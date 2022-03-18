Чечевица: польза и вред

Чечевица: химический состав, польза и вред, рецепты.

Чечевица была популярной пищей наших предков. В современном мире другие крупы вытеснили чечевицу. Расскажем всю правду о бобовой культуре и чем она полезна для организма человека.

Чечевица — однолетнее растение семейства бобовых. Она имеет много сортов.

Зерна были обнаружены еще в постройках бронзового века. Чечевица была популярна в Древнем Египте, где из нее выпекали хлеб, оттуда ее завезли в Грецию, дальше пошло распространение по Европе. В Древнем Риме она использовалась в качестве лекарственного средства. В нашей стране она обрела популярность в XII веке и имела название «сочевица». В Средневековье растение было основным ингредиентом в рационе. Из нее добывали муку и пекли хлеб.

Химический состав

Пищевая ценность в 100 г — 295 ккал, белки — 24 г, жиры — 1,5 г, углеводы — 46,3 г.

Данная культура богата витаминами, микроэлементами. В ее составе много белка, который легко усваивается организмом. Из всех зернобобовых она больше всех богата железом, витамином B1 и аминокислотами. Также есть микроэлементы: кальций, магний, калий, фосфор, железо, омега-3, омега-6.

В питательности чечевица стоит наравне с хлебом и крупами. В составе мало жира, поэтому она популярна среди тех, кто следит за фигурой, и вегетарианцев, ее разрешается есть во время поста.

Из-за достаточного количества фолиевой кислоты (до 90% дневной нормы) ее рекомендуют беременным.

Полезные свойства чечевицы. fermer.blog

Чечевица приносит огромную пользу организму человека:

· Для сердечно-сосудистой системы. Помогает работе кровообращения, обеспечивая клетки кислородом. Снижает холестерин, предотвращает образование тромбов, благодаря этому уменьшается риск возникновения инсульта и инфаркта.

· Для нервов. Чечевица обладает успокаивающими свойствами, улучшает настроение, дарит позитивный настрой, заряжает энергией, увеличивает работоспособность, остроту внимания и концентрацию, улучшает память.

· Для ЖКТ. Данная культура помогает в усвоении пищи, играет ключевую роль в работе метаболизма, избавляя от запора, выводя из организма токсины.

· Особенно полезна для тех, кто страдает сахарным диабетом. Чечевица — медленный углевод, замедляющий скорость поглощения глюкозы, тем самым контролируя уровень сахара.

· Оказывает антиоксидантное действие. Что позволяет бороться со свободными радикалами, предотвращая развитие раковых опухолей.

Вред чечевицы

Данную культуру строго запрещено есть в сыром виде — из-за токсичных веществ (фазина, фазеолунатита), они убиваются при термической обработке.

С осторожностью стоит употреблять тем, у кого есть подагра. Помните, что чечевица может образовать дискомфорт в желудке и усилить процессы брожения, поэтому стоит отказаться от продукта, если вы имеете различные болезни ЖКТ. По этой же причине не стоит есть ее перед сном.

Также лучше отказаться, если у вас есть проблемы с почками, так как может накопиться мочевая кислота.

Как выбрать и хранить чечевицу

Виды чечевицы. fermer.blog

Данный продукт представлен на полках в магазинах в сухом, консервированном виде и в качестве муки. Чечевица имеет разнообразие сортов: коричневая, красная, сорта «белуга» и пюи. Самая популярная — коричневая, а быстрее всех в приготовлении красная. «Белуга» выглядит как черные семена, похожие на икру. Дольше всех готовится пюи, она является и самой ароматной, в основном используется для украшения салатов и закусок. Из муки пекут хлеб и другие изделия для вегетарианцев.

При выборе продукта в жестяной банке проверьте срок годности, состав и оцените состояние банки. Она должна быть без повреждений и ржавчины. Общее количество зерен в сравнении с жидкостью должно составлять больше половины.

Хранение сухой чечевицы составляет не более двух лет. При выборе обратите внимание на цельность зерен и отсутствие каких-либо насекомых и вредителей в пакете. Консервированные банки или пакетированную чечевицу храните в темном сухом месте при комнатной температуре.

Что можно приготовить из чечевицы

Чечевичный суп

Ингредиенты:

· Чечевица (красная) — 1 ст.

· Картофель — 3 шт.

· Морковь — 1 шт.

· Лук репчатый — 1 шт.

· Масло растительное — 3 ст. ложки

· Вода (или бульон) — 2,5 л

· Соль — по вкусу

· Лимон — по вкусу

· Маслины — по вкусу

· Зелень — по вкусу

Как готовить:

Пока вода в кастрюле закипает, промойте чечевицу под проточной водой. Головку лука нарежьте мелкими кубиками. Морковь натрите на крупной терке. Картофель нарежьте средними кусочками. В горячей сковороде обжарьте лук и морковь в течение двух минут. Закиньте в кастрюлю картофель, чечевицу и доведите до кипения. Добавьте в кастрюлю зажарку. Варите суп на маленьком огне около 20-25 минут. Добавьте соль, перец и зелень по вкусу. Подавайте суп с маслинами и кусочком лимона.

Оладьи из чечевицы

· Красная чечевица — 200 г.

· Кабачок — 1 шт.

· Ростки фасоли — 50 г.

· Зеленый лук, кинза, петрушка — по 1 пуч.

· Корень имбиря — 4 см.

· Чеснок — 4 зуб.

· Лимонный сок — 4 ст. л.

· Оливковое масло — 2 ст. л.

· Свежемолотая зира — 2 ч. л.

· Соль, перец по вкусу

· Цедра лимона по вкусу

Как готовить: