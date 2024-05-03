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Презумпция невиновности 2024: сюжет и актеры, трейлер и дата выхода, где смотреть
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Сегодня, 01:00

1 мин.

Вышел трейлер сериала «Презумпция невиновности» с Джейком Джилленхолом

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Презумпция невиновности»
Фото Кадр из сериала «Презумпция невиновности»
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На платформе Apple TV опубликовали трейлер сериала «Презумпция невиновности» с Джейком Джилленхолом в главной роли.

По сюжету чикагский окружной прокурор Расти Сабич заводит служебный роман с Каролин Полхемус. Жизнь главного героя кардинально меняется после того, как ему поручают расследование дела об ее убийстве.

Будучи женатым человеком, Расти попытался скрыть информацию о своих отношениях с Каролин и вскоре стал главным подозреваемым.

В проекте снялись Кингстон Руми Сауфвик, Тейт Берчмор, Роберта Бэссин, Меттью Алан, Джеймс Хироюки Лиао, Маргарита Житникова, Лили Рэйб и Питер Сарсгаард.

Премьера сериала «Презумпция невиновности» пройдет 14 июня.

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