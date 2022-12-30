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Нутрициолог объяснила правила приема витаминов

Ольга Стрельникова
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Таблетки.
Фото Freepik

В эфире «Радио 1» прозвучала рекомендация врача-терапевта, нутрициолога Надежды Чернышовой о том, что принимать витамины без назначения врача не стоит, несмотря на зимний дефицит.

Превышение нормы того или иного витамина в организме, по словам специалиста, может иметь негативные последствия. К примеру, избыток витамина C может начать выводить другие витамины. Поэтому для начала нужно проконсультироваться с врачом.

Также Надежда Чернышова отметила, что витамины лучше всего получать из пищи. Для этого следует включать в рацион больше фруктов и овощей.

«Пищевые продукты, богатые витаминами, полезнее, чем капсулы. Поэтому нужно употреблять больше зелени и овощных продуктов, орехи и квашеную капусту, где содержится рекордное количество витамина С», — пояснила врач.

Среди витаминов, которые сложно получить из пищи, — витамин D. Назначить его может только лечащий врач. Избежать дефицита витамина D натуральным способом можно, если чаще бывать на свежем воздухе. Надежда Чернышова подчеркнула, что будут полезны даже прогулки в пасмурную погоду. «Нужно подставить руки и лицо к солнышку и стоять так несколько минут. Даже в пасмурную погоду мы получаем солнечную энергию», — заключила врач.

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