Рыбные консервы: польза и вред

Все о рыбных консервах.

Консервы — это очень быстрый и удобный вариант для еды. Они были придуманы, как стратегический продукт для военнослужащих армии, походов, запаса продуктов на длительный срок. Имеют долгий срок хранения, обладают высокой калорийностью. Сейчас рыбные консервы популярны, в качестве добавки к салату, супу, а также как дополнение к гарниру. Разберемся, есть ли польза у рыбных консервов.

Сама по себе рыба является скоропортящимся продуктом питания. После отлова ее необходимо либо заморозить, либо переработать. Консервирование рыбы значительно увеличивает ее срок годности.

Рыбные консервы бывают нескольких видов:

в собственном соку

в томатном соусе

в масле

паштет

рыбоовощные консервы

диетические

детское питание

Консервы. itsfood.ru

Польза консервов

С помощью данной обработки рыбе удается сохранить некоторые полезные макроэлементы и микроэлементы (например, фосфор, магний, кальций, калий), витамины группы В. Они оказывают положительное влияние на нервную и сердечно-сосудистую систему. Часть все же из-за термической обработки убивается. В жирных сортах рыбы сохраняется еще и омега-3. Она полезна для укрепления иммунитета, прочности костей, ногтей, волос и кожи и помогает работе обмена веществ. Консервированная рыба в составе имеет перемолотые кости, поэтому консервы богаты кальцием.

Консервы с томатной заправкой имеют низкую калорийность, выбирайте те марки, которые не используют в приготовлении соуса искусственных ароматизаторов, загустителей и уксуса, тогда в составе будет ликопен. Данное вещество в составе помидоров защищает организм от онкологии.

Рыба богата большим количеством белка. Белок тунца самый полезный, он усваивается на 95%. Треска богата витамином D и омега-3, особенно в консервированной печени.

Наиболее полезны консервы те, у которых рыба в собственном соку, без дополнительных вредных добавок и усилителей вкуса.

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Вред консервов

В составе зачастую добавляют больше положенного каменной соли, которая состоит из высокой концентрации натрия. Так в одной банке может содержаться суточная норма соли, излишнее количество которой задерживает жидкость в организме человека, что вызывает отечность и повышает артериальное давление. Если вы гипертоник или у вас есть проблемы с нарушением функции почек, то от употребления лучше отказаться. Если рыба в консервах в масле (как правило, добавляют подсолнечное), то такой продукт имеет высокую калорийность и стимулирует выброс желчи. Не рекомендуется к употреблению тем, у кого проблемы с дискинезией желчевыводящих путей, и тем, кто страдает ожирением или сидит на диете.

В шпротах используется рыба горячего копчения, которую консервируют в масле с пищевой добавкой «жидкий дым». Горячее копчение с помощью химической обработки увеличивает количество канцерогенов. Для нейтрализации вреда одной такой банки нужно количество антиоксидантов, равное неделе правильного питания. Данный вид консервов является самым вредным.

Если соблюдать все правила хранения продукта, его качества обработки, то существенного вреда организму человека не будет. Но не все производители соблюдают условия производства добросовестно.

К числу опасных консервов относят те, которые не прошли до конца процесс стерилизации. При нарушении технологии производства остаются вредные бактерии, такие как Clostridium botulinum. Они способны выделять токсины, вызывающие ботулизм (инфекционную болезнь, поражающую нервную систему).

Как правильно выбрать

При покупке Роскачество советует обратить внимание на маркировку (срок годности и дату производства). Информация может быть размещена на крышке или дне консервы, ни в коем случае не на этикетках. Обязательно должен быть указан код или ассортиментный знак продукта. На этикетке должны быть размещены следующие данные: название продукта, производитель (наименование и адрес), состав, данные о пищевой и энергетической ценности, срок и условия хранения, масса нетто, данные о содержании ГМО, фактическом месте изготовления (а вот указание места вылова — необязательное требование).

Посмотрите на целостность упаковки. Жестяные банки должны быть без швов, без ржавчины по закаточному шву, без потемнений, без фиолетовых или черных пятен на внутренней поверхности банки. Не берите тары с явными признаками деформации или вздутия. Скорее всего, в них нарушена герметичность, внутри кислород, который уже активировал химические реакции, в итоге продукт становится испорченным.

При открытии не должно быть белкового налета, это означает, что была использована неправильно замороженная рыба, без повышенного водного отстоя. Если после вскрытия появился запах прогорклого жира или ржавый цвет рыбы, то продукт испорчен. При неправильном и долгом хранении рыба вступает в химические реакции с банкой, в результете продукт становится непригодным для употребления. Вкус рыбы не должен быть кислым.

Большая часть консервов хранится при температуре от 0 до 20 ?C. Строго запрещено оставлять открытую консерву в жестяной банке, это приводит к попаданию металлов в пищу.

Шпроты. Фото Global Look Press

При выборе отдайте предпочтение тунцу, лососю, белуге, горбуше, кете, осетру, палтусу, сайре, ставриде, хеке и сельди. Рыбные консервы не следует есть чаще одного или двух раз в неделю.

Рыбные консервы для детей в виде тефтелек или суфле необходимо выбирать по возрасту ребенка и чтобы обязательно была пометка «для детского питания». Они содержат меньшее количество соли и добавок (разрешены лишь черный перец и лавровый лист).

Детям с 5 лет можно употреблять обычные рыбные консервы, но лишь в собственном соку и как добавка в суп или в салат.

Не стоит забывать, что некоторые хищные рыбы, такие как тунец, могут накапливать ртуть. Поэтому они не рекомендуются для употребления беременным и детям.

Обратите внимание на цену, не берите дешевые консервы, отдайте предпочтение товарам средней и высокой ценовой категории.

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Рецепты из консервированной рыбы

Салат с тунцом

Ингредиенты:

листья салата — 150 г

консервированный тунец — 1 б.

помидоры черри — 10 шт.

лук — 1 шт.

кукуруза — 2 ст. л.

яйцо — 2 шт.

оливковое масло — 2 ст. л.

маслины — 1 б.

Как готовить:

Сперва необходимо отварить яйца и затем нарезать крупными кубиками. Порежьте помидоры на 4 части. Нарубите лук кольцами. Порвите салат руками и выложите первым слоем на блюдо. Вторым слоем добавьте кукурузу, помидоры, маслины, тунец и кольца лука. Добавьте соль и перец по вкусу. Заправьте оливковым маслом.

Брускетты с печенью трески

Ингредиенты:

консервированная печень трески — 250 г

багет — 1 шт.

помидоры черри — 6 шт.

яйца — 2 шт.

каперсы — 2 ч. л.

зеленый лук — 1 пуч.

перец по вкусу

Как готовить: