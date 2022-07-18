Экстренные диеты: для чего нужны?

Рассказываем, какого эффекта можно ждать от таких диет и какими они бывают.

Обрести стройность на долгое время можно только путем сочетания здорового образа жизни (включающего полноценный сон), правильного питания и спорта. Однако эффект данной стратегии проявляется только спустя время, а в жизни случаются ситуации, когда результат нужен немедленно. В этом могут помочь экстренные диеты.

Что такое экстренная диета

Сидеть на экстренной диете нужно не 7-14 дней, как на обычной, а максимум 3 дня. Некоторые из таких диет имеют совсем короткую продолжительность, поэтому правильнее именовать их разгрузочными днями.

Питаться можно, как правило, одним видом продукта, реже — двумя-тремя видами, что сближает экстренную диету с монодиетами.

По сути, эффект достигается за счет ограничения количества съеденных продуктов, поэтому нужно понимать, что результат от экстренной диеты будет «одноразовым».

Примеры экстренных диет

Для того чтобы оперативно потерять 1-2 сантиметра в талии, есть много способов.

Разгрузочные дни

В зависимости от уровня силы воли можно проводить разгрузочные дни различной степени суровости. Самый жесткий уровень: весь день употреблять только воду и ничего из еды.

Более мягкий вариант: весь день пить только кефир — в нем есть хоть какая-то питательность.

Бывают разгрузочные дни на яблоках, на огурцах и т. д. — в течение всего дня нужно продержаться только на продуктах одного вида.

Молочно-банановая экстренная диета

В день разрешены 3 стакана молока и 3 банана. Их можно использовать по отдельности или вместе (в виде смузи) в любых пропорциях из имеющегося количества. То есть можно в течение дня есть бананы, а вечером пить молоко, чередовать эти продукты в разные приемы пищи и т. д.

Пить воду и другие напитки нежелательно.

Длительность такой диеты — от 1 до 3 дней.

Экстренная диета на яйцах и апельсинах

В течение дня допускается съесть 2 сваренных вкрутую яйца и два апельсина. Количество приемов пищи не регулируется, однако нужно соблюдать последовательность так, чтобы употреблять сначала яйца, а потом апельсины.

Яйца стоит добавлять в экстренную диету. Фото Global Look Press

Допускается использование воды или зеленого чая, но другие напитки, в т. ч. отвары трав, под запретом.

Продолжительность этой диеты — не более 2 дней.

Результат от экстренной диеты

За счет ограничения питания на экстренной диете можно потерять от 1 до 5 кг: разгрузочные дни позволяют сбросить 1-2 кг, результат двух- или трехдневной диеты — минус 2-5 кг.

Похудение достигается на крайне непродолжительный срок, буквально на день или два, поэтому использовать экстренные диеты рекомендуется непосредственно перед мероприятием, ради которого затевается скоростное похудение.

Противопоказания

Диетами, в том числе экстренными, нежелательно увлекаться без консультации со специалистом, так как, не будучи врачом, сложно судить, какие последствия возымеет изменение типа питания, пусть и непродолжительное.

Однозначные противопоказания для экстренной диеты:

— беременность;

— хронические заболевания ЖКТ в стадии обострения;

— значительные физические или психоэмоциональные нагрузки.