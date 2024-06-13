Вышел трейлер фильма «Зачинщики» с Мэттом Дэймоном

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Apple TV опубликовал трейлер фильма Дага Лаймана («Дом у дороги») «Зачинщики», главную роль в котором сыграл Мэтт Дэймон.

По сюжету после неудавшегося ограбления двое воров пускаются в бега. Помогает главным героям в их непростом деле врач-терапевт.

В фильме также снялись Кейси Аффлек, Майкл Стулбарг, Пол Уолтер Хаузер, Альфред Молина, Рон Перлман, Хонг Чау, Винг Реймз, Ричи Мориарти и Джек Харлоу.

«Зачинщики» выйдут 9 августа на платформе Apple TV+.