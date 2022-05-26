Как избавиться от мешков под глазами?

Расскажем, как бороться с признаком уставших глаз.

Глаза — зеркало души, однако часто взгляд бывает уставшим. Причинами этого могут быть припухлости и мешки под глазами. Расскажем, почему они появляются и как от них избавиться.

Мешки под глазами (отеки или грыжи нижнего века) образуются в результате снижения эластичности клеточной мембраны. Они бывают временными и постоянными. Чаще всего мешки образуются у пожилых людей, так как с годами кожа теряет свою эластичность. На молодой коже мешки под глазами могут говорить о наличии проблем со здоровьем или неправильном образе жизни.

Как правило, мешки появляются по утрам, а позже исчезают. Это происходит из-за того, что мышцы глаз и лица начинают в течение дня активно работать, выполняя дренажную функцию. Таким образом, лишняя лимфатическая жидкость выходит из мягких тканей. Нормой считается, если мешки появляются не часто и быстро проходят. А вот постоянная отечность говорит о проблемах.

Причины

Самой распространенной причиной мешков и темных кругов под глазами считается недосыпание. Поэтому в первую очередь нужно нормализовать сон. И спать нужно правильно, не лицом в подушку, а на боку или спине. Влияют на внешний вид глаз также регулярные стрессы, слезы и переутомления. Если вы много часов проводите за компьютером или чтением книг, то это тоже будет одной из причин появления такого дефекта.

Также влияет на кожу век некачественная косметика или неправильный уход. Нужно помнить, что кожа вокруг глаз очень нежная и тонкая. После 25 лет за ней необходимо ухаживать. Пользоваться лучше проверенными и известными брендами.

Отеки под глазами появляются и из-за неправильного питания. Особенно если вы употребляете много соленой пищи. Также не стоит переедать на ночь. Вредные привычки, такие как алкоголь и курение, тоже влияют на состояние кожи, так как токсические вещества нарушают кровообращение. Важно соблюдать питьевой баланс. Те, кто употребляет мало жидкости, могут испытывать проблемы с кожей, которая постоянно нуждается во влаге.

Мешки под глазами могут иметь и генетическую предрасположенность. В таком случае это будет заметно еще с детства. Иногда врачи связывают данный дефект и с индивидуальными особенностями кожи.

Болезни, вызывающие мешки под глазами

Однако не только образ жизни влияет на внешний вид. Зачастую о мешках под глазами говорят проблемы со здоровьем. У некоторых они появляются в результате аллергических реакций. Также это может говорить о нарушениях в работе печени. Как правило, при заболевании этого органа появляются гиперпигментация кожи, чувство горечи во рту и тупые боли в области правого подреберья.

Мешки появляются и вследствие заболевания почек и других органов мочевыделительной системы, при которых происходит задержка жидкости в организме. При заболеваниях щитовидной железы или сердечной недостаточности тоже могут появляться грыжи. Однако вместе с ними отекают еще руки, ноги и некоторые внутренние органы.

Характерны мешки под глазами и у беременных. В целом это считается нормой, так как в этот период у женщин задерживается жидкость и соль в организме. Но лучше всего проконсультироваться с гинекологом, чтобы исключить различные патологии.

Как избавиться?

Народные средства

Самым известным народным средством для улучшения тонуса век является чай, а точнее чайные пакетики. В них содержатся антиоксиданты, улучшающие кровообращение. А еще чайная заварка помогает осветлить цвет лица.

Эффективен будет и лед. Для этого можно заморозить кубики воды или чая. Необходимо ими умываться по утрам, уделяя особое внимание глазам. Если нет возможности сделать кубики льда, охладите в морозилке чайную ложку, влажный ватный диск и прочее.

Косметические средства

На сегодняшний день в магазинах представлено большое количество косметических средств для борьбы с мешками под глазами. Отдавайте предпочтение проверенным брендам. Лучше всего выбирать крема с ретинолом (беременным нужна консультация врача).

Можно приобрести гелевые маски для глаз или патчи. Пользоваться ими нужно регулярно — 10-15 минут такой процедуры даст видимый результат.

Ограничение соли

Чрезмерное употребление соли грозит не только проблемами со здоровьем, но и отеками. Соль скрыта во многих продуктах: от хлеба до колбас. Именно поэтому стоит ограничить ее в своем рационе питания.

Массаж

Убрать отеки помогут и массажные действия. Однако помните, что кожа в этой зоне нежная, все движения должны быть легкими. Например, эффективным будет постукивание подушечками пальцев по проблемной зоне. Можно приобрести специальные массажные ролики или скребки. Они также быстро дадут результат.

Салонные процедуры

Если же у вас не получается самостоятельно справиться с мешками, то можно обратиться к косметологу. Среди наиболее эффективных процедур будет лимфодренаж, во время которого выводится из ткани почти вся лишняя межклеточная жидкость. Лимфодренажный массаж бывает ручной и аппаратный. Хороший результат дает и мезотерапия. Специалисты питают кожу полезными элементами через иголки. Это способствует выработке эластина и коллагена.

Для наилучшего эффекта необходимо пройти курс из нескольких процедур. Это достаточно дорогой метод, но эффективный.

Пластика

Если все же никак не удается избавиться от мешков и уже появились большие грыжи, то можно обратиться к пластическому хирургу для проведения блефаропластики. Ее не рекомендуется делать раньше 35 лет. Сама процедура по удалению грыж в среднем длится около часа в зависимости от сложности ситуации, а реабилитация занимает почти две недели.

Помимо всех перечисленных методов стоит высыпаться (норма семь-восемь часов), не злоупотреблять алкоголем, который обладает мочегонным эффектом, и, конечно, соблюдать питьевой режим. В сутки взрослому человеку рекомендуется выпивать полтора-два литра воды. Важно также вести активный образ жизни и заниматься спортом. Тогда о мешках под глазами можно будет забыть.