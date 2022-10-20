Как правильно выбрать ребенку первый прикорм: советы эксперта

Специалист по прикорму, питанию и пищевому поведению детей Елизавета Омельченко рассказала, что нужно учесть, приучая ребенка к общему столу.

С какого возраста можно начинать вводить прикорм?

На баночках с детским питанием обычно пишут возраст 5+ или 6+ месяцев, это соответствует рекомендациям ВОЗ. Однако достижение возраста не означает, что ребенок автоматически готов попробовать взрослую еду. Готовность к прикорму родители могут определить по поведению и общему развитию ребенка:

— ребенок самостоятельно сидит (или может сесть с посторонней помощью);

— у него минимально развита координация — то есть понятно, что руку или ложку он подносит ко рту осознанно;

— ребенок не просто засовывает в рот предметы, но и пытается их жевать;

— у ребенка уменьшается рефлекс выталкивания (младенцы рефлекторно выталкивают предметы, попадающие на кончик языка, в более старшем возрасте это проходит);

— ребенок пытается попробовать пищу, которую едят взрослые.

Вместе с тем нельзя начинать вводить прикорм до возраста 4 месяцев, даже если у ребенка снижается вес — в этом случае необходимы скорее искусственные молочные смеси. Слишком ранний прикорм приведет к ухудшению работы ЖКТ ребенка.

Как вводить прикорм? Фото Global Look Press

Какие продукты подходят в качестве первого прикорма?

Привычная последовательность продуктов для прикорма выглядит так:

— кабачок или цветная капуста;

— морковь, тыква, персик, зеленый горошек, брокколи, шпинат;

— каши: гречневая, овсяная, ячменная, рисовая;

— вареные яйца (и белок, и желток);

— мясо, рыба;

— кефир, йогурт, творог.

Мясо, рыба и кисломолочные продукты вводятся, когда малышу уже есть 8-9 месяцев, но последовательность знакомства с другими продуктами нестрогая. То есть можно попробовать дать сначала кашу, потом фрукты и т.д. Вводить новые продукты можно каждые два-три дня, если на предыдущий продукт не было аллергии. Однако лучше воздержаться от того, чтобы давать ребенку покупной сок и детское печенье — в них много сахара.

Когда можно начинать вводить прикорм? Фото --

Что лучше: готовые пюре или еда, приготовленная дома?

Оба способа имеют как достоинства, так и недостатки, поэтому нужно исходить из собственного удобства.

Плюсы питания из баночки:

— наличие готовой схемы введения каждого продукта (на каждой банке написано, сколько ложек пюре можно дать в первый раз и через какое время допускается увеличить количество);

— отсутствие необходимости готовить для ребенка отдельно.

Минусы готового питания:

— указанные в схеме порции могут не соответствовать потребностям малыша (то есть одному ребенку одной банки может оказаться мало, а другому — много);

— малая питательность (ребенок может быстро проголодаться);

— однообразие продуктов;

— в кашах и творожках может содержаться сахар.

Плюсы еды домашнего приготовления:

— известен состав;

— можно менять количество еды для каждой порции.

Минусы еды домашнего приготовления:

— необходимость готовить отдельно;

— обязательная проверка качества и состава продуктов;

— ограниченное количество способов готовки (допускаются вареные, приготовленные на пару, тушеные и запеченные продукты);

— ограниченный срок хранения еды: не более 12 часов.

Как вводить прикорм?

В первое время, когда ребенок еще совсем не умеет жевать, продукты нужно измельчать до состояния пюре. Крупы для каш можно молоть в кофемолке. Но и слишком долго держать малыша на пюре не нужно — после 9 месяцев уже допускается введение измельченной, но не перемолотой пищи.

Начинать следует с микродоз — на кончике чайной ложки, в первый день — не более 1 чайной ложки.

Ни в коем случае нельзя кормить насильно — ребенок должен пробовать продукты добровольно, чтобы в будущем не отказываться от определенных типов еды и не страдать отсутствием аппетита.