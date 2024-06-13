Агроном назвал необычный способ, как спасти дачу от нашествия муравьев

Агроном Денис Терентьев в беседе с aif.ru заявил, что избавиться от нашествия муравьев на даче поможет банановая кожура. Ее эксперт советует разбросать по дачному участку, но перед этим пропитать борной кислотой.

«Возьмите 1 литр теплой (комнатной температуры) воды и разведите в нем две чайные ложки борной кислоты в порошке (в жидком виде кислоту в данном случае лучше не использовать). Затем возьмите банановую кожуру — только не зеленую и не желтую, а прямо вот откровенно перезрелую, бурую, но без признаков плесени или гниения — и положите в сделанный раствор. Держите (емкость можно не закрывать) ее там сутки, не более (но и не менее)», — объяснил Терентьев.

После пропитки эксперт порекомендовал разложить кожуру в места скопления насекомых. По его словам, это довольно эффективный способ борьбы с муравьями, но действует он недолго. Через две недели агроном снова советует разложить «ловушки».

Также специалист добавил, что банановая кожура, пропитанная борной кислотой, не только избавит участок от вредителей, но и обогатит растения калием, защитит их от болезней.