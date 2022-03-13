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Интервальное голодание: схемы для начинающих, меню, плюсы и минусы

Мнение диетолога об одном из самых популярных методов похудения
Интервальное голодание.
Что такое интервальное голодание?
Что такое интервальное голодание?
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Разбираемся в нюансах одного из самых популярных методов похудения вместе с диетологом Евгенией Яловенко.

Что такое интервальное голодание?

Интервальное голодание, или фастинг, подразумевает четкие периоды, в которые нужно воздерживаться от приема пищи.

Такую систему обычно используют те, кто хочет похудеть, но при этом не желает отказывать себе в любимой еде.

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Правила и схемы интервального голодания

Главное правило — придерживаться интервалов между приемами пищи. Существует несколько вариантов интервального голодания: 16/8, 18/6, 20/4, 5/2 и 36 часов без еды.

16/8 и 18/6

Самый распространенный метод фастинга — классический: 16 часов голодания и 8 часов приема пищи. Придерживаться такого режима несложно, так как половина интервала голодания приходится на сон. Голодание 18/6 строже, оно подойдет тем, кто уже какое-то время придерживается принципов фастинга.

20/4

Настоящая диета воина, или OMAD — one meal a day. По этой схеме пища может приниматься только один раз в день.

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5/2

Этот принцип рассчитан на неделю. Пять дней вы придерживаетесь привычного режима питания, а два либо полностью воздерживаетесь от пищи, либо ее общий калораж не должен превышать 500-600 ккал. Важно помнить, что нельзя голодать два дня подряд, их лучше разбить по неделе.

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К такому голоданию следует тщательно подготовиться и морально, и физически, так как если вы позавтракали в 8 утра в понедельник, то «пообедать» сможете только в 8 вечера вторника.

Соблюдение правил фастинга вовсе не означает, что нужно есть все время, в них можно уместить 2-3 приема пищи. Чтобы не заморачиваться с подсчетом часов, можно просто пропускать первый или последний прием пищи или скачать одно из приложений, которое будет отслеживать время потребления пищи за вас.

Что такое интервальное голодание?
Что такое интервальное голодание?

Плюсы и минусы интервального голодания

Фастинг имеет множество достоинств. Благодаря ему:

  • клетки организма избавляются от шлаков и токсинов, который провоцирует развитие различных заболеваний;

  • замедляются процессы старения;

  • снижается уровень инсулина в крови;

  • жировые отложения перерабатываются в энергию;

  • повышается уровень гормона роста, который мобилизует процесс жиросжигания;

  • уровень холестерина приходит в норму;

  • поддерживается нормальная микрофлора кишечника;

  • уменьшается стресс;

  • активизируется работа мозга.

Пользу голодания подтверждают научные исследования. Например, американские ученые выяснили, что голодание помогает эффективнее сбросить вес, нежели простое придерживание правил питания.

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Минусы и противопоказания интервального голодания

Однако, как и любая диета, интервальное голодание имеет множество противопоказаний, среди которых:

  • дефицит витаминов и минералов в организме;

  • желчнокаменная болезнь;

  • расстройства пищевого поведения (булимия, анорексия);

  • анемия;

  • беременность и грудное вскармливание;

  • тромбофлебит.

Кроме того, первое время соблюдения интервального голодания может возникнуть дискомфорт, головокружение, слабость и даже головные боли, что является вполне типичной реакцией организма на стресс (голод).

Что такое интервальное голодание?
Что такое интервальное голодание?

Действительно ли оно работает?

«Работает, в тех случаях, когда лишний вес достаточно большой. Тогда сокращение приемов пищи действительно может дать результат», — отмечает Евгения.

В долгосрочной же перспективе смысла в интервальном голодании нет, так как чем дольше вы будете голодать, тем сильнее организм будет сопротивляться похудению:

«У голодающих повышается уровень грелина (гормона голода) и понижается уровень лептина (гормона насыщения). Все это не будет способствовать активному жиросжиганию и впоследствии будет приводить к срывам», — подтверждает Евгения.

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Через какое время можно добиться результатов?

В краткосрочной перспективе в связи с уменьшением количества приемов пищи можно за несколько дней получить результат. Однако в длительном интервальном голодании нет смысла — дальше вес либо будет уходить медленно, либо остановится на одной цифре, считает диетолог:

«В похудении важно лишь одно правило — дефицит калорий. Если количество поступающей энергии с пищей будет выше, чем нужно организму, то вес будет увеличиваться. Важны не интервалы, в которые вы едите или голодаете, а количество усвоенных калорий. Активный образ жизни подстегнет метаболизм худеющего на любой системе питания за счет сжигания тех самых калорий из пищи. Но все же преимуществ у интервального голодания перед частыми и дробными приемами пищи нет».

Анастасия Кравченко

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