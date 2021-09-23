Какие продукты нужно есть осенью, чтобы не заболеть

Разберем, какие продукты полезно добавить в рацион осенью для поддержания иммунитета и здоровья в целом.

С наступлением осени каждому человеку важно правильно питаться, чтобы наша иммунная система функционировала лучшим образом. В холодные дни организму особенно необходимо разнообразное и полезное питание, чтобы поддерживать здоровье. Сегодня разбираем, какие продукты нужно добавить в рацион в осенний период, чтобы поддерживать наше тело в лучшем состоянии.

Питание и иммунитет в осенний период

Во время сезона гриппа или во время болезни люди часто ищут специальные продукты или витаминные добавки, которые, как считается, повышают иммунитет. Популярные примеры — это:

витамин С;

цитрусовые;

куриный бульон;

чай с медом.

Но структура человеческой иммунной системы сложна и зависит от многих факторов, а не только от диеты и особенно какой-либо конкретной пищи или питательного вещества. Однако сбалансированная диета, состоящая из ряда витаминов и минералов, в сочетании с факторами здорового образа жизни эффективно подготавливает организм к борьбе с инфекциями и болезнями. Ниже представлены продукты, которые в совокупности с другими факторами могут поддерживать наше здоровье.

Цитрусовые фрукты

Белки Жиры Углеводы 0.7 г 0.2 г 6.4 г Пищевая ценность апельсина на 100 грамм. В 100 граммах содержится половина дневной порции витамина С и около 130% кремния.

Цитрусовые, такие как:

лимон,

апельсин,

грейпфрут,

лайм,

содержат витамин С и другие полезные вещества. Кремний в гранате способствует нормальному формировании костной и хрящевой ткани в организме. Витамин С также является важным элементом, участвующим в восстановлении тканей человека и производстве некоторых нейромедиаторов — веществ, с помощью которых осуществляется передача импульсов от нервных клеток и между нейронами.

Этот витамин необходим для нормального функционирования других важных для организма ферментов и для работы иммунной системы. Аскорбиновая кислота — это также отличный антиоксидант. Интересно, что большинство животных способны синтезировать сами витамин С, но люди должны получать его из пищевых источников.

Брокколи

Белки Жиры Углеводы 2.8 г 0.4 г 4 г Пищевая ценность брокколи на 100 грамм. В 100 граммах содержится почти вся дневная порция витамина С и К.

Этот овощ семейства капустных богат ключевыми витаминами и минералами, а также витаминами A, C, E и многими антиоксидантами. Брокколи — один из самых полезных овощей, которые можно использовать в кулинарии. Однако большая часть питательной ценности теряется при сильном кипячении или нагревании.

Брокколи. Фото Pexels

Витамин К нужен человеческому телу для синтеза определенных белков, которые необходимы для коагуляции крови (правильной свертываемости), а также для контроля метаболизма кальция в костях и других тканях.

Гранат

Белки Жиры Углеводы 0.7 г 0.6 г 14 г Пищевая ценность на 100 грамм. В 100 граммах содержится около четверти дневной нормы витамин В6 и кобальта.

Активная форма витамина В6, служит коферментом в более чем 140 реакциях организма и в метаболизме некоторых аминокислот, глюкозы и липидов. Кобальт — также важный для человека элемент. Он участвует в протекании многих внутренних процессов и является одним из структурных блоков витамина В12, участвующего в ферментных реакциях, в кроветворении и регуляции работы нервной системы и печени.

Экстракт граната может значительно помочь организму в борьбе с различными вирусами, в том числе с неприятным гриппом. Гранатовый сок — отличный способ потреблять антиоксиданты, если у вас нет времени самостоятельно чистить семена.

Тыква

Белки Жиры Углеводы 1 г 0.1 г 4.4 г Пищевая ценность на 100 грамм. В 100 граммах содержится около трети дневной нормы витамина А и бета-каротина.

Тыква богата антиоксидантами и другими профилактическими свойствами. Добавление ее в рацион положительно сказывается на здоровье сердечно-сосудистой системы, кровяном давлении, а также на уровне холестерина и здоровье костей!

Как и морковь, тыква содержит витамин А, который положительно влияет на здоровье глаз. Витамин С в тыквах помогает коже сохранить свою эластичность. А тыквенные семечки содержат большое количество белка и отлично подходят для перекусов или добавки в другие продукты.

Какие продукты помогут не заболеть. Фото Global Look Press

Миндаль

Белки Жиры Углеводы 15-20 г 45-50 г 20-25 г Пищевая ценность на 100 грамм. В 100 граммах содержится больше 150% дневной нормы витамина Е и около нормы витаминов В2 и РР.

Миндаль богат витамином Е, важным ключом к здоровой иммунной системе. Также это жирорастворимый антиоксидант, который может помочь защитить клеточные мембраны от активных форм кислорода. Международные организации рекомендуют принимать 7-15 мг витамина Е в день. Кроме того, миндаль содержит много полезных жиров, клетчатки, белка и других микроэлементов, таких как магний.

Также некоторые исследования говорят, что вещества, содержащиеся в миндале, могут положительно влиять на снижение уровня сахара в крови, артериальное давление и уровень плохого холестерина. Сами орехи прекрасно уменьшают чувство голода. Если у человека имеется непереносимость лактозы, вы можете заменить обычное молоко на миндальное.

Клюква

Белки Жиры Углеводы 0.5 г 0.2 г 0.7 г Пищевая ценность на 100 грамм. В 100 граммах содержится около пятой доли дневной нормы витамина С и марганца.

Исследовательским центром питания человека Министерства сельского хозяйства США было показано, что эти ягоды уменьшают факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний, такие как гипертония, жесткость артерий и воспаление. Также клюква обладает антиоксидантными свойствами.

Рекомендуется принимать ягоды в свежем виде, без какой-либо дополнительной обработки. Так потребитель сократит количество добавок, попадающих в организм, например сахар, получая при этом больше питательных веществ. Многим вкус ягод кажется слишком горьким или терпкими, чтобы есть их в сыром виде. Но ягоды можно использовать как добавку к овсяной каше или мелко нарезать при добавлении в салат.

Свекла

Белки Жиры Углеводы 1.1 г 0.5 г 8.8 г Пищевая ценность на 100 грамм. В 100 граммах содержится около половины дневной нормы хрома и 2,5 порции кремния.

Свекла, особенно необходима для тех, кто занимается тяжелыми физическими упражнениями, так как она богата неорганическими нитратами — соединениями, которые организм превращает в оксид азота. В свою очередь, оксид азота расширяет кровеносные сосуды, увеличивает кровоток и улучшает сердечно-сосудистую функцию.

Исследование ученых из Южной Кореи 2015 года показало, что свекольный сок снижает нагрузку на сердце во время упражнений и помогает увеличивать время и эффективность тренировки. Также свекла содержит бета-каротин, провитамин витамина А, который способствует восстановлению после тренировки.

Тарелка здорового питания. Фото JoinFo

8 шагов для поддержки здоровой иммунной системы

Ученые из Гарвардской школы здоровья советуют придерживаться этих шагов для укрепления своего здоровья: