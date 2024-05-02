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И просто так 3 сезон: дата выхода, Сара Джессика Паркер, Секс в большом городе
Фильмы и сериалы

2 мая, 23:50

1 мин.

Начались съемки третьего сезона «И просто так»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «И просто так»
Фото Кадр из сериала «И просто так»
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Стартовали съемки третьего сезона сериала «И просто так». Об этом в своих соцсетях сообщила исполнительница роли Кэрри Брэдшоу Сара Джессика Паркер.

Кадр из сериала «И просто так»
Фото Кадр из сериала «И просто так»

Сиквел «Секса в большом городе» рассказывает о жизни подруг Кэрри, Миранды (Синтия Никсон) и Шарлотты (Кристин Дэвис).

Несмотря на камео Ким Кэтролл во втором сезоне шоу, возращения героини Саманты в проект, вероятно, ожидать не стоит.

Премьера третьего сезона «И просто так» пройдет в 2025 году.

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