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Фитнес-тренер рассказал, как сделать упражнения на пресс более эффективными
Фитнес

Сегодня, 20:35

1 мин.

Фитнес-тренер рассказал, как сделать упражнения на пресс более эффективными

Мария Маковей
Автор
Девушка качает пресс
Фото fizkes/istockphoto.com
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В разговоре с «СЭ» фитнес-тренер и специалист по осанке Денис Соломин рассказал, как сделать упражнения на пресс более эффективными. Первое — это наладить режим питания, чтобы снизить жировую прослойку. По словам эксперта, самый лучший и действенный способ похудеть — создать дефицит калорий.

Также специалист рекомендует тренировать все тело в комплексе, чтобы улучшить осанку. Если грудная клетка округлена, а плечи завалены вперед, то будет визуально казаться, что у человека большой живот даже при низком проценте жира. Поэтому очень важно уделять внимание мышцам спины.

«Необходимо тренировать все мышцы спины: сгибаться и разгибаться, наклоняться вправо и влево, скручиваться по спирали и так далее. Эти упражнения будут поддерживать ровную осанку, и живот вернется на свое место», — объяснил тренер.

Кроме того, важно следить за дыханием во время занятий спортом, добавить в программу тренировок изолированные дыхательные упражнения.

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