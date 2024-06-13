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Роспотребнадзор: где можно купаться и загорать в Москве в 2024 году
Хобби и развлечения

Сегодня, 19:00

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Роспотребнадзор: где можно купаться и загорать в Москве в 2024 году

Мария Маковей
Автор
Компания играет в волейбол в воде
Фото ProfessionalStudioImages/istockphoto.com
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Роспотребнадзор назвал семь зон для купани в Москве, которые пригодны для отдыха горожан, сообщается на официальном сайте столичного управления ведомства.

При обследовании зон эксперты учитывали наличие медицинского и спасательного пунктов, раздевалок, туалетов и душевых кабинок, контейнерных площадок, а также оценивали санитарное состояние точек общественного питания и наличие дезинфицирующих средств для обработки туалетов, раздевалок и лежаков. Кроме того, внимание обращалось и на наличие у администрации пляжей договоров на проведение акарицидных и ларвицидных обработок.

Мама с дочкой купаются в реке
Фото coja1108/istockphoto.com

«При выявлении нарушений даются предписания о замене песка, очистке водоема, проведении обработок. В случае неудовлетворительных проб воды в купальном водоеме дается предписание о запрете купания, устанавливаются аншлаги о запрете купания», — говорится на сайте ведомства.

Где можно купаться в Москве летом 2024 года

Для купания работники Роспотребнадзора одобрили семь зон:

  • Черное озеро (Зеленоград);

  • Большой городской пруд (Зеленоград);

  • Головинские пруды (САО);

  • пляж Динамо (САО);

  • Озеро Белое (ВАО);

  • Мещерское (ЗАО);

  • Тропарево (Юго-запад).

Кроме того, на реконструкции находятся еще четыре зоны для отдыха: Путяевский пруд № 1, «Серебряный Бор-2», «Серебряный Бор-3», Школьное озеро.

Где отдохнуть у воды в Москве летом 2024 года

Также в течение лета гостям столицы и ее жителям будут доступны 39 зон отдыха без организованных площадок для купания. Они имеют пляжный участок, где можно отдохнуть без погружения в воду. Купание в этих зонах запрещено, отметил Роспотребнадзор, потому что вода не соответствует основным санитарно-химическим и микробиологическим показателям.

Городской пляж Москва
Фото invizbk/istockphoto.com

В этот список вошли:

  • Голицынский пруд, Екатерининский пруд, Калитниковский пруд, Красногвардейские пруды, Новодевичьи пруды, Новоспасский пруд, Патриарший пруд, Пушкинская набережная реки Москвы (ЦАО);

  • Ангарские пруды, Парк Дружба (САО); Прибрежная зона Химкинского водохранилища у ЖСК «Лебедь»;

  • Джамгаровский пруд, Дворцовый (Останкинский) пруд, Долгие (Виноградовские) № 1, 2, Лазоревые пруды N 1, 2, Лианозовский пруд, Пруды N 3-6 на территории ВДНХ, Садовый пруд (СВАО);

  • Парк Северное Тушино, Химки-2 (СЗАО);

  • Круглый пруд, Большой Дворцовый (Кусковский) пруд, Лебедянский пруд, Терлецкая дубрава, Серебряно-Виноградный пруд, Пруды парка «Радуга» (Большой Графский, Итальянский), Черкизовский пруд (ВАО);

  • Дворцово-парковый ансамбль «Лефортово», Шибаевский пруд, Кузьминские (Верхний, Нижний) пруды и Люблинские (Верхний, Нижний) пруды (ЮВАО);

  • Борисовские пруды (ЮАО);

  • Андреевская набережная реки Москвы (ЮЗАО);

  • Мазиловский пруд (ЗАО);

  • Декоративный пруд в 15 мкрн. (Михайловский), Дунькин пруд в 12 мкрн., Заводской пруд (Зеленый бор), Нижнекаменский пруд (Зеленоград);

  • Зона отдыха «Заречье» на реке Десна (ТиНАО).

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