша

Пищевая ценность на 100 г:

Белки — 23,6 г,

Жиры — 18,1 г,

Углеводы — 43,8 г,

Калорийность — 435 кКал.

Урбеч из семян расторопши является еще одним незаменимым помощником для печени. Это паста, которую можно применять по-разному. Например, урбеч добавляют в овсяную или любую другую кашу по утрам. Достаточно будет двух ложек. Также можно устраивать полезные перекусы: взять вяленые бананы и яблоки, которые просто высушены без сахара и добавок, и макать их в эту пасту. В таком случае в урбече будут присутствовать жиры и белки.

Польза расторопши для печени заключается в том, что она содержит вещество силимарин, которое улучшает работу желчевыводящих путей. Также она помогает защитить клетки печени от различных неблагоприятных воздействий, улучшает работу ЖКТ, ускоряет метаболизм и нормализует уровень сахара в крови.

Творог

Пищевая ценность (2% жирности):

Жиры — 2,27 г,

Белки — 10,45 г,

Углеводы — 4,76 г,

Калорийность -81 кКал.

Лучше всего выбирать творог с процентом жирности от 2 до 5. Если жира в этом молочном продукте больше, тогда необходимо его разбавить йогуртом. Иначе будет уже избыточное количество жира для человека.

Творог полезен не только для пациентов с заболеваниями печени, также его стоит употреблять при болезнях почек, сердечно-сосудистой системы и легких. Он в целом улучшает деятельность ЖКТ и нормализует работу кишечника.

Шиповник

Пищевая ценность на 100 г:

Белки — 3,4 г,

Углеводы — 48,3 г,

Жиры — 1,4 г,

Калорийность — 284 кКал.

Настойка или отвар шиповника несет не только витаминизирующий эффект, но еще и очень мягкий холестерический эффект с естественным оттоком желчи. 200 миллилитров отвара шиповника без сахара очень часто подают в клиниках и санаториях России на полдник.

Он особенно полезен при гепатите, холецистите и циррозе. Можно пить отвар шиповника и как профилактическое средство.

Печеные яблоки

Пищевая ценность на 100 г:

Белки — 0,25 г,

Углеводы — 24,81 г,

Жир — 0,16 г,

Калорийность — 95 кКал.

Яблоки именно в печеном виде не раздражают желудок. Их часто применяют, как десерт при заболеваниях печени. Яблоко можно посыпать орешками, творогом, урбечом из любого ореха. Стоит помнить, что у большинства людей с заболеваниями печени повышен уровень холестерина.

Печеные яблоки. Фото Global Look Press

Такие яблоки полезны еще при хроническом панкреатите и заболеваниях кишечника. Также он помогает восстановить работу пищеварения.

Каким должно быть питание при болезнях печени

При обострении болезней печени нельзя употреблять жирного, включая жирные молочные продукты, жареного, любого вида редис или редьку и острое.

Стоит добавить в рацион питания продукты богатые омега-3. Это любая красная рыба, приготовленная на пару. Важно, чтобы она была не жареной и слабосоленой. Идеально есть ее на ужин с овощами. Полезными жирами обладает и авокадо. Однако его часто едят неправильно, употребляя вместе с жирными продуктами. Нужно есть всего лишь 1/4 часть плода за один прием пищи. Поджелудочная железа и желчный пузырь могут не выдержать большого объема жира, из-за чего появляются проблемы в виде обострения панкреатита или холецистита.

Необходимо также, чтобы в питании было большое количество клетчатки. Добавляйте в свой рацион больше овощей, фруктов и зелени.

Полезным для печени будет и артишок, но это очень дорогой продукт и доступен не всем. Артишок помогает работать оттоку желчи.