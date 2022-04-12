Диетолог назвала напиток для снижения давления

Врач-диетолог Наталья Денисова рассказала о пользе свекольного сока. По ее словам, этот напиток эффективен в борьбе с гипертонией.

«Свекла — это абсолютный чемпион по содержанию нитратов среди овощей. Нитраты в нашем организме превращаются в оксид азота, способный расширять сосуды, особенно мелкие капилляры. Тем самым он помогает снабжению кислородом различных органов — от сердечной мышцы до головного мозга. Доказано, что употребление одного стакана свекольного сока в день снижает давление у пациентов с предгипертонией», — приводит слова эксперта издание «АиФ».

Специалист отмечает, что сок свеклы также делает сосуды более эластичными, ослабляя воспалительный компонент. Благодаря этому замедляется развитие гипертонии и атеросклероза.

Рекомендуется включать свеклу и сок из нее в рацион пациентов с гипертонией. Осторожнымм стоит быть людям с хроническими заболеваниями ЖКТ, мочекаменной болезнью, подагрой и диабетикам.