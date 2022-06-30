Диета Виктории Бекхэм. Как сбросить 5 кг за неделю

Популярный рацион питания Голливуда.

Бывшая солистка популярной группы Spice Girls, а ныне дизайнер Виктория Бекхэм в 48 лет имеет шикарную фигуру, которой может позавидовать любая девушка. Секрет прост: щелочная диета и регулярный спорт. Диета настолько эффективная, что теперь ее соблюдают главные красотки Голливуда: Дженнифер Энистон, Гвинет Пэлтроу и Кирстен Данст. В материале расскажем о принципе питания при диете жены известного футболиста Дэвида Бекхэма.

Виктория Бекхэм при росте 165 см весит 45 кг. При этом она имеет четверых детей, каждую свою беременность дизайнер набирала дополнительные 10 кг. После рождения быстро приходила в форму благодаря своей диете, которую соблюдает уже много лет.

Что такое щелочная диета

Щелочная, или алкалиновая, диета — это уникальный подход к системе питания, при котором дневной рацион должен составлять 70% щелочных и 30% кислотных продуктов.

Считается, что в организме человека уровень pH (кислотно-щелочной баланс) должен быть нейтральным и находиться в пределах 7,36 -7,42. Причем в крови pH выше, чем в желудке. При снижении или повышении данного показателя оказывается негативное воздействие на здоровье человека. Не только появляется лишний вес, целлюлит, образуются морщины и изменяется цвет лица, но начинаются сбои в работе сердца, сосудов, печени и почек.

Если показатель ниже семи, то обменный процесс и процесс распада и синтеза в организме сильно замедляется, как результат — очень трудно избавиться от лишних килограммов. Это обусловлено тем, что ферменты способны работать лишь в щелочной среде.

Поэтому цель щелочной диеты — вернуть показатели рН в норму.

Виктория Бекхэм. из личных соцсетей

Основные принципы диеты

Суточное количество употребляемого белка не должно превышать 250 г. Увеличить разрешается только тем, кто активно занимается спортом. Избыток белка провоцирует смещение рН в «кислую» сторону. Поэтому, чтобы нейтрализовать его, нужно больше употреблять растительной пищи. Овощей и зелени должно быть в три раза больше, чем белка.

Один день из семи должен полностью исключать употребление мяса. Соблюдение этого принципа поможет поддерживать рН в пределах нормы.

Откажитесь от овощей и фруктов, которые содержат большое количество крахмала. И наоборот: увеличьте некрахмалистые продукты, несладкие фрукты и зелень минимум на 700 г.

Полный отказ от таких закислителей, как сахар, соль, кофе, сладкие газировки, шоколад, красное мясо, алкоголь, хлебобулочные изделия из белой муки.

Чтобы понизить кислотность некоторых продуктов (например, сухофруктов, гороха, перловки и т. д.) необходимо перед готовкой замочить их в чистой прохладной воде. Так кислота останется в воде, а кислотность продукта станет нейтральной.

Основной рацион должны составлять: яблоко, груша, грейпфрут, лимон, лайм, абрикос, финик, инжир, папайя, манго, авокадо, свекла, спаржа, сельдерей, шпинат, зелень, капуста, орехи, овес, коричневый рис, гречка и киноа.

Примерный рацион на день при щелочной диет

Завтрак: два тоста из темного хлеба и чашка травяного чая без добавления сахара.

Второй завтрак: смузи из овощей и зелени (яблок, огурцов, киви, шпината).

Обед: рыба на пару, салат из свежих овощей без заправки, разрешается сбрызнуть соком лимона или лайма.

Ужин: тушеные овощи без специй.

Виктория Бекхэм. Фото Global Look Press

Что ест Виктория Бекхэм

На завтрак бывшая певица предпочитает две столовые ложки яблочного уксуса со стаканом теплой воды с лимоном. После чего она съедает либо боул с семенами чиа, фруктами и растительным молоком, либо смузи из яблок, киви, лимона, шпината, брокколи и семян чиа.

Главные продукты в ежедневном рационе жены Дэвида Бекхэма — авокадо и ломтики лосося.

Виктория нечасто делится информацией о том, что она ест. Но иногда в социальных сетях выкладывает для своих подписчиков фото с едой. И редко дает интервью на эту тему. Но специально для издания The Telegraph она сделала исключение и поделилась, что ест авокадо каждый день, таким образом она наполняет организм мононенасыщенными жирами, витамином Е и антиоксидантами, которые предотвращают старение и оказывают благотворное влияние на кожу лица.

Помимо авокадо, она ест слабосоленого лосося.

«Когда у меня появились проблемы с кожей, то мой дерматолог порекомендовал мне есть лосося ежедневно. Я его переспросила: «Как каждый день?» — и он заверил: «Да, каждый день. На завтрак, обед и ужин»», — секретничает Виктория в своих соцсетях с подписчиками.

Также в ее план питания входят брокколи, бобовые и рыба. А вот молоко и сыр Виктория не употребляет совсем.