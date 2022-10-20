Что делать, если хочется вкусно поесть, а денег нет

Советы от исследователя кулинарии.

Возможность позволить себе дорогой и вкусный ужин есть не всегда, а вкусной еды, как правило, хочется постоянно. Кулинарный исследователь Алексей Онегин поделился лайфхаками, как примирить голодный желудок с пустым кошельком.

Что поесть самому

Когда денег на деликатесы и кулинарные изыски не хватает, а питаться пресно и безвкусно совсем не хочется, на помощь придет соевый соус.

«Это у нас его часто рассматривают исключительно как приправу для суши, в то время как в странах Азии соевый соус добавляют во всевозможные блюда, вплоть до десертов. Он является носителем пятого, или, как его иногда называют, «мясного», вкуса умами, который уместен абсолютно везде. Соевый соус преображает вкус хорошо знакомых блюд, и почти всегда эта перемена к лучшему».

Можно добавить ложку соевого соуса в суп или бульон, плеснуть немного перед тем, как тушить мясо или запекать рыбу, приправить овощи или грибы, смешать с соком лимона и маслом для салатной заправки.

Впрочем, мы немного размечтались. В нашей ситуации соевый соус заставит играть по-новому приевшийся вкус самых простых и недорогих гарниров.

А можно и вовсе устроить себе ужин не хуже, чем в ресторане, — приготовить пасту. По ценникам в меню дорогих ресторанов и не скажешь, но это одно из самых бюджетных видов горячего.

«По себестоимости продуктов это одно из самых дешевых блюд, которые в принципе можно встретить в ресторанных меню: спагетти или другая паста из твердых сортов пшеницы даже сейчас стоит вполне доступно, а правильно — то есть со знанием дела и без спешки — приготовленный соус наполнит ее вкусом от первой до последней вилки. Есть масса классических рецептов пасты с соусами из мяса, морепродуктов или овощей, а универсальность этого блюда позволяет вам придумать свой собственный рецепт — из того, что есть в холодильнике здесь и сейчас».

Тосты с паштетом. Фото Global Look Press

Чем накормить гостей

Дни рождения и другие праздники не ждут зарплаты — они просто наступают. И отсутствие денег — не обязательно повод отказаться от вечеринки с друзьями. Удивить гостей можно и вполне бюджетными угощениями. Один из вариантов — хлеб со вкусными «намазками».

«Например, неожиданно вкусным получается паштет, приготовленный из отваренных вкрутую яиц, жареного лука и сливочного масла, пробитых в блендере с щепоткой паприки. Если вы к тому же испечете хлеб сами, это вызовет фурор!»

Праздничное меню отлично дополнят также не требующие больших затрат фаршированные шампиньоны.

Аккуратно удалите ножки грибов и добавьте немного начинки — с ролью которой прекрасно справятся те же ножки, мелко нарезанные и обжаренные с луком и чесноком. Укройте шляпки шапочкой из натертого сыра и запеките в духовке.

Где лучше покупать продукты

Закупиться экономнее всего получится в супермаркете, особенно если вам нужны стандартные продукты, продающиеся в заводской упаковке. К тому же серьезно сэкономить помогут системы лояльности, скидочные карты, всевозможные акции и кешбэк.

Если же закупка планируется не в оптовых масштабах, а поштучная, и есть возможность немного отступить от режима строжайшей экономии, эксперт советует поискать кулинарного вдохновения на рынке:

«Продукты там подороже, но у вас есть возможность выбрать все самое свежее и вкусное. Если рядом с вашим домом нет большого рынка, альтернативой могут быть магазинчики свежего мяса и овощные лавки. Буквально за два-три визита вы поймете, достоин ли такой магазин стать вашим постоянным поставщиком или лучше поискать другой».