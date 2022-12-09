6 ошибок при растяжке, из-за которых можно получить травму

Чтобы тренировки приносили только пользу, надо подходить к ним ответственно.

Гибкость — это молодость. Знакома вам эта фраза? И по большому счету так и есть. С возрастом функциональность тела, в том числе и гибкость, начинает постепенно уменьшаться, мышцы становятся менее эластичными, мобильность в суставах пропадает из-за отсутствия движения.

Но если добавить в повседневную жизнь упражнения на растяжку и делать их на регулярной основе, легкость движений и хорошее самочувствие будут обеспечены.

Растяжка — это полноценный комплекс специальных упражнений, направленных на повышение гибкости, развития подвижности в суставах и эластичности мышц. Занятия растяжкой будут полезными и необходимыми всем, независимо от возраста, пола и степени развития гибкости. Заниматься ею можно в любое время, как в первой половине дня для заряда бодростью, так и вечером, чтобы расслабиться и снять напряжение.

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Приступая к тренировкам, необходимо учитывать индивидуальные особенности организма и не только. Зачастую ошибки, которые допускаются новичками, очень похожи. Разберем наиболее частые из них.

Недостаточное внимание дыханию

Дыхательный процесс очень важен для любой тренировки, и про него не стоит забывать. Сама растяжка подразумевает расслабление мышц, но из-за задержки воздуха в легких или быстрого дыхательного ритма этот процесс становится неэффективным. Из-за чрезмерного напряжения многие забывают дышать правильно, чем усложняют себе задачу.

Дыхание необходимо для насыщения крови кислородом — это выводит из мышц молочную кислоту, благодаря чему они расслабляются.

Медленное дыхание, в свою очередь, активирует парасимпатическую нервную систему, что приводит организм в состояние покоя и наполняет его чувством безопасности. Так процесс расслабления проходит значительно быстрее.

Резкие движения

Для получения результата и избежания травм во время растяжки не стоит спешить, двигаться необходимо плавно и осторожно. Это исключит надрыв мышечных волокон, а эластичность мышц будет только улучшаться с каждой тренировкой.

Растяжка через боль

Пожалуй, самая распространенная ошибка. Многие думают, что перетерпев боль, добиться результата можно быстрее, но это не так. К сожалению, процесс растяжки подразумевает не самые приятные ощущения, но важно прислушиваться к своему телу и не допускать резкие и колющие боли. Ощущения в теле должны быть комфортными. Правильной считается растяжка, когда ощущение вытяжения мышц не превышает 6-7 баллов из 10. Суставы в свою очередь должны двигаться свободно, ничего не должно мешать в совершении движений.

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При малейшем дискомфорте тело напрягается, чтобы защитить организм. Причем эту функцию мы не контролируем — наперекор своей нервной системе и ее связи с мозгом мы пойти не можем. А растяжка через напряжение влечет за собой травмы.

Неправильная техника упражнений

В любых тренировках несерьезное отношение к технике может привести к травмам. И речь не только о перерастяжении, но и о повреждении суставов и избыточной нагрузке на позвоночник.

Если вы не пытались подробно разобраться в тренировочном процессе, то можете совершать ошибки и даже не подозревать об этом. Именно поэтому — как минимум по началу — лучше заниматься с тренером, который сможет вас проконтролировать и, если понадобится, скорректировать ошибки.

Тренировки каждый день

Во время занятия организм затрачивает большое количество энергии.После серьезной нагрузки мышцам нужен отдых и покой, чтобы восстановление прошло нормально. Если заниматься каждый день, то времени на это у организма не будет. Значит, и для тренировочного прогресса ресурсов будет недостаточно.

Но и слишком редкие тренировки не помогут закрепить и улучшить результат. Поэтому лучшей рекомендацией будет заниматься два-три раза в неделю.

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Игнорирование травмы

Противопоказаниями к любым тренировкам — не только к растяжке — считаются травмы и заболевания в период обострения. Когда мы восстанавливаемся после тренировок или травм, болеем, организм все силы тратит на выздоровление. Поэтому занятия спортом в этот период не принесут ни пользы, ни видимых результатов.

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