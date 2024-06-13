Роспотребнадзор: где можно купаться и загорать в Москве в 2024 году

Роспотребнадзор назвал семь зон для купани в Москве, которые пригодны для отдыха горожан, сообщается на официальном сайте столичного управления ведомства.

При обследовании зон эксперты учитывали наличие медицинского и спасательного пунктов, раздевалок, туалетов и душевых кабинок, контейнерных площадок, а также оценивали санитарное состояние точек общественного питания и наличие дезинфицирующих средств для обработки туалетов, раздевалок и лежаков. Кроме того, внимание обращалось и на наличие у администрации пляжей договоров на проведение акарицидных и ларвицидных обработок.

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«При выявлении нарушений даются предписания о замене песка, очистке водоема, проведении обработок. В случае неудовлетворительных проб воды в купальном водоеме дается предписание о запрете купания, устанавливаются аншлаги о запрете купания», — говорится на сайте ведомства.

Где можно купаться в Москве летом 2024 года

Для купания работники Роспотребнадзора одобрили семь зон:

Черное озеро (Зеленоград);

Большой городской пруд (Зеленоград);

Головинские пруды (САО);

пляж Динамо (САО);

Озеро Белое (ВАО);

Мещерское (ЗАО);

Тропарево (Юго-запад).

Кроме того, на реконструкции находятся еще четыре зоны для отдыха: Путяевский пруд № 1, «Серебряный Бор-2», «Серебряный Бор-3», Школьное озеро.

Где отдохнуть у воды в Москве летом 2024 года

Также в течение лета гостям столицы и ее жителям будут доступны 39 зон отдыха без организованных площадок для купания. Они имеют пляжный участок, где можно отдохнуть без погружения в воду. Купание в этих зонах запрещено, отметил Роспотребнадзор, потому что вода не соответствует основным санитарно-химическим и микробиологическим показателям.

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