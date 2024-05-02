Начались съемки третьего сезона «И просто так»
Стартовали съемки третьего сезона сериала «И просто так». Об этом в своих соцсетях сообщила исполнительница роли Кэрри Брэдшоу Сара Джессика Паркер.
Фото Кадр из сериала «И просто так»
Сиквел «Секса в большом городе» рассказывает о жизни подруг Кэрри, Миранды (Синтия Никсон) и Шарлотты (Кристин Дэвис).
Несмотря на камео Ким Кэтролл во втором сезоне шоу, возращения героини Саманты в проект, вероятно, ожидать не стоит.
Премьера третьего сезона «И просто так» пройдет в 2025 году.
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