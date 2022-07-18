Чем опасны стринги? Мнение гинеколога

Что такое стринги?

Название данной модели женских трусиков пришло из английского языка и переводится как шнурок или веревка, что неудивительно. Стринги представляют собой белье из одного или двух треугольников, соединенных тонкими полосками ткани, лентами или резинками, на бедрах и внизу.

Вряд ли американский дизайнер австрийского происхождения Руди Гернрайх, популяризировавший эти изящные трусики как часть новомодных откровенных купальников, задумывался об их безопасности для женского здоровья. Исконно стринги являлись скорее сценическим нарядом танцовщиц бурлеска и стриптизерш, вдохновивших модельера на создание его коллекций, и не подразумевали повседневной, будничной носки.

Максимально обнаженная область женских ягодиц выглядит вызывающе привлекательно, а в случае с купальником позволяет добиться и более «равномерного» красивого загара. Опасность таится не столько в возможности получить солнечный ожог, сколько столкнуться с неожиданными и неприятными проблемами.

Опасны ли стринги для женского здоровья?

Главный врач клиники «Лейб-Медик» Светлана Ивановна Лизунова объяснила, что стринги наряду с неправильным использованием тампонов являются одной из частых причин такого неприятного заболевания, как вагиноз.

В последние годы очень часто женщин беспокоят выделения разного характера, причем они не связаны с воспалениями, отсутствуют инфекции, боли, сдача анализов ничего не показывает, кроме нарушения микрофлоры «в пользу» патогенных микроорганизмов.

Микрофлора женского организма

Во влагалище живут миллиарды микробных тел, обеспечивающих женский иммунитет. Благодаря ему инфекции из наружной среды не попадают в матку. В результате половой жизни, приема антибиотиков, разного рода воспалительных заболеваний и вирусных инфекций, а также проблем с иммунитетом эта защита очень быстро сдает свои позиции. Обнаруживается дисбаланс.

Подавляющее большинство многомиллиардных микробных тел, а именно 95%, составляют специальные бактерии в виде палочек (лактопалочковая флора). Они живут и размножаются, когда поступает достаточное количество кислорода.

На оставшиеся 5% приходятся другие бактерии — условно патогенные или условно болезнетворные, которые обходятся без доступа кислорода. Их наличие не ощущается каким-то особым образом. Лактобактерии со всем справляются. Но, когда случается дисбаланс, начинаются проблемы, а условно болезнетворные бактерии теряют свою «условность» и не дают полезной микрофлоре выполнять свои защитные функции.

Стринги. Unsplash

Как стринги провоцируют появление инфекций?

Природой прямая кишка, влагалище и мочеиспускательный канал разделены, казалось бы, незначительными расстояниями в области промежности. Но этого достаточно, чтобы сохранять свою флору для каждой из них.

Раньше женщины носили хлопчатобумажное, «дышащее» белье больших размеров. Область промежности не имела особого контакта с бельем. Присутствовали естественные физиологические защитные барьеры, определенная флора и определенная доступность этой флоры. Было меньше механического воздействия и травматизма.

Сейчас в большинстве своем белье синтетическое и очень плотно прилегает к телу, в особенности стринги. Из-за этого нарушается аэрация, что крайне важно не только для нежной кожи, но и для тех самых «полезных» аэробных бактерий.

Стринги спереди закрывают зону бикини треугольником, а дальше, через промежность и ягодицы, проходит тоненькая, очень плотно прилегающая веревочка. Женщины ходят, садятся, бегают, присутствуют и дыхательные сокращения мышц. Все это время полосочка стринг без конца смещается вперед, назад, слева направо. И вот тут начинается «ярмарка бактерий»: они передвигаются так, как им хочется, и попадают туда, куда не должны были попасть никаким образом.

Вагиноз

В результате таких «перемещений» влагалищная флора попадает в кишечник, где очень быстро погибает. А микроорганизмы из кишечника попадают к лактофлоре во влагалище, у которой не предусмотрен механизм борьбы с такими бактериями. Самостоятельно противостоять этому «смешению» организм не может.

Стринги являются одной из прямых причин развития бактериального вагиноза.

Цистит

Вагиноз — не единственная опасность, которая таится в этих скромных по размерам трусиках.

Благодаря вышеописанной «схеме» и все той же тоненькой «веревочке» различные патогенные бактерии из кишечника попадают не только во влагалище, но и далее — в мочеиспускательный канал. В 80-95% случаев именно кишечная палочка становится возбудителем неосложненного цистита.

Важно понимать, что постоянные воспалительные инфекции, провоцируемые постоянным ношением стринг, негативно сказываются на репродуктивной системе женщин.

Повреждения кожи и слизистых из-за стринг

Если вы носите постоянно именно такой фасон белья и преимущественно из синтетики, имейте в виду, что это может спровоцировать:

кожный зуд и раздражение;

нарушение целостности кожи и даже слизистых оболочек;

анальные трещины и геморрой.

Восстановление повреждений на нежной коже интимных мест происходит достаточно долго. В микротрещинки попадают инфекции, усугубляя ситуацию и затягивая процесс заживления. Избавляться от них будет непросто и малоприятно.

Как правильно носить стринги?

Но, как выясняется, носить стринги все-таки можно. Просто не стоит делать их частью повседневного гардероба и надевать в жару или погоду с повышенной влажностью. Иначе вы рискуете превратить зону своего бикини в парник и создать все условия для размножения бактерий.

Выбирать следует модели в соответствии со своим размером и обязательно из натуральных тканей, таких как шелк, хлопок или вискоза. Возможно, они не тянутся так, как синтетика, зато позволяют вашему телу свободно «дышать», не нарушая терморегуляцию и прочие важные для здоровья и комфорта процессы.

Также не забывайте тщательно соблюдать правила женской гигиены. В случае возникновения неприятных симптомов сразу же обращайтесь к врачу.