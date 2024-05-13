Дэвид Теннант рассказал о съемках 3 сезона «Благих знамений»

В интервью на красной дорожке телевизионной премии BAFTA Дэвид Теннант подтвердил слова Нила Геймана о том, что съемки продолжения сериала «Благие знамения» начнутся в январе следующего года. Актер добавил, что третий сезон шоу Amazon Prime Video станет завершающим.

Проект «Благие знамения» представляет собой градацию от почти дословной экранизации одноименного романа Нила Геймана и Терри Пратчетта до адаптации истории дружбы демона Кроули (Дэвид Теннант) и ангела Азирафеля (Майкл Шин), построенной на черновых записях продолжения книги, которую авторы планировали, но не успели написать.

Дата выхода третьего сезона «Благих знамений» пока неизвестна.