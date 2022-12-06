Отоларинголог Жиляева рассказала, как правильно лечить тяжелый насморк

Врач-отоларинголог Рая Жиляева объяснила, как правильно лечить тяжелый насморк, чтобы не навредить организму.

«Ринит — воспалительное заболевание слизистой носа, которое начинается с затруднения носового дыхания, заложенности носа, чихания, затем появляется отделяемое из носа, которое спустя несколько дней может стать слизисто-гнойным или гнойным. Основным в лечении тяжелого ринита является облегчение носового дыхания применением сосудосуживающих препаратов, а также элиминационная терапия возбудителей заболевания применением растворов морской воды, которые очищают полость носа.

В случае если ринит продолжается более пяти или семи дней и сопровождается симптомами интоксикации, повышением температуры, гнойными выделениями, головной болью, это уже говорит о бактериальной инфекции. Соответствующие изменения также видны и в общем анализе крови, С-реактивном белке, изменениях на рентгенограмме околоносовых пазух и посева из носа на микрофлору. Поэтому тяжелый ринит требует обращения к оториноларингологу, чтобы предотвратить дальнейшие осложнения (внутричерепные гнойные заболевания: менингит, абсцесс мозга)», — приводит Life.ru слова Жиляевой.

Также врач добавила, что при подтверждении бактериальной инфекции назначаются антибактериальные препараты системного действия.