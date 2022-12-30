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Врач назвала симптомы разрастания аденоидов и их триггеры

Иван Торопцев
Корреспондент
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Врач-отоларинголог Анна Автандилова назвала симптомы разрастания аденоидов.

По ее словам, это затруднение носового дыхания, особенно во время сна, храп и гнусавость. Нередко присутствует кашель из-за стекания слизи с аденоидов по задней стенке глотки. Увеличенные аденоиды перекрывают вход в слуховые трубы, что приводит к отитам, а недостаточная вентиляция слуховой трубы — к снижению слуха.

Она отметила, что, учитывая важную роль аденоидов в защите организма от инфекций, в настоящее время предпочтение отдается консервативному лечению. Причем для оперативного вмешательства существует ряд строгих показаний.

«В первую очередь это неэффективность консервативного лечения, также показаниями являются апноэ во сне, рецидивирующие средние отиты, тугоухость, изменение лицевого черепа», — приводит Life.ru слова Автандиловой.

Ранее отоларинголог Рая Жиляева объяснила, как правильно лечить тяжелый насморк.

Источник: https://life.ru/p/1549246
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