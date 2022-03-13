Интервальное голодание: схемы для начинающих, меню, плюсы и минусы
Что такое интервальное голодание?
Интервальное голодание, или фастинг, подразумевает четкие периоды, в которые нужно воздерживаться от приема пищи.
Такую систему обычно используют те, кто хочет похудеть, но при этом не желает отказывать себе в любимой еде.
Правила и схемы интервального голодания
Главное правило — придерживаться интервалов между приемами пищи. Существует несколько вариантов интервального голодания: 16/8, 18/6, 20/4, 5/2 и 36 часов без еды.
16/8 и 18/6
Самый распространенный метод фастинга — классический: 16 часов голодания и 8 часов приема пищи. Придерживаться такого режима несложно, так как половина интервала голодания приходится на сон. Голодание 18/6 строже, оно подойдет тем, кто уже какое-то время придерживается принципов фастинга.
20/4
Настоящая диета воина, или OMAD — one meal a day. По этой схеме пища может приниматься только один раз в день.
5/2
Этот принцип рассчитан на неделю. Пять дней вы придерживаетесь привычного режима питания, а два либо полностью воздерживаетесь от пищи, либо ее общий калораж не должен превышать 500-600 ккал. Важно помнить, что нельзя голодать два дня подряд, их лучше разбить по неделе.
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К такому голоданию следует тщательно подготовиться и морально, и физически, так как если вы позавтракали в 8 утра в понедельник, то «пообедать» сможете только в 8 вечера вторника.
Соблюдение правил фастинга вовсе не означает, что нужно есть все время, в них можно уместить 2-3 приема пищи. Чтобы не заморачиваться с подсчетом часов, можно просто пропускать первый или последний прием пищи или скачать одно из приложений, которое будет отслеживать время потребления пищи за вас.
Плюсы и минусы интервального голодания
Фастинг имеет множество достоинств. Благодаря ему:
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клетки организма избавляются от шлаков и токсинов, который провоцирует развитие различных заболеваний;
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замедляются процессы старения;
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снижается уровень инсулина в крови;
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жировые отложения перерабатываются в энергию;
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повышается уровень гормона роста, который мобилизует процесс жиросжигания;
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уровень холестерина приходит в норму;
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поддерживается нормальная микрофлора кишечника;
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уменьшается стресс;
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активизируется работа мозга.
Пользу голодания подтверждают научные исследования. Например, американские ученые выяснили, что голодание помогает эффективнее сбросить вес, нежели простое придерживание правил питания.
Минусы и противопоказания интервального голодания
Однако, как и любая диета, интервальное голодание имеет множество противопоказаний, среди которых:
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дефицит витаминов и минералов в организме;
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желчнокаменная болезнь;
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расстройства пищевого поведения (булимия, анорексия);
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анемия;
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беременность и грудное вскармливание;
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тромбофлебит.
Кроме того, первое время соблюдения интервального голодания может возникнуть дискомфорт, головокружение, слабость и даже головные боли, что является вполне типичной реакцией организма на стресс (голод).
Действительно ли оно работает?
«Работает, в тех случаях, когда лишний вес достаточно большой. Тогда сокращение приемов пищи действительно может дать результат», — отмечает Евгения.
В долгосрочной же перспективе смысла в интервальном голодании нет, так как чем дольше вы будете голодать, тем сильнее организм будет сопротивляться похудению:
«У голодающих повышается уровень грелина (гормона голода) и понижается уровень лептина (гормона насыщения). Все это не будет способствовать активному жиросжиганию и впоследствии будет приводить к срывам», — подтверждает Евгения.
Через какое время можно добиться результатов?
В краткосрочной перспективе в связи с уменьшением количества приемов пищи можно за несколько дней получить результат. Однако в длительном интервальном голодании нет смысла — дальше вес либо будет уходить медленно, либо остановится на одной цифре, считает диетолог:
«В похудении важно лишь одно правило — дефицит калорий. Если количество поступающей энергии с пищей будет выше, чем нужно организму, то вес будет увеличиваться. Важны не интервалы, в которые вы едите или голодаете, а количество усвоенных калорий. Активный образ жизни подстегнет метаболизм худеющего на любой системе питания за счет сжигания тех самых калорий из пищи. Но все же преимуществ у интервального голодания перед частыми и дробными приемами пищи нет».
Анастасия Кравченко