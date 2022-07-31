Биоимпедансометрия: что это и кому нужна? Советы специалиста

Каждый, кто следит за своим здоровьем и фигурой, знает, что важна не только цифра на весах.

Она не покажет качественного состава тела, влияющего как на внешний вид, так и на здоровье в целом. Узнать его можно с помощью биоимпеданса. Как проходит процедура и кому она нужна, расскажет дипломированный врач-терапевт, диетолог КДЦ ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России Елена Игнатикова.

Что такое биоимпедансометрия?

Биоимпедансометрия, или биоимпедансный анализ тела (БИА), — это процесс измерения соотношения жировой, костной, мышечной ткани, количества жидкости и ее распределения в организме, биологического возраста человека и многих других полезных параметров.

Проводится такая диагностика с помощью специального аппарата — анализатора состава тела, или биоимпеданса, испускающего электрические импульсы и измеряющего сопротивление тканей в различных точках на коже человека.

При первичном анализе в систему также вводят рост, вес, объем талии и бедер пациента.

Как происходит диагностика?

Метод этот неинвазивный и проделывается лишь на поверхности. На правую голень и предплечье (важно снять украшения, убрать элементы одежды) прикрепляют электроды, через которые пропускают переменный ток в 50 kHz.

Процедура проводится лежа и абсолютно безболезненна. Через специальные датчики фиксируется информация об электрическом сопротивлении тканей организма в цепи рука — туловище — нога и передается в компьютер.

Погрешность имеется, но составляет не более 8-9%.

Результаты биоимпедансометрии

Данная процедура в совокупности может оценить белковый (мышечный), липидный (жировой), водный обмен и ряд других показателей в организме человека. Если более точно:

жировую массу, ее избыток или недостаток;

безжировую, или тощую, массу;

активную клеточную массу (АКМ), показывающую количество необходимого белка;

процент активной клеточной массы от тощей — показатель гиподинамии;

скелетно-мышечная масса (СКМ), характеризующая общее физическое развитие;

процент скелетно-мышечной массы от тощей — показатель силы и выносливости;

общая и внеклеточная жидкость — показывает абсолютное количество воды в организме;

скорость и интенсивность метаболизма.

Кому данная процедура необходима?

Биоимпедансометрия — процедура относительно новая и тем не менее востребованная. Чаще всего она применяется в целом здоровыми людьми с целью выявления метаболических нарушений и их степени, а также пациентами с ожирением, избыточным или недостаточным весом, отеками, перед или в ходе осуществляемого лечения.

Аппарат биоимпеданс незаменим в работе:

диетолога;

эндокринолога;

гастроэнтеролога;

кардиолога;

терапевта и врача общей практики.

Диетолог Елена Игнатикова рекомендует обращаться к данному исследованию тем, кто следит за здоровьем, с целью профилактики факторов риска.

Биоимпедансометрия для худеющих

Особенно важной эта процедура может быть для людей, начинающих соблюдать диету, чтобы похудеть.

При неверно составленной программе питания, помимо жира, вы будете терять в достаточно большом объеме и мышцы. В ходе похудения можно эти параметры отследить, оценить и вовремя скорректировать рацион.

Измерение пропорция тела. Фото Global Look Press

Обнаружение висцерального жира

В последнее время на слуху такое понятие, как «скинни фэт» (skinny fat), обозначающий с виду худых людей, во внутренних органах которых при этом накапливается жир (висцеральный жир), что крайне вредно для здоровья и может спровоцировать серьезные заболевания. Причины тому могут быть разные, от телосложения до неправильного питания с дефицитом белка, перебором сладостей и вредных жиров.

В этом случае биоимпеданс покажет повышенный процент жира в организме и поможет вовремя исправить ошибки в питании.

Биоимпедансометрия в помощь спортсменам

Также знать соотношение жира, мышц и жидкостей в организме важно спортсменам, наращивающим качественную мышечную массу.

Аппарат поможет отследить любые, даже незаметные глазу изменения. Определить, где жировая прослойка, а где всего лишь подкожная жидкость, растут мышцы или масса увеличилась за счет жира и воды, поможет процедура биоимпедансометрии.

Диагностика остеопороза

Метод биоимпедансометрии будет полезен и женщинам в период менопаузы. В это время особенно возрастает риск появления остеопороза, и обследование поможет его выявить, продемонстрировав состояние скелетно-мышечной массы. Таким образом, биоимпедансометрия помогает выявить проблемы еще в зачатке и побороть их до того, как они смогут проявить себя в полной мере, будь то недостаток или избыток массы тела, его качественный дисбаланс, наличие отеков в тех или иных областях и прочее.