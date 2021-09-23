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Какие продукты нужно есть осенью, чтобы не заболеть

Александр Крагжда
Александр Крагжда
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Сегодня, 06:00
Какие продукты помогут не заболеть. Фото Adonyi Gabor, Pexels Какие продукты помогут не заболеть. Фото Global Look Press Брокколи. Фото Pexels Тарелка здорового питания. Фото JoinFo
Какие продукты помогут не заболеть. Фото Adonyi Gabor, Pexels
Разберем, какие продукты полезно добавить в рацион осенью для поддержания иммунитета и здоровья в целом.

С наступлением осени каждому человеку важно правильно питаться, чтобы наша иммунная система функционировала лучшим образом. В холодные дни организму особенно необходимо разнообразное и полезное питание, чтобы поддерживать здоровье. Сегодня разбираем, какие продукты нужно добавить в рацион в осенний период, чтобы поддерживать наше тело в лучшем состоянии.

Питание и иммунитет в осенний период

Во время сезона гриппа или во время болезни люди часто ищут специальные продукты или витаминные добавки, которые, как считается, повышают иммунитет. Популярные примеры — это:

  • витамин С;
  • цитрусовые;
  • куриный бульон;
  • чай с медом.

Но структура человеческой иммунной системы сложна и зависит от многих факторов, а не только от диеты и особенно какой-либо конкретной пищи или питательного вещества. Однако сбалансированная диета, состоящая из ряда витаминов и минералов, в сочетании с факторами здорового образа жизни эффективно подготавливает организм к борьбе с инфекциями и болезнями. Ниже представлены продукты, которые в совокупности с другими факторами могут поддерживать наше здоровье.

Цитрусовые фрукты

Белки

Жиры

Углеводы

0.7 г

0.2 г

6.4 г

Пищевая ценность апельсина на 100 грамм.

В 100 граммах содержится половина дневной порции витамина С и около 130% кремния.

Цитрусовые, такие как:

  • лимон,
  • апельсин,
  • грейпфрут,
  • лайм,

содержат витамин С и другие полезные вещества. Кремний в гранате способствует нормальному формировании костной и хрящевой ткани в организме. Витамин С также является важным элементом, участвующим в восстановлении тканей человека и производстве некоторых нейромедиаторов — веществ, с помощью которых осуществляется передача импульсов от нервных клеток и между нейронами.

Этот витамин необходим для нормального функционирования других важных для организма ферментов и для работы иммунной системы. Аскорбиновая кислота — это также отличный антиоксидант. Интересно, что большинство животных способны синтезировать сами витамин С, но люди должны получать его из пищевых источников.

Брокколи

Белки

Жиры

Углеводы

2.8 г

0.4 г

4 г

Пищевая ценность брокколи на 100 грамм.

В 100 граммах содержится почти вся дневная порция витамина С и К.

Этот овощ семейства капустных богат ключевыми витаминами и минералами, а также витаминами A, C, E и многими антиоксидантами. Брокколи — один из самых полезных овощей, которые можно использовать в кулинарии. Однако большая часть питательной ценности теряется при сильном кипячении или нагревании.

Брокколи. Фото Pexels
Брокколи. Фото Pexels

Витамин К нужен человеческому телу для синтеза определенных белков, которые необходимы для коагуляции крови (правильной свертываемости), а также для контроля метаболизма кальция в костях и других тканях.

Гранат

Белки

Жиры

Углеводы

0.7 г

0.6 г

14 г

Пищевая ценность на 100 грамм.

В 100 граммах содержится около четверти дневной нормы витамин В6 и кобальта.

Активная форма витамина В6, служит коферментом в более чем 140 реакциях организма и в метаболизме некоторых аминокислот, глюкозы и липидов. Кобальт — также важный для человека элемент. Он участвует в протекании многих внутренних процессов и является одним из структурных блоков витамина В12, участвующего в ферментных реакциях, в кроветворении и регуляции работы нервной системы и печени.

Экстракт граната может значительно помочь организму в борьбе с различными вирусами, в том числе с неприятным гриппом. Гранатовый сок отличный способ потреблять антиоксиданты, если у вас нет времени самостоятельно чистить семена.

Тыква

Белки

Жиры

Углеводы

1 г

0.1 г

4.4 г

Пищевая ценность на 100 грамм.

В 100 граммах содержится около трети дневной нормы витамина А и бета-каротина.

Тыква богата антиоксидантами и другими профилактическими свойствами. Добавление ее в рацион положительно сказывается на здоровье сердечно-сосудистой системы, кровяном давлении, а также на уровне холестерина и здоровье костей!

Как и морковь, тыква содержит витамин А, который положительно влияет на здоровье глаз. Витамин С в тыквах помогает коже сохранить свою эластичность. А тыквенные семечки содержат большое количество белка и отлично подходят для перекусов или добавки в другие продукты.

Какие продукты помогут не заболеть. Фото Global Look Press
Какие продукты помогут не заболеть. Фото Global Look Press

Миндаль

Белки

Жиры

Углеводы

15-20 г

45-50 г

20-25 г

Пищевая ценность на 100 грамм.

В 100 граммах содержится больше 150% дневной нормы витамина Е и около нормы витаминов В2 и РР.

Миндаль богат витамином Е, важным ключом к здоровой иммунной системе. Также это жирорастворимый антиоксидант, который может помочь защитить клеточные мембраны от активных форм кислорода. Международные организации рекомендуют принимать 7-15 мг витамина Е в день. Кроме того, миндаль содержит много полезных жиров, клетчатки, белка и других микроэлементов, таких как магний.

Также некоторые исследования говорят, что вещества, содержащиеся в миндале, могут положительно влиять на снижение уровня сахара в крови, артериальное давление и уровень плохого холестерина. Сами орехи прекрасно уменьшают чувство голода. Если у человека имеется непереносимость лактозы, вы можете заменить обычное молоко на миндальное.

Клюква

Белки

Жиры

Углеводы

0.5 г

0.2 г

0.7 г

Пищевая ценность на 100 грамм.

В 100 граммах содержится около пятой доли дневной нормы витамина С и марганца.

Исследовательским центром питания человека Министерства сельского хозяйства США было показано, что эти ягоды уменьшают факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний, такие как гипертония, жесткость артерий и воспаление. Также клюква обладает антиоксидантными свойствами.

Рекомендуется принимать ягоды в свежем виде, без какой-либо дополнительной обработки. Так потребитель сократит количество добавок, попадающих в организм, например сахар, получая при этом больше питательных веществ. Многим вкус ягод кажется слишком горьким или терпкими, чтобы есть их в сыром виде. Но ягоды можно использовать как добавку к овсяной каше или мелко нарезать при добавлении в салат.

Свекла

Белки

Жиры

Углеводы

1.1 г

0.5 г

8.8 г

Пищевая ценность на 100 грамм.

В 100 граммах содержится около половины дневной нормы хрома и 2,5 порции кремния.

Свекла, особенно необходима для тех, кто занимается тяжелыми физическими упражнениями, так как она богата неорганическими нитратами — соединениями, которые организм превращает в оксид азота. В свою очередь, оксид азота расширяет кровеносные сосуды, увеличивает кровоток и улучшает сердечно-сосудистую функцию.

Исследование ученых из Южной Кореи 2015 года показало, что свекольный сок снижает нагрузку на сердце во время упражнений и помогает увеличивать время и эффективность тренировки. Также свекла содержит бета-каротин, провитамин витамина А, который способствует восстановлению после тренировки.

Тарелка здорового питания. Фото JoinFo
Тарелка здорового питания. Фото JoinFo

8 шагов для поддержки здоровой иммунной системы

Ученые из Гарвардской школы здоровья советуют придерживаться этих шагов для укрепления своего здоровья:

  1. Придерживайтесь сбалансированной диеты с цельными фруктами, овощами, нежирным белком, цельнозерновыми продуктами и большим количеством воды. Отличным вариантом будет средиземноморская диета.
  2. Если сбалансированная диета недоступна, можно использовать поливитамины, но придерживайтесь рекомендуемых допустимых норм и принимайте их во время еды.
  3. Не курите.
  4. Пейте алкоголь в умеренных количествах или лучше не пейте совсем.
  5. Выполняйте умеренные регулярные физические упражнения.
  6. Спите 7-9 часов каждую ночь. Старайтесь придерживаться режима сна, то есть просыпайтесь и ложитесь спать каждый день в одно и то же время. Наши биологические часы, или циркадный ритм, регулируют чувство сонливости и бодрствования, поэтому постоянный график сна поддерживает сбалансированный циркадный ритм, чтобы мы могли войти в более глубокий и спокойный сон.
  7. Научитесь справляться со стрессом. Найдите несколько здоровых стратегий, которые подходят вашему образу жизни и помогут контролировать его. Это могут быть: упражнения, медитация, хобби или разговор с другом. Еще один совет, который дают в Гарварде, — практикуйте регулярное дыхание в течение дня при возникновении стресса.
  8. Мойте руки в течение дня: приходя с улицы, до и после приготовления и приема пищи, а также после посещения туалета или кашля.

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Александр Крагжда все материалы автора

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