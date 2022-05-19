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В каких продуктах больше всего содержится антибиотиков? Ответили врачи

Названы продукты, в которых больше всего содержится антибиотиков
Галина Глазко
Читать «СЭ» в
В курице содержатся антибиотики.
Фото Global Look Press

Врачи-диетологи Дарья Русакова и Наталья Лазуренко перечислили продукты, в которых больше всего содержится антибиотиков. По словам Русаковой, в первую очередь это молочная продукция и мясо.

«Антибактериальные препараты используют, чтобы молочные продукты не портились и животные не болели. Из-за этого может развиться устойчивость к антибиотикам. Это относится и к курице, и к мясу, если не были соблюдены стандарты», — приводит слова Русаковой Ura.ru.

В свою очередь, Наталья Лазуренко отмечает, что сыр способен вызывать наибольшую устойчивость к антибиотикам.

«Человек, который увлекается сырами, в том числе с плесенью, изначально уже с привыканием ко многим антибиотикам. Банальные простые антибиотики будут не очень работать в таком случае», — сказала врач.

Отмечается также, что сыр с плесенью не стоит употреблять пациентам с синдромом раздраженного кишечника, кандидозом и молочницей.

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Источник: https://ura.news/news/1052554036?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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