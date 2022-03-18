Чечевица: польза и вред
Чечевица была популярной пищей наших предков. В современном мире другие крупы вытеснили чечевицу. Расскажем всю правду о бобовой культуре и чем она полезна для организма человека.
Чечевица — однолетнее растение семейства бобовых. Она имеет много сортов.
Зерна были обнаружены еще в постройках бронзового века. Чечевица была популярна в Древнем Египте, где из нее выпекали хлеб, оттуда ее завезли в Грецию, дальше пошло распространение по Европе. В Древнем Риме она использовалась в качестве лекарственного средства. В нашей стране она обрела популярность в XII веке и имела название «сочевица». В Средневековье растение было основным ингредиентом в рационе. Из нее добывали муку и пекли хлеб.
Химический состав
Пищевая ценность в 100 г — 295 ккал, белки — 24 г, жиры — 1,5 г, углеводы — 46,3 г.
Данная культура богата витаминами, микроэлементами. В ее составе много белка, который легко усваивается организмом. Из всех зернобобовых она больше всех богата железом, витамином B1 и аминокислотами. Также есть микроэлементы: кальций, магний, калий, фосфор, железо, омега-3, омега-6.
В питательности чечевица стоит наравне с хлебом и крупами. В составе мало жира, поэтому она популярна среди тех, кто следит за фигурой, и вегетарианцев, ее разрешается есть во время поста.
Из-за достаточного количества фолиевой кислоты (до 90% дневной нормы) ее рекомендуют беременным.
Чечевица приносит огромную пользу организму человека:
· Для сердечно-сосудистой системы. Помогает работе кровообращения, обеспечивая клетки кислородом. Снижает холестерин, предотвращает образование тромбов, благодаря этому уменьшается риск возникновения инсульта и инфаркта.
· Для нервов. Чечевица обладает успокаивающими свойствами, улучшает настроение, дарит позитивный настрой, заряжает энергией, увеличивает работоспособность, остроту внимания и концентрацию, улучшает память.
· Для ЖКТ. Данная культура помогает в усвоении пищи, играет ключевую роль в работе метаболизма, избавляя от запора, выводя из организма токсины.
· Особенно полезна для тех, кто страдает сахарным диабетом. Чечевица — медленный углевод, замедляющий скорость поглощения глюкозы, тем самым контролируя уровень сахара.
· Оказывает антиоксидантное действие. Что позволяет бороться со свободными радикалами, предотвращая развитие раковых опухолей.
Вред чечевицы
Данную культуру строго запрещено есть в сыром виде — из-за токсичных веществ (фазина, фазеолунатита), они убиваются при термической обработке.
С осторожностью стоит употреблять тем, у кого есть подагра. Помните, что чечевица может образовать дискомфорт в желудке и усилить процессы брожения, поэтому стоит отказаться от продукта, если вы имеете различные болезни ЖКТ. По этой же причине не стоит есть ее перед сном.
Также лучше отказаться, если у вас есть проблемы с почками, так как может накопиться мочевая кислота.
Как выбрать и хранить чечевицу
Данный продукт представлен на полках в магазинах в сухом, консервированном виде и в качестве муки. Чечевица имеет разнообразие сортов: коричневая, красная, сорта «белуга» и пюи. Самая популярная — коричневая, а быстрее всех в приготовлении красная. «Белуга» выглядит как черные семена, похожие на икру. Дольше всех готовится пюи, она является и самой ароматной, в основном используется для украшения салатов и закусок. Из муки пекут хлеб и другие изделия для вегетарианцев.
При выборе продукта в жестяной банке проверьте срок годности, состав и оцените состояние банки. Она должна быть без повреждений и ржавчины. Общее количество зерен в сравнении с жидкостью должно составлять больше половины.
Хранение сухой чечевицы составляет не более двух лет. При выборе обратите внимание на цельность зерен и отсутствие каких-либо насекомых и вредителей в пакете. Консервированные банки или пакетированную чечевицу храните в темном сухом месте при комнатной температуре.
Что можно приготовить из чечевицы
Чечевичный суп
Ингредиенты:
· Чечевица (красная) — 1 ст.
· Картофель — 3 шт.
· Морковь — 1 шт.
· Лук репчатый — 1 шт.
· Масло растительное — 3 ст. ложки
· Вода (или бульон) — 2,5 л
· Соль — по вкусу
· Лимон — по вкусу
· Маслины — по вкусу
· Зелень — по вкусу
Как готовить:
- Пока вода в кастрюле закипает, промойте чечевицу под проточной водой.
- Головку лука нарежьте мелкими кубиками.
- Морковь натрите на крупной терке.
- Картофель нарежьте средними кусочками.
- В горячей сковороде обжарьте лук и морковь в течение двух минут.
- Закиньте в кастрюлю картофель, чечевицу и доведите до кипения.
- Добавьте в кастрюлю зажарку.
- Варите суп на маленьком огне около 20-25 минут.
- Добавьте соль, перец и зелень по вкусу.
- Подавайте суп с маслинами и кусочком лимона.
Оладьи из чечевицы
· Красная чечевица — 200 г.
· Кабачок — 1 шт.
· Ростки фасоли — 50 г.
· Зеленый лук, кинза, петрушка — по 1 пуч.
· Корень имбиря — 4 см.
· Чеснок — 4 зуб.
· Лимонный сок — 4 ст. л.
· Оливковое масло — 2 ст. л.
· Свежемолотая зира — 2 ч. л.
· Соль, перец по вкусу
· Цедра лимона по вкусу
Как готовить:
- Заранее замочите чечевицу в воде комнатной температуры на 12 часов. После этого необходимо ее отжать и пропустить через блендер до состояния пюре.
- Далее нужно натереть кабачок на крупной терке.
- Имбирь и чеснок мелко нарежьте.
- Порубите зелень.
- В получившееся пюре из чечевицы добавьте кабачок, имбирь, чеснок, ростки фасоли, масло, сок и цедру лимона.
- Добавьте соль и перец по вкусу. Всыпьте зиру.
- Все хорошо перемешайте.
- Жарьте на среднем огне под крышкой, переворачивая по два раза с каждой стороны, пока не образуется золотистая корочка.