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Сегодня, 09:00

Врачи назвали пять самых полезных для сердца завтраков

Галина Глазко
Читать «СЭ» в
Авокадо поможет снизить уровень плохого холестерина.
Фото Global Look Press

Портал Al Jazeera опубликовал статью о завтраках, которые помогают поддержать здоровье сердечно-сосудистой системы.

В первую очередь врачи рекомендуют употреблять по утрам овсяную кашу. Овсянка богата клетчаткой, витаминами группы В, цинком и магнием. Все эти вещества помогают работе сердца.

Также полезен омлет с овощами. Стоит добавлять как можно больше овощей, а особенно — перец, шпинат и лук. Ягоды обладают антиоксидантными свойствами, что тоже полезно для сердца. Их стоит добавлять в блюда.

Врачи рекомендуют употреблять по утрам и авокадо, которое богато мононенасыщенными жирами. Именно они снижают уровень плохого холестерина, увеличивающий риск развития сердечных-сосудистых заболеваний.

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Здоровье
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