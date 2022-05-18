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Назван главный продукт для здоровья сердца

Галина Глазко
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Лосось богат омегой-3.
Фото Global Look Press

Врач-диетолог Анжела Тарасенко назвала самый полезный продукт для сердца и сосудов. По ее словам, ученые выяснили, что северные народы едят рыбу и мясо морских животных и у них практически не наблюдается проблем с сердцем.

«Омега-3 обладает противовоспалительным эффектом, снижает плохой холестерин, улучшает состояние суставов и нервной системы, а также профилактирует депрессию. Кислоту нашли еще и в льняном масле. Кислоты омега-3 плохо переходят в организм из растительных продуктов, поэтому лучше употреблять жирную рыбу из северных морей», — приводит слова врача YouTube-канал RTVI.

Отмечается, что омегой-3 богаты сельдь, скумбрия, лосось и сардина. Именно поэтому средиземноморская диета считается одной из самых полезных для здоровья.

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Здоровье
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