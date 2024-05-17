Эксперт назвала страну у моря, куда не нужна виза

Руководитель туристического агентства Виктория Братухина рассказала «СЭ» о странах на берегу моря, в которые российским туристам можно поехать без визы. Среди них эксперт выделила Черногорию, известную своей красотой и историческими достопримечательностями.

По словам специалиста, сезон в Черногории стартует с конца мая и длится до конца сентября. Путешественникам Братухина советует посетить Национальный парк Дурмитор, Которский залив и жемчужину страны — город Будва, где полно отличных пляжей, гостиниц и ресторанов.

Эксперт подчеркнула, что граждане России без визы могут находиться на территории Черногории не более 30 дней. Кроме того, необходимо собрать пакет документов для въезда: загранпаспорт, распечатанные копии авиабилетов, ваучера, а также медицинскую страховку.