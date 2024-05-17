Кардиолог объяснила, какой пульс считается нормальным

Врач-кардиолог Марина Ярыгина в разговоре с «СЭ» заявила, что показатели пульса меняются в течение всей жизни. Так, у новорожденных отмечается максимальная частота сердечных сокращений, а с возрастом она, наоборот, уменьшается.

«У новорожденных пульс в норме может быть и 130, и 150 ударов в минуту. К 14 годам показатель приближается к параметрам взрослого человека», — объяснила эксперт.

По словам врача, для взрослого человека нормальными считаются показатели пульса от 60 до 90 ударов в минуту в состоянии покоя. Такой диапазон зависит от индивидуальных особенностей организма: вес, рост, пищевые привычки, уровень физической активности и прочее.

«При физической нагрузке можно достичь максимальной ЧСС — это самая высокая частота, при которой человек хорошо себя чувствует. Показатель зависит от возраста и может рассчитываться по упрощенной формуле: 220 минус возраст», — заключила кардиолог.