Начались съемки третьего сезона «И просто так»

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Стартовали съемки третьего сезона сериала «И просто так». Об этом в своих соцсетях сообщила исполнительница роли Кэрри Брэдшоу Сара Джессика Паркер.

Фото Кадр из сериала «И просто так»

Сиквел «Секса в большом городе» рассказывает о жизни подруг Кэрри, Миранды (Синтия Никсон) и Шарлотты (Кристин Дэвис).

Несмотря на камео Ким Кэтролл во втором сезоне шоу, возращения героини Саманты в проект, вероятно, ожидать не стоит.

Премьера третьего сезона «И просто так» пройдет в 2025 году.