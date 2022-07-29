5 продуктов, которые очень полезны для мозга

Что есть, чтобы стать продуктивнее и умнее.

Чтобы мозг хорошо работал, увеличивал вашу работоспособность, производительность, нужно не только следить за здоровьем, но и питать его полезными витаминами и микроэлементами. Расскажем, что нужно есть, чтобы быть умным.

Мозг — самый главный орган центральной нервной системы, он в ответе за функциональность всего организма. В то же время из всех органов человека он является наименее изученным. Поэтому малейший сбой в его работе очень сильно воздействует на жизнеспособность человека. Не говоря уже о заболеваниях и травмах, которые несут неприятные последствия. Важно подпитывать данный орган витаминами, минералами и жирными кислотами. Головной мозг нуждается в правильном, здоровом питании. Изменив свой рацион, вы сильно облегчите ему работу.

Лосось

Вся жирная рыба, включая лосося, имеет в составе большое количество полиненасыщенных жирных кислот омега-3. Лосось — лидер по ее содержанию, также омега-3 содержится в сельди, скумбрии, форели, камбале, кете.

Данная жирная кислота также способствует укреплению и очищению стенок сосудов, помогает поддерживать артериальное давление в пределах нормы, сокращает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, улучшает обмен веществ. Если вы будете употреблять в должном количестве омега-3, то ваш мозг начнет работать эффективнее, увеличится мыслительная деятельность, улучшится память. Полезные жиры положительно воздействует на сами клетки мозга. Если включить лосося в свой рацион, то можно предотвратить образование различных болезней, в том числе болезнь Альцгеймера. Это обусловлено тем, что при употреблении омега-3 снижается в крови содержание бета-амилоида.

Лосось — лидер по содержанию омега-3. Фото Global Look Press

Тыквенные семечки

Тыквенные семечки содержат в себе цинк, полезные жирные кислоты, магний, витамины А и Е. Данные витамины и минералы оказывают благотворное влияние на активность нейронов, в результате чего увеличивается память, работа сердца и повышается общая выносливость организма. Семечки можно употреблять как самостоятельный продукт, так и в качестве добавки в салаты, выпечку, мюсли, йогурт. Но не стоит забывать, что семечки очень калорийны, лучше употреблять их в умеренной дозе.

Горький шоколад

К шоколаду есть важное требование — содержание какао-бобов должно быть не менее 55% (в идеале — 70-80%). Выбирайте исключительно темный горький, а вот от молочного и белого шоколада лучше отказаться вовсе. Зерна какао богаты такими веществами, как антоциан и антиоксидант флавонол. Они способствуют улучшению функций кровеносных сосудов, значительно усиливают приток крови к головному мозгу. В результате активизируются клетки мозга. А магний в составе развивает память. Не забывайте, что шоколад — сильный аллерген, соблюдайте норму потребления.

Грецкие орехи

Грецкие орехи имеют в составе такие полезные для мозга элементы, как мелатонин, магний, полиненасыщенные жирные кислоты омега-3 (альфа-линоленовая кислота), омега-6 и омега-9. Регулярно употребляя их, вы начнете быстрее воспринимать и обрабатывать информацию, улучшите память и остальные когнитивные функции. Эти орехи богаты витамином Е, который активно борется со свободными радикалами, уменьшая воспаления, снижая риск развития болезни Альцгеймера. Так же как и все орехи, грецкие полезны и для работы сердца, они снижают уровень «плохого» холестерина и препятствуют старению клеток мозга.

Брокколи считается витаминной бомбой. Фото Global Look Press

Брокколи

Брокколи — витаминная бомба (в составе витамины А, С, К, фолат, лютеин, клетчатка), к тому же это источник легкоусвояемого растительного белка, который является основным антиоксидантом, способным замедлить процессы старения клеток. Данный вид капусты богат витамином K, лютеином и бором, помогающими корректной работе головного мозга. Также капуста — источник витамина С, который укрепляет сосуды и капилляры, положительно воздействуя на кровоснабжение, включая и мозговое. Постоянное употребление этого овоща значительно увеличивает когнитивные функции главного органа человека.