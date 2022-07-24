Что будет, если принуждать себя заниматься спортом или фитнесом?

Теоретическая польза спорта и физкультуры никем не отрицается, но далеко не все готовы перейти к практике. Поговорим о том, почему не хочется уделять время спорту, как попробовать мотивировать себя не бросать тренировки и будет ли эффект от принудительных занятий.

Поводы не заниматься спортом и фитнесом

Нежелание выходить на пробежки и посещать фитнес-зал вовсе не обязательно связано с ленью. Причин, служащих оправданием для того, чтобы любить спорт только в части просмотра трансляций, множество. На каждый аргумент в пользу занятий физкультурой можно возразить.

Аргумент № 1:

Спорт и фитнес позволят снизить вес и улучшить фигуру, что в перспективе позволит пользоваться вниманием противоположного пола, покупать одежду в любом магазине, безбоязненно фотографироваться в группе и т. д.

Контраргумент:

Занятия спортом зачастую приводят к выраженному результату только в комплексе с другими составляющими здорового образа жизни. Набор веса провоцируют поздние ужины, нездоровое питание, хронический недосып, а также стрессы. Поэтому спорт и фитнес не дают 100-процентной гарантии похудения, даже если не завершать пробежку по парку у киоска с шаурмой. Кроме того, могут быть физиологические причины, препятствующие похудению.

Решение:

Спорт, даже если не приводит к снижению веса, почти всегда позволяет хотя бы не толстеть, что уже немало — особенно если продолжать вести нездоровый образ жизни.

Аргумент № 2:

Занятия физкультурой полезны для здоровья, способны предотвратить многие проблемы, укрепить мышцы и в целом повысить выносливость.

Контраргумент:

При уже имеющихся проблемах со здоровьем не так просто подобрать подходящий вид спорта, так как занятия могут не только не улучшить общее состояние, но и ухудшить его. К примеру, бег, который является отличной кардионагрузкой, противопоказан тем, у кого есть проблемы с суставами и позвоночником.

Кроме того, положительный эффект от физкультуры проявляется не сразу, поэтому она хороша только как профилактическое средство для укрепления здоровья, а не как исцеление от болезней.

Решение:

Чем раньше приступить к занятиям, тем выраженнее польза для здоровья. Для тех, кто успел заиметь противопоказания к некоторым видам спорта, существуют лечебная физкультура, аквааэробика, йога для начинающих и т. д.

Тренировки.

Аргумент № 3:

Те, кто связал свою жизнь со спортом или фитнесом, более собранные, лучше планируют время и качественнее работают в команде.

Контраргумент:

Умение вписать тренировку в плотный дневной график способно пригодиться скорее жителю мегаполиса. Тем, кто обитает в небольших населенных пунктах, такие способности ни к чему. А в деревнях чаще всего попросту нет возможностей заниматься фитнесом или спортом.

Решение:

Дополнительные навыки, приобретаемые в процессе спортивных тренировок, могут не пригодиться в повседневной жизни. Но их наличие точно не принесет вреда.

Как попробовать не бросить спортивные тренировки после первого занятия

По статистике, в фитнес-клубах пик посещаемости приходится на понедельник, когда у многих появляется желание начать пресловутую «новую жизнь». Но к концу недели посетителей становится заметно меньше. Многим из нас знакома ситуация, когда после дня излишне интенсивных упражнений энтузиазм пропадает, и даже деньги, потраченные на абонемент в фитнес-клуб, не повод для повторного появления на тренировке. Для того чтобы прервать этот порочный круг, можно попробовать воспользоваться такими рекомендациями:

До приобретения абонемента выбрать наиболее подходящее занятие

Не только фитнес-клубы, но и студии йоги, спортивные и танцевальные кружки нередко устраивают пробные бесплатные дни посещения. Кроме того, можно найти в социальных сетях группы занимающихся бегом, лыжами, скалолазанием и т. д., которые приглашают желающих присоединиться к занятиям. После первого посещения проще понять, захочется ли вернуться. Спорт и фитнес — это не обязательно зал и тренажеры. Нужно вспомнить, какие занятия приносили удовольствие в детстве: прыжки через скакалку, катание на коньках или велосипеде, бадминтон и пр. Что-то обязательно должно найтись. В крайнем случае можно прибегнуть к «бытовым» тренировкам в виде уборки квартиры или работы на дачном участке.

Тренировки.

Не перенапрягаться на первом занятии

Многим из нас свойственно выкладываться «на всю катушку», чтобы поскорее достичь желанного результата. Приводит это чаще всего к мышечным и головным болям, снижению настроения, пересмотру целей («так ли я хочу то платье, чтобы оставаться без сил?») и вопросу «зачем же тогда придумали бодипозитив?».

Нагрузка должна быть посильной. Увеличивать ее можно только тогда, когда мышцы будут достаточно натренированными. Сами занятия должны быть удовольствием, а не наказанием.

Не иметь завышенных ожиданий

Нередко прекращение занятий спортом связано с тем, что эффект не проявляется после первой тренировки. Например, даже если сделать 500 упражнений на пресс, наутро «кубики» не появятся. Нужно помнить, что результат можно будет увидеть не раньше чем через 2-4 месяца. Кроме того, как уже говорилось выше, спорт сам по себе может вовсе не возыметь нужного эффекта.

Принять участие в «челлендже»

Вопрос о том, закрепляется ли полезная привычка за 21 день, остается открытым. Однако всегда есть смысл попробовать. Виды упражнений и графики их выполнения на 7, 10, 21, 42 дня можно найти в интернете.

Чтобы усилить мотивацию, можно подключить элемент соревновательности и пригласить участвовать в «челлендже» кого-то из близких или друзей. Необходимость давать отчет о проделанной работе может поспособствовать желанию не пропускать занятия.

Кстати, парные или групповые занятия могут стать хорошей альтернативой фитнес-клубу для тех, кто стесняется своей фигуры и предполагает, что в первое время в зале над ним будут смеяться более подтянутые посетители (будем честны, подобные ситуации не так уж редки).

Однако «соперник» должен быть, с одной стороны, мотивированным, чтобы соревнования не превратились в совместное ничегонеделание, а с другой — иметь примерно ту же весовую категорию. В этом смысле для тех, кто никогда не имел отношения к физкультуре, занятия в паре с другом-спортсменом — плохая идея.

Будет ли эффект, если заниматься через силу

Некоторым людям достаточно знать, что спорт полезен, чтобы заставлять себя через не хочу просыпаться в 5 утра ради тренировки или ехать в зал после работы. Даже если занятия вызывают отвращение.

В этом случае ответ на вопрос о достижении эффекта будет зависеть от цели. Если она состоит в укреплении здоровья, то результат проявится вне зависимости от отношения к тренировкам. Мышцы нарастут в любом случае, выносливость тоже повысится, и при случае подняться на 16-й этаж будет неизмеримо легче, чем без занятий спортом.

Если же цель состоит в похудении, эффект может не проявиться. Доказано, что стресс способствует набору веса. Поэтому если ранние подъемы или посещение фитнес-зала являются факторами стресса, рассчитывать на скорое похудение вряд ли стоит. Возможно, в этом случае нужно пересмотреть режим тренировок в зависимости от своего образа жизни или выбрать более подходящий вид занятий.