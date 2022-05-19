Топ-5 советов, как быстро похудеть к летнему сезону

Самые эффективные способы похудения.

Мечта каждой девушки похудеть и обрести идеальные формы особенно актуальной становится в преддверии летнего сезона. Собрали самые эффективные способы, как быстро привести себя в форму к лету.

Перед тем как начать худеть, важно учитывать стартовые показания: изначальный вес, метаболизм, образ жизни. Важно помнить, что при большом весе быстрее уходят первые лишние килограммы. Например, если вес — 100 кг, то за один месяц человек может сбросить больше пяти кг, при этом изменив только свое питание, без спорта. А человек с 60 кг веса с большим трудом сможет сбросить пять кг за месяц. Безвредным для здоровья считается похудение на 1,5 кг за одну неделю, то есть по 200 г в день. То есть за месяц можно сбросить от четырех до шести кг. Для этого нужно соблюдать ряд правил.

Правильное питание

Когда человек принимает решение бороться с лишними килограммами, то в первую очередь начинает садиться на диету. На самом деле важно правильно питаться, а не голодать.

Лучшие продукты при силовых тренировках. womanadvice.ru

От чего стоит отказаться: майонеза, сложнокомпонентных салатов, полуфабрикатов, свинины, сладкого, фастфуда, хлебобулочных изделий, газировки, жирной и жареной еды. Разрешается употребление небольшого количества зефира, пастилы или мармелада. Читайте состав, компоненты должны быть натуральными. Отдайте предпочтение белковой пище (мясо, рыба, нежирные молочные продукты). Увеличьте употребление овощей и фруктов. Они содержат низкое количество калорий, а природная глюкоза даст энергию.

Важно помнить: после съеденного торта, калорийность которого равна 400 ккал, чувство голода будет уже спустя 40 минут, а если съесть большую порцию гречки с овощами калорийностью 400 ккал, аппетит появится лишь через 3 часа.

Также не стоит пропускать завтрак. Он должен быть самым питательным приемом пищи, а вот ужин — самым легким. Последний прием пищи должен быть за 4 часа до сна.

Физическая активность

Для быстрого похудения важно повысить свою физическую активность. Самыми эффективными являются тренировки, которые направлены на жиросжигание. Они отличаются высокой интенсивностью, сочетанием силовых и аэробных упражнений. Данная нагрузка поможет разогнать метаболизм, в результате калории будут быстрее расходоваться во время тренировки и даже после нее. Кардиотренировки убивают большое количество калорий. Лучше выбрать бег (трусцой или интервально), ходьбу (спортивная, в быстром и среднем темпе), езду на велосипеде, плавание, фитнес (степ, аэробика), прыжки на скакалке.

Эффективные виды спорта для похудения. gcmp.ru

Нужно начать больше ходить. Такой вид активности подходит всем людям. Но тут есть свои правила: жир будет сжигаться, если ходить без остановки 45 минут.

Любая активность должна быть регулярной. Оптимально — три тренировки в неделю. Важно помнить, что телу нужно время на восстановление.

Больше воды

Вода важна при расщеплении жира, она разгоняет обмен веществ и выводит лишнюю жидкость из организма. Если не пить достаточное количество воды, то килограммы не будут уходить даже при соблюдении диеты. Для того чтобы избежать отечности, употребляйте большую часть в первой половине дня.

Сколько нужно пить воды в день. amway.ru

Чтобы рассчитать нужный объем воды, массу тела умножьте на 30 мл жидкости. Можно пить чистую воду и травяной чай. Для контроля можно скачать приложение на телефон, которое будет напоминать вам об очередной порции.

Массаж

Многие считают массаж процедурой для релакса и снятия усталости в мышцах. На самом деле с помощью данного метода можно быстро убрать лишние килограммы. В процессе точечно прорабатываются проблемные зоны, которые не убрать за счет спорта. Регулярный массаж поможет быстро достичь упругой кожи. Он стимулирует приток крови и улучшает оксигенацию клеток. В итоге получается быстрое восстановление дермы и производство волокон, которые отвечают за здоровый внешний вид эпидермиса.

Есть два вида массажа: ручной и аппаратный.

Диета и спорт помогут быстро прийти в форму. Фото Global Look Press

Ручной массаж. Выполняется руками специалиста, здесь можно контролировать интенсивность, силу и темп. Движения при данной процедуре направлены на удаление жировых и застойных подкожных участков тела.

Самым эффективным является лимфодренажный массаж. Он оказывает лечебно-профилактическое воздействие на тело. Всего за пару сеансов улучшается общее физическое состояние человека, активизируется обменный процесс в клетках, ускоряется очищение организма, выводятся шлаки, а кожа насыщается кислородом

Аппаратный массаж. Для проведения процедуры задействованы специальные аппараты для коррекции тела.

Виды: аппаратный вакуумный массаж, прессотерапия, аппаратный гидромассаж, LPG-массаж.

Поддерживать результат можно в домашних условиях специальной массажной перчаткой или валиком. Дополнительно рекомендуется использовать пилинг или скраб, а также контрастный душ.

Здоровый сон

Качественный сон является неотъемлемой частью тренировочного процесса, который многие недооценивают. Давно известно: человек набирает вес, если спит меньше шести часов в день или просыпается ночью. Это связано с тем, что дефицит сна негативно сказывается на гормональном балансе. Также вызывает стресс, который организм компенсирует едой, это приводит к перееданию.

Частое чувство голода и отсутствие чувства насыщения — сигналы организма об усталости и необходимости отдыха. Люди, которые ложатся спать и встают в одно и то же время, как правило, не имеют проблем с весом. Разное время засыпания и пробуждения способствует нарушению биологических часов, регулирующих работу организма человека, включая выделение гормонов, которые в ответе за чувство голода и сытости.

Также важно ложиться до 23.00, потому что головной мозг вырабатывает соматотропин. Он отвечает за обменные процессы и за жиросжигание в промежуток с 23.00 до 1.00. Однако важно соблюдать условие: отсутствие простых углеводов вечером. С 00.00 до 2.00 идет выработка мелатонина, регулирующего сон и бодрствование, он является мощным естественным антиоксидантом, помогающим организму восстанавливаться. Качественный сон способен улучшить функцию инсулина, в результате которого в течение дня не будет скачков сахара.

Перед сном проветривайте помещение, спите в полной темноте, в вечернее время не употребляйте кофе и энергетические напитки. Перед сном избегайте источников света в голубой части светового спектра, для этого переключите режим экрана телефона в режим Night Shift. Синий свет оказывает негативное влияние на выработку мелатонина. Ешьте больше продуктов, богатых витамином В12 (печень, говядина, индейка, яйца).

При соблюдении всех способов вы сможете быстро обрести желаемые формы. Но важно помнить, что сначала вес уходит быстрее, чем потом. Так как организм в первую очередь выводит лишнюю жидкость, после наступает плато, при котором вес стоит на одном месте. Необходимо продолжать процесс похудения, и результат не заставит себя ждать.