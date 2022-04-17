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Сельдерей: польза и вред. Как выбрать и хранить?

Названа главная польза сельдерея
Галина Глазко
Читать «СЭ» в
Употреблять в пищу можно все части сельдерея.
Фото Global Look Press
Сельдерей с сыром.
Фото tesoro82.livejournal.com
Суп-пюре с авокадо и сельдереем.
Фото gastronom.ru
Салат с сельдереем.
Фото eda.ru
Виды сельдерея.
Фото ferma.expert
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Все о полезных свойствах популярного продукта.

Сельдерей — растение, которое состоит из корня, стеблей и ботвы. Употреблять в пищу можно все его части. Он похож одновременно на укроп, тмин, кориандр, петрушку и фенхель. При этом сельдерей очень полезен. Расскажем подробнее о его свойствах.

Химический состав

Сельдерей богат витаминами С, K A, E, РР и группы В. Например, на 100 грамм продукта содержится 8 мг витамина С. Также в его составе присутствуют кальций, магний, железо, калий, цинк, селен и 12 видов антиоксидантов. Все это делает данный продукт полезным для сердца, иммунитета и состояния костей. Он помогает снизить риск развития рака, диабета и анемии.

Корень сельдерея

Стебли и листья сельдерея

Белки (на 100 г)

1,3 г

0,9 г

Жиры

0,3 г

0,1 г

Углеводы

6,5 г

2,1 г

Калорийность

34 ккал

13 ккал


Виды

Употреблять можно корень (клубень), стебли и листья. Расскажем подробнее о них.

Корень, как правило, продается сразу очищенным. По вкусу он похож на картофель, но немного острый. Внешне он бело-желтого цвета. Его принято запекать, жарить или варить. В сушеном виде его добавляют в супы, а в сыром — в салаты и поке.

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Стебли встречаются на прилавках магазинов чаще всего. Крупные стебли добавляют в салаты, супы, соусы. Он хорошо оттеняет вкус мяса и достаточно пряный.

Листья сельдерея продаются в горшочках. Они похожи на стебли, их также добавляют в салаты, супы и соусы. Можно ими украшать блюда.

Семена сельдерея встречаются реже всего, но они достаточно ароматные и будут хорошей специей для блюд.

Части сельдерея. Фото ferma.expert
Виды сельдерея. Фото ferma.expert
ferma.expert

Польза

Сельдерей содержит много клетчатки, что помогает работе пищеварения. Часто его рекомендуют употреблять диетологи, чтобы похудеть. У него низкая калорийность и ускоренный обмен веществ. Это растение помогает нормализовать давление, укрепить кости, контролировать уровень холестерина в крови благодаря содержанию фталидов, а также способен предотвратить многие заболевания. Сельдерей обладает противовоспалительным действием. Именно поэтому он полезен при артрите, артрозе и ревматизме. А также имеет мягкий мочегонный эффект, позволяя избежать инфекций в мочевом и похудеть.

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Для мужчин сельдерей действует как афродизиак, а также его употребляют с целью профилактики простатита. А вот женщинам он помогает во время нарушений менструального цикла и при климаксе. В целом данный продукт улучшает состояние кожи, волос, ногтей, устраняет сонливость, ускоряет выведение токсинов и улучшает настроение.

Сок сельдерея используют как косметическое и лекарственное средство. Он помогает бороться с акне, воспалениями на коже и отеками. Эффективен сок будет и при запорах. Экстракт семян обладает спазмолитическим, обезболивающим, снотворным и успокаивающим действием.

Суточная норма для взрослого человека 3-4 стебля.

Вред

Однако сельдерей можно употреблять не всем или с осторожностью. Пациентам с заболеваниями ЖКТ не стоит есть его в сыром виде, лучше всего запечь, потушить или отварить.

Осторожным стоит быть беременным женщинам после третьего триместра. Он содержит апиол, усиливающий приток крови к мышцам матки. Это способно вызвать как частые сокращения, так и преждевременные роды. Кормящим тоже не стоит употреблять его, потому что в нем находится много активных эфирных масел, которые могут вызвать аллергию у ребенка.

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Как выбрать и хранить

При покупке сельдерея стоит обращаться внимание на цвет и внешний вид. Стебли и листья должны быть зеленого цвета без желтых пятен и видимых повреждений. При отделении стеблей друг от друга, должен присутствовать легкий хруст. Он говорит о свежести продукта. Стебли качественного продукта будут упругими и не вялыми.

Не забывайте промывать водой продукт перед употреблением, а затем высушить. Храниться сельдерей может до 10 дней. При этом лучше держать его в холодильнике, завернув в фольгу.

Рецепты

Салат из лосося и сельдерея

Салат с сельдереем. Фото eda.ru
Салат с сельдереем.
eda.ru

Ингредиенты:

  • Слабосоленый лосось — 150 г
  • Стебли сельдерея — 2 шт
  • Морковь — 1 шт
  • Оливковое масло
  • Лимонный сок
  • Соль/перец

Лосось и морковь нарежьте кубиками, а стебли сельдерея полукольцами. Положите все в миску. Затем перемешайте, добавив ложку оливкового масла и немного лимонного сока. Соль и перец добавить по вкусу.

Крем-суп с сельдереем и авокадо

Суп-пюре с авокадо и сельдереем. Фото gastronom.ru
Суп-пюре с авокадо и сельдереем.
gastronom.ru

Ингредиенты:

  • Морковь — 4 шт
  • Стебли сельдерея — 5 шт
  • Корень сельдерея — 1 шт
  • Корень имбиря — 1 шт
  • Свекла — половина плода
  • Авокадо — 2 шт
  • Болгарский перец — 2 шт
  • Помидоры — 2 шт
  • Огурцы — половина овоща
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Соль/перец по вкусу

При помощи соковыжималки выжмите сок из моркови, свеклы, стеблей и корня сельдерея, а также корня имбиря. Затем перелейте жидкость в чашу для блендера и взбейте вместе с одним авокадо и перцем. Полученную смесь добавьте петрушку, соль и перец по вкусу. Нарежьте крупно помидоры, авокадо, перец и огурец. Разложите их по тарелкам, полив пюре.

Запеченный сельдерей с сыром

Сельдерей с сыром. Фото tesoro82.livejournal.com
Сельдерей с сыром.
tesoro82.livejournal.com

Ингредиенты:

  • Стебли сельдерея — 6 шт
  • Сыр (лучше всего мягкий) — 100 г
  • Сливочное масло — 150 г
  • Соль/перец по вкусу

Отварите стебли сельдерея в течение часа в подсоленной воде. Затем выложите их в форму для запекания, поперчите и добавьте сливочное масло. Сыр нужно натереть крупно и посыпать стебли. Отправьте все это запекаться на 15 минут при 180 градусах.

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