Интервальное голодание: схемы для начинающих, меню, плюсы и минусы

Разбираемся в нюансах одного из самых популярных методов похудения вместе с диетологом Евгенией Яловенко

Что такое интервальное голодание?

Интервальное голодание, или фастинг, подразумевает четкие периоды, в которые нужно воздерживаться от приема пищи.

Такую систему обычно используют те, кто хочет похудеть, но при этом не желает отказывать себе в любимой еде.

Правила и схемы интервального голодания

Главное правило — придерживаться интервалов между приемами пищи. Существует несколько вариантов интервального голодания: 16/8, 18/6, 20/4, 5/2 и 36 часов без еды.

16/8 и 18/6

Самый распространенный метод фастинга — классический: 16 часов голодания и 8 часов приема пищи. Придерживаться такого режима несложно, так как половина интервала голодания приходится на сон. Голодание 18/6 строже, оно подойдет тем, кто уже какое-то время придерживается принципов фастинга.

20/4

Настоящая диета воина, или OMAD — one meal a day. По этой схеме пища может приниматься только один раз в день.

5/2

Этот принцип рассчитан на неделю. Пять дней вы придерживаетесь привычного режима питания, а два либо полностью воздерживаетесь от пищи, либо ее общий калораж не должен превышать 500-600 ккал. Важно помнить, что нельзя голодать два дня подряд, их лучше разбить по неделе.

36

К такому голоданию следует тщательно подготовиться и морально, и физически, так как если вы позавтракали в 8 утра в понедельник, то «пообедать» сможете только в 8 вечера вторника.

Соблюдение правил фастинга вовсе не означает, что нужно есть все время, в них можно уместить 2-3 приема пищи. Чтобы не заморачиваться с подсчетом часов, можно просто пропускать первый или последний прием пищи или скачать одно из приложений, которое будет отслеживать время потребления пищи за вас.

Что такое интервальное голодание?

Плюсы и минусы интервального голодания

Фастинг имеет множество достоинств. Благодаря ему:

клетки организма избавляются от шлаков и токсинов, который провоцирует развитие различных заболеваний;

замедляются процессы старения;

снижается уровень инсулина в крови;

жировые отложения перерабатываются в энергию;

повышается уровень гормона роста, который мобилизует процесс жиросжигания;

уровень холестерина приходит в норму;

поддерживается нормальная микрофлора кишечника;

уменьшается стресс;

активизируется работа мозга.

Пользу голодания подтверждают научные исследования. Например, американские ученые выяснили, что голодание помогает эффективнее сбросить вес, нежели простое придерживание правил питания.

Минусы и противопоказания интервального голодания

Однако, как и любая диета, интервальное голодание имеет множество противопоказаний, среди которых:

дефицит витаминов и минералов в организме;

желчнокаменная болезнь;

расстройства пищевого поведения (булимия, анорексия);

анемия;

беременность и грудное вскармливание;

тромбофлебит.

Кроме того, первое время соблюдения интервального голодания может возникнуть дискомфорт, головокружение, слабость и даже головные боли, что является вполне типичной реакцией организма на стресс (голод).

Что такое интервальное голодание?

Действительно ли оно работает?

«Работает, в тех случаях, когда лишний вес достаточно большой. Тогда сокращение приемов пищи действительно может дать результат», — отмечает Евгения.

В долгосрочной же перспективе смысла в интервальном голодании нет, так как чем дольше вы будете голодать, тем сильнее организм будет сопротивляться похудению:

«У голодающих повышается уровень грелина (гормона голода) и понижается уровень лептина (гормона насыщения). Все это не будет способствовать активному жиросжиганию и впоследствии будет приводить к срывам», — подтверждает Евгения.

Через какое время можно добиться результатов?

В краткосрочной перспективе в связи с уменьшением количества приемов пищи можно за несколько дней получить результат. Однако в длительном интервальном голодании нет смысла — дальше вес либо будет уходить медленно, либо остановится на одной цифре, считает диетолог:

«В похудении важно лишь одно правило — дефицит калорий. Если количество поступающей энергии с пищей будет выше, чем нужно организму, то вес будет увеличиваться. Важны не интервалы, в которые вы едите или голодаете, а количество усвоенных калорий. Активный образ жизни подстегнет метаболизм худеющего на любой системе питания за счет сжигания тех самых калорий из пищи. Но все же преимуществ у интервального голодания перед частыми и дробными приемами пищи нет».

Анастасия Кравченко