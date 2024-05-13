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Сегун сериал: будет ли 2 сезон, что известно о продолжении
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Сегодня, 12:45

1 мин.

Сериал «Сегун» продлили на второй сезон

Кадр из сериала «Сегун»
Фото Кадр из сериала «Сегун»
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Мини-сериал «Сегун» расширяется. Как сообщает издание Deadline, проект получил второй сезон вопреки заверениям шоураннера Джастина Маркса о том, что продолжения у этой истории не планируется.

Тем не менее по информации источников, исполнитель одной из главных ролей и продюсер «Сегуна» Хироюки Санада уже подписал контракт о своем возвращении в шоу.

«Сегун» рассказывает историю английского штурмана Джона Блэкторна (Космо Джарвис), пытающегося найти свое место в японском обществе.

Сегун: обзор и&nbsp;рецензия, сюжет и&nbsp;актеры. Обзор мини-сериала «Сегун»: почему его точно стоит смотреть

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