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Исследование: мужчины худеют в 4 раза эффективнее, если им предложить деньги
Здоровье

Сегодня, 16:45

1 мин.

Исследование: мужчины худеют в 4 раза эффективнее, если им предложить деньги

Мария Маковей
Автор
Мужчина измеряет параметры.
Фото Be-Art/istockphoto.com
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Шотландские ученые провели исследование и выяснили, что мужчины в четыре раза эффективнее худеют, если им предложить деньги. Эксперимент длился в течение года, в нем приняли участие 585 человек, которых разделили на группы.

Так участникам из первой группы в случае похудения пообещали заплатить 500 долларов. Кроме того, каждый день им присылали мотивационные сообщения и советы по ведению здорового образа жизни.

Худеющим из второй группы тоже отправлялись сообщения с мотивационным текстом, но денег им не предлагали. А третью группу мужчин просто обязали ежедневно фиксировать свой вес, пишет издание Independent.

Результат оказался вполне предсказуемым. Участники эксперимента, которые худели за деньги, скинули почти 5% от общей массы тела. Вдохновленные мотивационными цитатами, но без денег — 2,7%, а кто сам и без поддержки следил за весом — 1,3%.

Ученые пришли к выводу, что такой подход к похудению может быть выгоден для системы здравоохранения. Он не требует большого количества персонала и может охватить людей из неблагополучных районов.

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