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Диетолог назвала напиток для снижения давления

Галина Глазко
Читать «СЭ» в
Свекольный сок полезен гипертоникам.
Фото 7dach.ru

Врач-диетолог Наталья Денисова рассказала о пользе свекольного сока. По ее словам, этот напиток эффективен в борьбе с гипертонией.

«Свекла — это абсолютный чемпион по содержанию нитратов среди овощей. Нитраты в нашем организме превращаются в оксид азота, способный расширять сосуды, особенно мелкие капилляры. Тем самым он помогает снабжению кислородом различных органов — от сердечной мышцы до головного мозга. Доказано, что употребление одного стакана свекольного сока в день снижает давление у пациентов с предгипертонией», — приводит слова эксперта издание «АиФ».

Специалист отмечает, что сок свеклы также делает сосуды более эластичными, ослабляя воспалительный компонент. Благодаря этому замедляется развитие гипертонии и атеросклероза.

Рекомендуется включать свеклу и сок из нее в рацион пациентов с гипертонией. Осторожнымм стоит быть людям с хроническими заболеваниями ЖКТ, мочекаменной болезнью, подагрой и диабетикам.

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Источник: https://aif.ru/health/food/po_stakanu_soka_v_den_kak_svyokla_pomogaet_ot_povyshennogo_davleniya?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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