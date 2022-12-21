3 рецепта полезных супов, которые можно приготовить за 15-20 минут
Когда хочется пообедать чем-нибудь горяченьким, но нет желания часами стоять у плиты, на помощь приходят простые рецепты. Например, предлагаем вам попробовать полезные супы из минимального количества продуктов.
Суп-пюре из цветной капусты
Ингредиенты:
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Капуста цветная — 200 г
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Лук порей или репчатый лук — 30 г
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Зелень
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Соль по вкусу
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Масло ГХИ — 15 г
Лук репчатый нарезать и обжарить прямо в кастрюле, где будет готовиться суп.
Добавить к обжаренному луку цветную капусту и овощной бульон (если бульона нет — подойдет и вода).
Варить капусту до готовности, с момента закипания 10-15 минут.
Затем готовый суп измельчить на блендере. Слить измельченный суп в кастрюлю, добавить соль и довести до кипения. Подать с зеленью.
Суп из шпината
Ингредиенты:
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Шпинат — 100 г
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Лук порей — 10 г
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Яйцо (белок) — 1 шт.
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Соль
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Масло ГХИ — 15 г
Лук порей обжарить на масле ГХИ, добавить измельченный шпинат и все вместе обжарить, затем добавить бульон или воду 300 граммов, довести до кипения, ввести взбитый белок, постоянно помешивая, посолить. Когда суп закипел, снять с огня, подать с зеленью.
Суп-пюре из тыквы
Ингредиенты:
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Тыква — 200 г
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Лук репчатый — 20 г
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Чеснок — половина зубчика
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Сливки кокосовые — 50 г
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Вода — 300 г
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Масло ГХИ — 15 г
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Семечки тыквенные — 10 г
Лук репчатый обжарить с чесноком на масле ГХИ, добавить к чесноку и луку тыкву, нарезанную кусочками, обжарить все вместе и добавить воду. Варить до готовности. Затем суп измельчить в блендере до гладкого пюре. При необходимости добавить соль и специи, добавить кокосовые сливки, довести до кипения. Тыквенные семечки обжарить на сухой сковороде. При подаче посыпать ими суп-пюре.
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