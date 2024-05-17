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Фитнес-тренер рассказала, кому нельзя делать румынскую тягу
Фитнес

Сегодня, 19:45

1 мин.

Фитнес-тренер рассказала, кому нельзя делать румынскую тягу

Мария Маковей
Автор
Елена Соболь
Фитнес-тренер
Девушка делает румынскую тягу
Фото VlaDee/istockphoto.com
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В эксклюзивной беседе с «СЭ» фитнес-тренер Елена Соболь отметила, что румынская тяга эффективна не только для проработки задней поверхности бедра, но и способствует росту ягодиц, делает мышцы более эластичными.

«Однако у этого упражнения есть свои недостатки. Это меньшая эффективность для большой ягодичной и прямой мышцы бедра, если сравнивать с другими видами становых тяг. Также к минусам можно отнести риск получить травму позвоночника либо растянуть связки, если будет нарушена техника выполнения упражнения», — отметила эксперт.

Кроме того, некоторые люди не могут справиться с румынской тягой по нескольким причинам: скованность суставов, слабые мышцы и отсутствие контроля над телом.

«Новичкам это упражнение включать в программу не стоит. Нужно начать со сгибаний ног в тренажере и проработать мышцы кора. Еще одно противопоказание — проблемы со спиной: протрузии, грыжи и т.п. В этом случае упражнение противопоказано!», — заключила тренер.

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