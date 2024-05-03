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Эрик мини-сериал 2024: сюжет и актеры, трейлер и дата выхода, где смотреть
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Сегодня, 00:30

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Netflix показал трейлер мини-сериала «Эрик» с Бенедиктом Камбербэтчем

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из мини-сериала «Эрик»
Фото Кадр из мини-сериала «Эрик»
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Netflix опубликовал трейлер мини-сериала «Эрик», главную роль в котором сыграл Бенедикт Камбербэтч. Режиссером проекта выступила Люси Форбс («Конец ***го мира»), а сценарий «Эрика» написала Эби Морган («Развод по-английски»).

Действие мини-сериала разворачивается в 1980-е годы. По сюжету кукольник и автор популярного детского телешоу по имени Винсент стремится разыскать пропавшего сына.

Найдя рисунки своего ребенка со сказочным существом Эриком, от отчаяния главный герой начинает верить, что если создать куклу, похожую на того выдуманного персонажа, и показать ее по телевизору — сын вернется домой.

В проекте снялись Габи Хоффманн, Джефф Хефнер, МакКинли Белчер III, Фиби Николлс, Эми Пембертон, Дональд Сейдж Маккей, Джон Доумен и Уильям Хоуп.

Премьера мини-сериала «Эрик» пройдет 30 мая.

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