Биоимпедансометрия: что это и кому нужна? Советы специалиста
Она не покажет качественного состава тела, влияющего как на внешний вид, так и на здоровье в целом. Узнать его можно с помощью биоимпеданса. Как проходит процедура и кому она нужна, расскажет дипломированный врач-терапевт, диетолог КДЦ ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России Елена Игнатикова.
Что такое биоимпедансометрия?
Биоимпедансометрия, или биоимпедансный анализ тела (БИА), — это процесс измерения соотношения жировой, костной, мышечной ткани, количества жидкости и ее распределения в организме, биологического возраста человека и многих других полезных параметров.
Проводится такая диагностика с помощью специального аппарата — анализатора состава тела, или биоимпеданса, испускающего электрические импульсы и измеряющего сопротивление тканей в различных точках на коже человека.
При первичном анализе в систему также вводят рост, вес, объем талии и бедер пациента.
Как происходит диагностика?
Метод этот неинвазивный и проделывается лишь на поверхности. На правую голень и предплечье (важно снять украшения, убрать элементы одежды) прикрепляют электроды, через которые пропускают переменный ток в 50 kHz.
Процедура проводится лежа и абсолютно безболезненна. Через специальные датчики фиксируется информация об электрическом сопротивлении тканей организма в цепи рука — туловище — нога и передается в компьютер.
Погрешность имеется, но составляет не более 8-9%.
Результаты биоимпедансометрии
Данная процедура в совокупности может оценить белковый (мышечный), липидный (жировой), водный обмен и ряд других показателей в организме человека. Если более точно:
- жировую массу, ее избыток или недостаток;
- безжировую, или тощую, массу;
- активную клеточную массу (АКМ), показывающую количество необходимого белка;
- процент активной клеточной массы от тощей — показатель гиподинамии;
- скелетно-мышечная масса (СКМ), характеризующая общее физическое развитие;
- процент скелетно-мышечной массы от тощей — показатель силы и выносливости;
- общая и внеклеточная жидкость — показывает абсолютное количество воды в организме;
- скорость и интенсивность метаболизма.
Кому данная процедура необходима?
Биоимпедансометрия — процедура относительно новая и тем не менее востребованная. Чаще всего она применяется в целом здоровыми людьми с целью выявления метаболических нарушений и их степени, а также пациентами с ожирением, избыточным или недостаточным весом, отеками, перед или в ходе осуществляемого лечения.
Аппарат биоимпеданс незаменим в работе:
- диетолога;
- эндокринолога;
- гастроэнтеролога;
- кардиолога;
- терапевта и врача общей практики.
Диетолог Елена Игнатикова рекомендует обращаться к данному исследованию тем, кто следит за здоровьем, с целью профилактики факторов риска.
Биоимпедансометрия для худеющих
Особенно важной эта процедура может быть для людей, начинающих соблюдать диету, чтобы похудеть.
При неверно составленной программе питания, помимо жира, вы будете терять в достаточно большом объеме и мышцы. В ходе похудения можно эти параметры отследить, оценить и вовремя скорректировать рацион.
Обнаружение висцерального жира
В последнее время на слуху такое понятие, как «скинни фэт» (skinny fat), обозначающий с виду худых людей, во внутренних органах которых при этом накапливается жир (висцеральный жир), что крайне вредно для здоровья и может спровоцировать серьезные заболевания. Причины тому могут быть разные, от телосложения до неправильного питания с дефицитом белка, перебором сладостей и вредных жиров.
В этом случае биоимпеданс покажет повышенный процент жира в организме и поможет вовремя исправить ошибки в питании.
Биоимпедансометрия в помощь спортсменам
Также знать соотношение жира, мышц и жидкостей в организме важно спортсменам, наращивающим качественную мышечную массу.
Аппарат поможет отследить любые, даже незаметные глазу изменения. Определить, где жировая прослойка, а где всего лишь подкожная жидкость, растут мышцы или масса увеличилась за счет жира и воды, поможет процедура биоимпедансометрии.
Диагностика остеопороза
Метод биоимпедансометрии будет полезен и женщинам в период менопаузы. В это время особенно возрастает риск появления остеопороза, и обследование поможет его выявить, продемонстрировав состояние скелетно-мышечной массы. Таким образом, биоимпедансометрия помогает выявить проблемы еще в зачатке и побороть их до того, как они смогут проявить себя в полной мере, будь то недостаток или избыток массы тела, его качественный дисбаланс, наличие отеков в тех или иных областях и прочее.