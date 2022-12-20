Чем полезны тренировки на растяжку в горячем зале

Подойдет и новичкам, и тем, кому надоели привычные занятия и хочется чего-то необычного.

Большую популярность сейчас набирает растяжка в горячих залах. Интерес к самой растяжке объясняется не только отличным самочувствием, которое является результатом тренировок, но и определенным лечебным и косметическим эффектом.

Чем полезна растяжка

Растяжка — это комплекс упражнений, направленных на развитие гибкости тела, совершенствование эластичности и подвижности в суставах. Техника растяжки основана на проработке отдельной группы мышц, что значительно улучшает показатели их силы и прочности.

Растяжка помогает снизить риск микротравм к минимуму, мягко размять мышцы, а также способствует их более быстрому развитию и восстановлению после длительного напряжения. Такой вид занятий подходит абсолютно каждому вне зависимости от пола, возраста и уровня подготовки.

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Что такое горячая растяжка

Отличие горячей растяжки от обычной заключается лишь в том, что тренировка проходит при температуре 36°C и влажности 40%. Суть в том, что такие тренировки помогают лучше расслабиться и быстрее добиться желаемого результата.

Большую роль в растяжке играет прогрев мышц и их расслабление. Расслабленные мышцы легко поддаются вытяжению, а благодаря высокой температуре они лучше разогреваются, и добиться расслабления можно гораздо быстрее, чем в обычном зале.

Из-за долгого нахождения в сильно разогретом зале тело становится более гибким. Это значит, что упражнения на растяжку проходят более безболезненно и комфортно.

Благодаря горячим тренировкам суставы становятся мобильнее и гибче, что помогает избавиться от болей и дискомфорта в повседневной жизни. Подвижные суставы — здоровые суставы. На тренировке их движение проявляется во всех возможных плоскостях и направлениях, что делает скелет более функциональным.

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Самый, наверное, привлекательный плюс горячих тренировок заключается в том, что из-за высокой температуры ускоряется обмен веществ. Обильное потоотделение помогает избавиться от лишней жидкости в организме и очищает его от шлаков и токсинов. И это, конечно, способствует более быстрому снижению веса.

Такие тренировки дают невероятную энергию с утра или помогают расслабиться и восстановиться после тяжелого дня.

А если человек испытывает стресс в повседневной жизни, то растяжка — как обычная, так и горячая — прекрасно поможет снять нервное напряжение. Комфортная обстановка и плавный темп тренировки нормализуют эмоциональное состояние, и результат закрепится еще на несколько дней.

Кому нельзя делать горячую растяжку

Необходимо понимать, что все мы индивидуальны и имеем разные уровни подготовки. А самое важное — это общее состояние здоровья, нужно знать, на что организм способен в данный момент жизни, чтобы не навредить себе, а наоборот, только улучшить самочувствие.

Поэтому, прежде чем идти тренироваться в горячий зал, хорошей рекомендацией будет обследование организма и желательно консультация с врачом. И обязательно нужно ознакомиться с противопоказаниями.

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Горячие тренировки не стоит выбирать людям с заболеваниями сосудистой и сердечной системы, с повышенным давлением, с варикозными заболеваниями, а также людям с болезнями органов дыхания. Неосторожность и невнимательное отношение к здоровью может привести к осложнениям, поэтому нужно аккуратно отнестись к новым непривычным нагрузкам.

Абсолютно противопоказаны горячие тренировки беременным и кормящим женщинам.

Важно понимать, что из-за очень высокой температуры в зале усталость будет настигать многих тренирующихся в два раза быстрее, чем занятия в обычном зале.

Во время тренировки организм теряет большое количество жидкости, особенно во время горячей. Помимо воды также выходят и некоторые полезные вещества. Поэтому для поддержания водно-солевого баланса необходимо пить воду до занятия, во время него и после.

Любая новая нагрузка для организма будет стрессом, поэтому относитесь к себе максимально бережно и с любовью.

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