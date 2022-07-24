Что будет, если принуждать себя заниматься спортом или фитнесом?
Поводы не заниматься спортом и фитнесом
Нежелание выходить на пробежки и посещать фитнес-зал вовсе не обязательно связано с ленью. Причин, служащих оправданием для того, чтобы любить спорт только в части просмотра трансляций, множество. На каждый аргумент в пользу занятий физкультурой можно возразить.
Аргумент № 1:
Спорт и фитнес позволят снизить вес и улучшить фигуру, что в перспективе позволит пользоваться вниманием противоположного пола, покупать одежду в любом магазине, безбоязненно фотографироваться в группе и т. д.
Контраргумент:
Занятия спортом зачастую приводят к выраженному результату только в комплексе с другими составляющими здорового образа жизни. Набор веса провоцируют поздние ужины, нездоровое питание, хронический недосып, а также стрессы. Поэтому спорт и фитнес не дают 100-процентной гарантии похудения, даже если не завершать пробежку по парку у киоска с шаурмой. Кроме того, могут быть физиологические причины, препятствующие похудению.
Решение:
Спорт, даже если не приводит к снижению веса, почти всегда позволяет хотя бы не толстеть, что уже немало — особенно если продолжать вести нездоровый образ жизни.
Аргумент № 2:
Занятия физкультурой полезны для здоровья, способны предотвратить многие проблемы, укрепить мышцы и в целом повысить выносливость.
Контраргумент:
При уже имеющихся проблемах со здоровьем не так просто подобрать подходящий вид спорта, так как занятия могут не только не улучшить общее состояние, но и ухудшить его. К примеру, бег, который является отличной кардионагрузкой, противопоказан тем, у кого есть проблемы с суставами и позвоночником.
Кроме того, положительный эффект от физкультуры проявляется не сразу, поэтому она хороша только как профилактическое средство для укрепления здоровья, а не как исцеление от болезней.
Решение:
Чем раньше приступить к занятиям, тем выраженнее польза для здоровья. Для тех, кто успел заиметь противопоказания к некоторым видам спорта, существуют лечебная физкультура, аквааэробика, йога для начинающих и т. д.
Аргумент № 3:
Те, кто связал свою жизнь со спортом или фитнесом, более собранные, лучше планируют время и качественнее работают в команде.
Контраргумент:
Умение вписать тренировку в плотный дневной график способно пригодиться скорее жителю мегаполиса. Тем, кто обитает в небольших населенных пунктах, такие способности ни к чему. А в деревнях чаще всего попросту нет возможностей заниматься фитнесом или спортом.
Решение:
Дополнительные навыки, приобретаемые в процессе спортивных тренировок, могут не пригодиться в повседневной жизни. Но их наличие точно не принесет вреда.
Как попробовать не бросить спортивные тренировки после первого занятия
По статистике, в фитнес-клубах пик посещаемости приходится на понедельник, когда у многих появляется желание начать пресловутую «новую жизнь». Но к концу недели посетителей становится заметно меньше. Многим из нас знакома ситуация, когда после дня излишне интенсивных упражнений энтузиазм пропадает, и даже деньги, потраченные на абонемент в фитнес-клуб, не повод для повторного появления на тренировке. Для того чтобы прервать этот порочный круг, можно попробовать воспользоваться такими рекомендациями:
До приобретения абонемента выбрать наиболее подходящее занятие
Не только фитнес-клубы, но и студии йоги, спортивные и танцевальные кружки нередко устраивают пробные бесплатные дни посещения. Кроме того, можно найти в социальных сетях группы занимающихся бегом, лыжами, скалолазанием и т. д., которые приглашают желающих присоединиться к занятиям. После первого посещения проще понять, захочется ли вернуться. Спорт и фитнес — это не обязательно зал и тренажеры. Нужно вспомнить, какие занятия приносили удовольствие в детстве: прыжки через скакалку, катание на коньках или велосипеде, бадминтон и пр. Что-то обязательно должно найтись. В крайнем случае можно прибегнуть к «бытовым» тренировкам в виде уборки квартиры или работы на дачном участке.
Не перенапрягаться на первом занятии
Многим из нас свойственно выкладываться «на всю катушку», чтобы поскорее достичь желанного результата. Приводит это чаще всего к мышечным и головным болям, снижению настроения, пересмотру целей («так ли я хочу то платье, чтобы оставаться без сил?») и вопросу «зачем же тогда придумали бодипозитив?».
Нагрузка должна быть посильной. Увеличивать ее можно только тогда, когда мышцы будут достаточно натренированными. Сами занятия должны быть удовольствием, а не наказанием.
Не иметь завышенных ожиданий
Нередко прекращение занятий спортом связано с тем, что эффект не проявляется после первой тренировки. Например, даже если сделать 500 упражнений на пресс, наутро «кубики» не появятся. Нужно помнить, что результат можно будет увидеть не раньше чем через 2-4 месяца. Кроме того, как уже говорилось выше, спорт сам по себе может вовсе не возыметь нужного эффекта.
Принять участие в «челлендже»
Вопрос о том, закрепляется ли полезная привычка за 21 день, остается открытым. Однако всегда есть смысл попробовать. Виды упражнений и графики их выполнения на 7, 10, 21, 42 дня можно найти в интернете.
Чтобы усилить мотивацию, можно подключить элемент соревновательности и пригласить участвовать в «челлендже» кого-то из близких или друзей. Необходимость давать отчет о проделанной работе может поспособствовать желанию не пропускать занятия.
Кстати, парные или групповые занятия могут стать хорошей альтернативой фитнес-клубу для тех, кто стесняется своей фигуры и предполагает, что в первое время в зале над ним будут смеяться более подтянутые посетители (будем честны, подобные ситуации не так уж редки).
Однако «соперник» должен быть, с одной стороны, мотивированным, чтобы соревнования не превратились в совместное ничегонеделание, а с другой — иметь примерно ту же весовую категорию. В этом смысле для тех, кто никогда не имел отношения к физкультуре, занятия в паре с другом-спортсменом — плохая идея.
Будет ли эффект, если заниматься через силу
Некоторым людям достаточно знать, что спорт полезен, чтобы заставлять себя через не хочу просыпаться в 5 утра ради тренировки или ехать в зал после работы. Даже если занятия вызывают отвращение.
В этом случае ответ на вопрос о достижении эффекта будет зависеть от цели. Если она состоит в укреплении здоровья, то результат проявится вне зависимости от отношения к тренировкам. Мышцы нарастут в любом случае, выносливость тоже повысится, и при случае подняться на 16-й этаж будет неизмеримо легче, чем без занятий спортом.
Если же цель состоит в похудении, эффект может не проявиться. Доказано, что стресс способствует набору веса. Поэтому если ранние подъемы или посещение фитнес-зала являются факторами стресса, рассчитывать на скорое похудение вряд ли стоит. Возможно, в этом случае нужно пересмотреть режим тренировок в зависимости от своего образа жизни или выбрать более подходящий вид занятий.