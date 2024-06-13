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Дом Дракона: 3 сезон — будет ли продолжение
Фильмы и сериалы

Сегодня, 19:15

0 мин.

«Дом Дракона» продлили на 3 сезон

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Дом Дракона»
Фото Кадр из сериала «Дом Дракона»
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HBO продлил сериал «Дом Дракона» на третий сезон за несколько дней до премьеры второго. Продолжение приквела «Игры престолов» стартует 16 июня.

Многосерийный фэнтези-проект рассказывает о жестокой войне за Железный трон. Вестерос находится на пороге гражданской войны, которая, судя по недавним обзорам критиков, развернется на полную мощность как раз в третьем сезоне.

Дом дракона: гид по&nbsp;персонажам. Кто есть кто: гид по персонажам сериала «Дом дракона»

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