Сериал «Сегун» продлили на второй сезон

Мини-сериал «Сегун» расширяется. Как сообщает издание Deadline, проект получил второй сезон вопреки заверениям шоураннера Джастина Маркса о том, что продолжения у этой истории не планируется.

Тем не менее по информации источников, исполнитель одной из главных ролей и продюсер «Сегуна» Хироюки Санада уже подписал контракт о своем возвращении в шоу.

«Сегун» рассказывает историю английского штурмана Джона Блэкторна (Космо Джарвис), пытающегося найти свое место в японском обществе.