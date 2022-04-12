Врачи назвали пять самых полезных для сердца завтраков

Портал Al Jazeera опубликовал статью о завтраках, которые помогают поддержать здоровье сердечно-сосудистой системы.

В первую очередь врачи рекомендуют употреблять по утрам овсяную кашу. Овсянка богата клетчаткой, витаминами группы В, цинком и магнием. Все эти вещества помогают работе сердца.

Также полезен омлет с овощами. Стоит добавлять как можно больше овощей, а особенно — перец, шпинат и лук. Ягоды обладают антиоксидантными свойствами, что тоже полезно для сердца. Их стоит добавлять в блюда.

Врачи рекомендуют употреблять по утрам и авокадо, которое богато мононенасыщенными жирами. Именно они снижают уровень плохого холестерина, увеличивающий риск развития сердечных-сосудистых заболеваний.