Стиль жизни
Узнавать
Дети Экипировка Путешествия Увлечения Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Хобби и развлечения
Новости
Эксперт назвала страну у моря, куда не нужна виза
Хобби и развлечения

Сегодня, 18:05

1 мин.

Эксперт назвала страну у моря, куда не нужна виза

Мария Маковей
Автор
Вид на достопримечательности Черногории
Фото EXTREME-PHOTOGRAPHER/istockphoto.com
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Руководитель туристического агентства Виктория Братухина рассказала «СЭ» о странах на берегу моря, в которые российским туристам можно поехать без визы. Среди них эксперт выделила Черногорию, известную своей красотой и историческими достопримечательностями.

По словам специалиста, сезон в Черногории стартует с конца мая и длится до конца сентября. Путешественникам Братухина советует посетить Национальный парк Дурмитор, Которский залив и жемчужину страны — город Будва, где полно отличных пляжей, гостиниц и ресторанов.

Эксперт подчеркнула, что граждане России без визы могут находиться на территории Черногории не более 30 дней. Кроме того, необходимо собрать пакет документов для въезда: загранпаспорт, распечатанные копии авиабилетов, ваучера, а также медицинскую страховку.

Как сэкономить в&nbsp;путешествии: как дешево путешествовать. 5 способов сэкономить в путешествии: рассказывает турагент
Путешествия
1
0
Новости холдинга
Путин заявил об отсутствии у России планов по взятию Харькова
«Рейнджерс» - в финале «Востока», у Панарина – день ассистов, а в «Ванкувере» повторили рекорд Ларионова. Что произошло в Кубке Стэнли 17 мая
МИД Литвы вызвал представителя РФ и выразил протест
В Британии обеспокоились последствиями ответа РФ на поставки Storm Shadow ВСУ

Придумай мем

Последние новости
16 мая 20:30
Психолог объяснила, как соцсети влияют на отношения
16 мая 15:00
Полумарафон «Забег.РФ» пробегут олимпийские чемпионы и блогеры
16 мая 13:35
Стань участником нового сезона «Суперниндзя»
15 мая 19:00
Турагент рассказала, как сэкономить на авиабилетах
13 мая 19:35
Самый масштабный полумарафон «ЗаБег.РФ» стартует уже на этой неделе