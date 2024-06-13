«Дом Дракона» продлили на 3 сезон

HBO продлил сериал «Дом Дракона» на третий сезон за несколько дней до премьеры второго. Продолжение приквела «Игры престолов» стартует 16 июня.

Многосерийный фэнтези-проект рассказывает о жестокой войне за Железный трон. Вестерос находится на пороге гражданской войны, которая, судя по недавним обзорам критиков, развернется на полную мощность как раз в третьем сезоне.